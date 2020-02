Une journée dans la vie de … Nadim Sadek, PDG de la plateforme de gestion de marque Proquo Ai – Econsultancy

Nous avons quelque chose d’un candidat hors concours dans la “Journée de la vie” d’aujourd’hui.

Nadim Sadek est un entrepreneur marketing irano-égyptien qui a vendu sa principale société d’études de marché à WPP dans les années 90, a fait une apparition sur The Secret Millionaire en Irlande, a lancé une entreprise de whisky, de nourriture et de musique sur une petite île et dirige maintenant une gestion de marque. plate-forme qui utilise l’apprentissage automatique.

Il doit y avoir quelque chose pour susciter votre intérêt. Nous avons rencontré Sadek pour lui poser des questions sur le proquoai et sa routine quotidienne.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis le PDG de proquoai, qui est une plateforme de gestion de marque et de conseil. J’ai défini la vision de l’entreprise, en m’assurant que nous avons la bonne stratégie et les bonnes ressources pour réaliser cette vision. Je permet également à tous les différents départements – à travers la stratégie, les finances, les sciences humaines, les sciences de la machine, le marketing, les ventes, le succès client et l’habilitation commerciale – de travailler ensemble pour tenir notre promesse envers nos clients.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Je fais rapport sous une forme de leadership distribué au conseil d’administration, qui représente tous nos différents services. Nous gouvernons les choses d’une manière assez collégiale. Nous nous réunissons de manière informelle, fréquente et formelle, peu fréquente. Ça marche vraiment bien. Je fais également rapport à nos actionnaires, ce que j’apprécie beaucoup.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Vous devez être financièrement compétent et comprendre les modèles commerciaux. Il est essentiel de comprendre à quel point il est important d’avoir une entreprise basée sur l’adéquation du produit au marché. Pour inspirer les gens, vous devez avoir une expérience suffisante de travail dans les différents départements de votre organisation et apporter des contributions utiles et habilitantes. Au-delà, il y a des choses plus douces. Avoir une aptitude à créer une culture positive, à permettre aux gens de faire de leur mieux, à puiser dans la diversité et à faire preuve d’inclusion. C’est tout ça.

Parlez-nous d’une journée de travail typique

Cela commence lorsque le premier avion au-dessus de Londres me réveille. Si j’ai de la chance, c’est 6h du matin et si je suis malchanceux c’est 4h du matin! Pour me déplacer doucement dans la journée, je fais un tour d’horizon à travers les gros titres des potins de football, les gros titres des nouvelles, vérifie Instagram et rattrape tout ce qui arrive du jour au lendemain sur Whatsapp. Et puis je commence à lire des choses comme Slack, mon e-mail – les trucs commerciaux – donc au moment où j’ai pris mon petit déjeuner, j’ai été pleinement informé.

Je vais arriver au bureau vers 8 heures… où j’arrive en moto. J’aime l’excitation viscérale de l’équitation. Je suppose que je suis réveillé intellectuellement en premier, puis physiquement réveillé!

J’essaie de faire la plupart de mon travail externe avant de faire tout travail interne. J’essaie d’abord de parler aux clients et aux clients de notre plateforme et de notre conseil. En général, l’après-midi sera un mélange de réunions et axé sur la planification, l’examen des données de notre plateforme et la facilitation des équipes en prenant les décisions là où elles sont nécessaires.

La journée se termine à 18 ou 19 heures avec mon même retour à la maison revigorant. J’y fais habituellement une heure de travail numérique environ. Nous avons un bureau aux États-Unis, donc je suis conscient de rester en ligne et d’être accessible pour eux jusqu’à ce qu’il arrive à une heure décente. Je m’éteins généralement complètement vers 22 heures.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Je pense que très tôt dans ma vie, j’ai réalisé que je suis un être transgressif. Il est maintenant beaucoup plus courant de trouver quelqu’un qui est métisse comme moi dans le monde, mais quand j’étais enfant dans les années 60, être moitié irlandais et moitié égyptien était inhabituel.

J’ai remarqué que pendant mes études, mes études universitaires et enfin mon travail – je me suis toujours retrouvé à embrasser quelque chose d’un peu latéral – et il est peu probable que je fasse partie d’un établissement ou d’un groupe d’établissements. Donc, ce que j’aime le plus, c’est qu’avec proquoᵃ ͥ, nous réunissons vraiment des décennies de développement en marketing, conseil en marketing et connaissances en marketing – et affirmons qu’il existe en fait une meilleure façon de procéder. Nous empruntons vraiment un chemin différent, jamais entrepris auparavant.

Nous créons quelque chose qui n’est pas orthodoxe et c’est un point de pivot extraordinaire. J’aimerais que les gens reviennent à l’époque du proquoᵃ et disent: «C’est à ce moment-là que le marketing est passé d’un art à une science.» «C’est à ce moment-là que le marketing est devenu une discipline démocratiquement disponible et financièrement non stimulante à activer dans une entreprise.»

Je suis donc plus excité par notre mission qu’autre chose.

Qu’est-ce qui craint?

Il peut sembler que je suis complaisant mais vraiment, rien n’est nul pour le moment. J’apprécie tout ce que nous faisons. Nous sommes bien sûr entourés d’anxiété. Au fur et à mesure que vous produisez quelque chose de nouveau à l’échelle à laquelle vous pensez y parvenir, vous devez regarder jour après jour la croissance de vos abonnés. L’expérience client doit être vraiment satisfaisante. Vous devez être vigilant à tout moment, rapide, agile et ouvert au changement. Certaines personnes soulignent que l’insécurité qui accompagne de gros investissements dans les personnes et la technologie sans source de revenus garantie est une source de grande anxiété. Et c’est. Mais il me semble que j’en ai les nerfs.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Pour moi, je serai satisfait lorsque nous atteindrons 1 000 abonnés, puis 5 000 abonnés, puis 10 000 abonnés. En fait, même avec 100 ou 200 abonnés, nous aurons prouvé que nous avons un produit et un service pour lesquels nous avons un grand besoin que nous satisfaisons. Quand il atteindra ces chiffres plus importants, nous saurons que nous avons créé ce que nous avons rêvé: une plate-forme de gestion de marque utilisant une IP, avec l’IA et l’apprentissage automatique derrière elle, qui est disponible à un coût accessible dans UX facile à utiliser. Nous réaliserons que cela en valait vraiment la peine. Je trouve très excitant de voir que nous créons la future lingua franca du marketing de marque.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Je pense que la communication est la chose la plus importante dans la création d’une entreprise. Il ne s’agit pas seulement d’avoir des chaînes, mais nous en avons beaucoup. Je pense que la communication concerne une disponibilité intellectuelle honnête et la capacité de diffuser clairement et de recevoir clairement sans confusion. En permettant la communication – en donnant aux gens l’espace de s’exprimer, et de ne pas être intimidés par la hiérarchie ou les précédents – ils ont confiance pour penser et partager, et pour apporter leurs idées chaque jour. Un échange honnête est la chose la plus importante que nous ayons.

Comment vous êtes-vous retrouvé à proquoᵃ ͥ, et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

J’ai étudié la science mentale et morale qui était insupportablement difficile, sauf pour la logique, où j’étais bon. J’ai ensuite étudié la psychologie pure, car j’étais intéressée par la façon dont les consommateurs se rapportaient aux marques et ce qui motivait ces relations. J’ai entamé une carrière de 25 ans à travers Insights, en créant ma propre entreprise, Sadek Wynberg Research, dans les années 90, qui est devenue la plus grande du genre au monde. Je l’ai vendu à WPP et j’ai ensuite aidé à gérer deux de leurs réseaux mondiaux – Millward Brown et Research International.

J’ai alors décidé que l’industrie était «coincée» avec le mauvais modèle d’entreprise qui ne permettait pas d’innover correctement. Je me suis envolé pour une île au large de la côte ouest de l’Irlande, et y ai lancé une entreprise de whisky, de musique et de nourriture.

J’ai réfléchi à ce que j’avais fait dans le passé et à ce que je faisais maintenant – créer ma propre marque et la gérer. Je pensais qu’il devait y avoir un meilleur moyen d’utiliser l’intelligence des personnes par ces marques. Mon ambition était donc de trouver une méthode pour comprendre comment les gens se rapportent aux marques et comment les marques ont de la valeur pour les gens, afin que l’échange entre elles puisse être optimisé. Il s’agit de savoir comment les gens peuvent être plus satisfaits des relations qu’ils entretiennent dans leur vie, y compris avec les marques.

Cela a conduit à la naissance de notre IP de relation, que proquoai utilise aujourd’hui. Cela a conduit à l’épiphanie qu’avec un modèle commercial différent, cela pourrait être rendu plus accessible et plus démocratique – afin qu’une marque de toute forme et de toute taille, partout dans le monde, puisse optimiser ses relations grâce à notre compréhension et notre technologie. Nous sommes maintenant une plate-forme en direct avec des centaines de marques et nous faisons exactement ce que j’espérais que nous serions en mesure de faire lorsque tout cela aurait commencé – permettre à quiconque de développer ses marques via une plate-forme de gestion de marque.

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

Cela ressemble à l’une de ces questions classiques qui me fait reculer dans le temps. C’est un monde assez ancien! La réalité est que je ne regarde pas beaucoup de publicité en soi. Je consomme énormément de communication de marque, mais je ne regarde pas très souvent la “publicité” en tant que telle.

Une annonce que j’ai regardée récemment concernait Monday.com. Ils ont tendance à être un pré-roll YouTube, mais c’est l’un des rares que je ne saute pas après 5 secondes. J’aime son caractère informel, la clarté de sa promesse, la solution à un problème. Il est bien organisé, ses personnages sont accessibles, il est très bien conçu en termes de décors, d’âge des protagonistes, d’accents des talents. Il communique simplement sur la fonction et les avantages, tout en vous mettant à l’aise et en vous y rapportant. Il s’agit d’une publicité “incroyablement brillante”.

Le point le plus large, cependant, est que ce que je reçois en périphérie des marques, est beaucoup plus impactant pour moi que des publicités autonomes.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

La gestion de marque est un art que nous contribuons à transformer en science. Il est important de conserver les deux. Prenez donc toutes les données que vous pouvez. De quoi les gens ont-ils besoin? Mes concurrents leur en donnent-ils? Dans quelle mesure suis-je performant par rapport aux besoins? Et dans cette triangulation, comment puis-je optimiser ce que je leur offre? Restez simple.

Ensuite, donnez-vous la liberté de penser de manière créative et de dire «quelle est la meilleure façon de me différencier avec le caractère et la personnalité?» De sorte que essentiellement – au-delà de ce que votre produit ou service leur offre au niveau fonctionnel – vous leur fournissez un relation qui compte aussi.

En fin de compte, nous sommes à l’ère des relations, et je pense que les chefs de marque qui réussissent aujourd’hui comprennent qu’ils ne peuvent pas gagner uniquement en fonction des spécifications et de la fonction – ils doivent gagner en maximisant également leurs relations.