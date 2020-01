Une journée dans la vie de … Nick Mason, PDG et fondateur de Turtl – Econsultancy

Turtl est un logiciel de création de contenu qui permet aux spécialistes du marketing de créer facilement du contenu interactif tel que des rapports et des manuels.

Nous avons rencontré Nick Mason, fondateur et PDG, pour savoir de quelles compétences il a besoin dans son rôle et s’il a des conseils pour les nouveaux spécialistes du marketing.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis le PDG de Turtl, une plateforme de contenu numérique.

Dans mon rôle, je suis chargé de définir la direction de l’entreprise, d’évangéliser sur le produit et l’entreprise, et la performance globale de l’entreprise. Heureusement, j’ai des gens pour m’aider avec toutes ces choses!

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Techniquement, je relève du conseil d’administration et finalement de nos actionnaires. Mais dans la pratique, je me considère comme faisant rapport aux différentes parties et personnes au sein de l’entreprise qui ont régulièrement besoin d’informations et de contexte pour continuer à nous pousser dans la bonne direction. Ce qui est tout aussi bien, car c’est ce que j’aime.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Cela suppose que je réussisse dans mon rôle!

Une grande partie de ce que je fais concerne le fait de s’assurer que les gens comprennent et adhèrent à ce que nous essayons de réaliser, donc être articulé et clair avec les communications est très important et un défi constant.

Au-delà de cela, je trouve que l’endroit où je peux faire la plus grande différence est de trouver des idées pour faire avancer les projets ou de fournir des points de vue alternatifs.

Je joue toujours un rôle dans le développement de produits, et c’est probablement ma partie préférée du rôle. J’aime entrer pour parler avec les clients et les prospects, comprendre leurs problèmes et leurs défis et trouver des solutions possibles. Cela nécessite une combinaison de résolution de problèmes et de créativité.

D’autres compétences importantes concernent la compréhension des performances de l’entreprise à un niveau élevé, la façon dont nous suivons et repérons les opportunités.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

J’adore la variété, le défi constant et le travail avec l’équipe exceptionnelle que nous avons réussi à rassembler.

Je n’aime pas quitter la maison avant 6h du matin. Et le grand nombre de feuilles de calcul que je semble collecter.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Pour nous, c’est très simple: nous devons croître et fidéliser les clients qui nous paient sur notre modèle d’abonnement.

En termes de mesures, nous examinons le pourcentage de croissance en glissement annuel, le coût d’acquisition et la valeur à vie de nos clients dans l’ensemble, car ce sont les mesures qui suivent vraiment ce que nous réalisons en tant qu’entreprise SaaS (Software as a Service) .

Au-delà de cela, l’examen du pipeline pondéré et de la croissance du pipeline pondéré nous aide à comprendre ce que nous pouvons nous attendre à fermer au cours des prochains mois et à quel point nous réussissons à développer la demande pour l’avenir.

Bien sûr, je regarde aussi beaucoup la performance de notre contenu. La façon dont nous convertissons les lecteurs en prospects et comment nous réussissons à créer un parcours d’achat numérique de haute qualité est une mesure au cœur de l’entreprise.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Slack est génial, tout comme Google Suite. Nous utilisons beaucoup Trello et je suis récemment converti en Evernote.

Et Turtl lui-même bien sûr! L’idée de revenir à PowerPoint pour faire une présentation, ou Illustrator / PDF pour un contenu est un anathème pour moi. J’ai été en fait obligé d’utiliser PowerPoint pour quelque chose l’autre semaine et je ne peux pas croire que les gens doivent encore utiliser cette chose. Honnêtement.

Comment avez-vous fini par fonder Turtl, et où pourriez-vous aller d’ici?

J’ai commencé Turtl en écrivant bêtement quelques lignes de code pour voir si nous pouvions appliquer des principes psychologiques au contenu et au marketing de contenu. Et nous voilà cinq ans plus tard!

À partir d’ici, j’aimerais voir Turtl faire sensation aux États-Unis (travail en cours) et continuer à prendre la place qui lui revient en tant que logiciel de référence pour les spécialistes du marketing qui cherchent à en faire plus avec leur contenu.

Quel marketing ou expérience vous a impressionné récemment?

La semaine dernière, j’ai vu «Be a Booker» de booking.com lors d’un voyage aux États-Unis et je l’ai trouvé génial. Dans un espace aussi banalisé, trouver quelque chose comme ça qui est inspirant et propre à la marque est excellent. Je n’ai jamais réservé de vacances de ma vie mais je me sentais presque obligé. Presque!

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Il n’y a rien au milieu de la route sauf des lignes jaunes et des roadkill.

