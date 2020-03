Une journée dans la vie de … Mykim Chikli, PDG, Performics UK – Econsultancy

Mykim Chikli est PDG de Performics UK. Elle commence admirablement sa journée moyenne avec du yoga à 5h30! Mais de quoi d’autre Chikli a-t-elle besoin pour exceller dans son rôle? Découvrons-le….

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Mon travail est vraiment intéressant. Je passe la majorité de mon temps à développer la culture et les méthodes de travail de la performance. Je veux créer des espaces collaboratifs et sains pour que l’équipe apprenne et se développe. Performics nécessite une expertise et des connaissances approfondies dans le domaine de la technologie et de l’intelligence, donc mon objectif est de nous assurer que nous avons une équipe pour relever ces défis afin de créer des produits / applications agiles pour nos clients. Et bien sûr, je me soucie toujours de nos clients, de leur entreprise, de la façon dont nous collaborons avec eux.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je fais partie de Publicis Media UK et mon patron est Sue Frogley, PDG de Publicis Media UK.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

J’ai besoin d’avoir une vision claire, d’être curieux, attentif et calme et de prendre des décisions par rapport à;

chaque personne dans l’équipe

ce qui se passe dans notre industrie (technologie, innovation,…)

ce qui se passe dans les affaires de nos clients.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Réveillez-vous à 5h30 pour la méditation et le yoga

Aller au bureau à vélo, asseyez-vous à mon bureau vers 8h avec une bonne tisane

Début des réunions et de la journée de travail de 9h à 17h

J’ai un petit déjeuner dans un environnement calme ou avec un client, un partenaire (propriétaires de médias, journaliste, collègue Publicis etc…)

Je commence à me détendre à partir de 18 heures et vérifie les e-mails, avant de rentrer chez moi

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

J’aime le contact, le travail avec l’équipe, ce sentiment de donner et de recevoir, d’apprendre et de grandir et de construire un travail significatif.

Ce qui craint: les longues heures.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Créez le meilleur espace de travail possible (du décor au travail flexible)

Faire réussir nos clients, en les défiant comme un vrai partenaire devrait le faire

Être reconnu par notre industrie comme un acteur clé et un contributeur à l’entreprise

KPI: satisfaction de l’équipe, satisfaction du client et réputation globale de Performics.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

L’équipe

Confiance

La technologie

Comment vous êtes-vous retrouvé chez Performics, et où pouvez-vous aller d’ici?

J’ai commencé en 1999 en tant que chef de projet numérique, création de sites Web, etc. Ensuite, j’ai déménagé dans le monde entier (États-Unis, Europe, Asie) dans divers postes de direction

Je continuerai probablement de concentrer mon temps sur la constitution d’une équipe solide et un jour, je quitterai l’entreprise pour devenir un chef du bonheur à plein temps de ma vie et peut-être accompagner certains chefs d’entreprise pour qu’ils soient plus conscients et attentifs à la façon dont ils gèrent leur entreprises; les aidant à bâtir leurs organisations.

Quelle publicité / marketing vous a impressionné récemment?

Grande initiative autour des causes et des entreprises durables.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Soyez curieux, humble et audacieux.