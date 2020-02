Une journée dans la vie de … Nicole Alvino, co-fondatrice et OSC chez SocialChorus – Econsultancy

SocialChorus est une plate-forme de communication sur le lieu de travail dont la mission est d’aider les entreprises à travailler comme une seule.

Nicole Alvino est co-fondatrice et OSC, et nous raconte ce que son rôle implique, qui l’inspire et ce qu’elle a appris de sa carrière (y compris des trucs dramatiques dans son premier emploi chez Enron).

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis chef de la stratégie chez SocialChorus. Je supervise l’orientation stratégique et la croissance de notre base de clients Fortune 500 – dont 10 des Fortune 50. Je suis reconnaissant de passer mes journées avec les dirigeants des plus grandes marques du monde, aux États-Unis et en Europe, qui sont passionnés par la transformation de la l’expérience des employés.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

En tant que l’un des fondateurs de SocialChorus, je travaille avec mes pairs au sein de l’équipe de direction et je rapporte à Gary Nakamura, notre PDG.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Construire une entreprise à partir de zéro signifie que la séquence entrepreneuriale est profonde, mais à mesure que l’entreprise se développe, vous devez évoluer avec elle. Mon expérience est en économie et je suis diplômé de la Stanford Business School, donc les compétences en affaires que j’ai développées à l’époque continuent de m’aider dans mon rôle de chef de la stratégie alors que nous continuons à développer notre entreprise.

Pour tout leader, et en particulier pour un fondateur, la transparence est essentielle pour construire une fondation de confiance. La confiance est la clé de la culture et nécessaire pour construire une équipe engagée et performante. Personnellement, je trouve que l’authenticité fait partie de la transparence, alors j’apporte mon moi authentique au travail et j’encourage tous nos employés à faire de même. Au bout du compte, les affaires, ce sont les gens. Et les gens veulent travailler pour des gens en qui ils ont confiance, qui les écoutent et qui les inspirent.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Existe-t-il une journée typique? Je suis comme n’importe quelle mère qui travaille et je dois jongler entre l’équilibre entre l’éducation de mes trois jeunes garçons, la participation aux réunions du conseil d’administration, la rencontre avec les clients, les partenaires et les analystes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, jusqu’à la présentation à un large public, en face à face ou via des webinaires.

Aucun jour n’est le même, mais l’objectif est de permettre aux dirigeants du monde entier 2000 d’utiliser des communications directes, authentiques et personnalisées, ainsi que les informations et l’intelligence de ces communications fournies par notre plate-forme technologique, pour gérer efficacement leurs affaires.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

J’adore aider les dirigeants à transformer leur entreprise et à mettre en pratique une nouvelle façon de travailler, de communiquer et d’utiliser les données de manière innovante. Je suis passionné par l’innovation et la transformation, en particulier lorsque l’authenticité et la transparence des leaders sont au cœur.

Qu’est-ce qui craint? Le voyage dans le monde et le fait d’être «toujours en marche» sont actuellement taxés. Nous sommes à un point d’inflexion avec l’importance des communications de la main-d’œuvre dans la conduite de l’entreprise – et amener les dirigeants à exploiter pleinement le potentiel. Pour le moment, il est préférable de le livrer en personne et avec une conversation autour des éléments critiques de l’entreprise.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Les objectifs de notre entreprise sont mes objectifs: croissance des revenus, satisfaction de la clientèle, innovation et leadership des produits et acquisition et rétention des meilleurs talents.

Nous sommes très axés sur les données, nous rendons donc compte de tous ces éléments en plus des indicateurs avancés pour chacun.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Il faudrait que ce soit notre propre outil! Peu importe où je suis dans le monde, je peux me tenir au courant de tout et de tout le monde dans l’entreprise comme si j’étais assis là au bureau. Je peux facilement trouver les dernières nouvelles de l’équipe, de la réussite des clients ainsi que les tâches quotidiennes telles que la réservation de vacances, et vérifier mes fiches de paie, par exemple, sans avoir à utiliser plusieurs connexions. Cela me fait gagner du temps et me permet de continuer ma journée. J’utilise également notre suite analytique comme indicateurs avancés des principaux moteurs de notre activité.

Je suis également un grand fan d’Accompany, qui me donne des informations sur les personnes et les entreprises que je rencontre ce jour-là et sur mes contacts – y compris les clients, les partenaires et les concurrents. Cela m’aide à rester à jour sur leurs activités – succès et défis – donc je suis bien informé avant mes réunions.

Comment vous êtes-vous retrouvé chez SocialChorus et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

J’ai commencé ma carrière dans la finance structurée et le développement d’entreprise chez Enron. Tout de suite après mes études, j’ai beaucoup appris sur l’éthique – à la dure!

En tant que membre de l’équipe SWOT du CFO, mes patrons m’ont donné une procuration et m’ont demandé de me rendre aux îles Caïmans pour acheter une centrale électrique turque de 400 millions de dollars. Pour autant que je sache, tout cela faisait partie de la mission de mon entreprise; être le moteur du changement et tirer parti des nouvelles opportunités créées par le changement.

En voyant tous mes patrons aller en prison, j’ai rapidement reconnu que la transparence et l’honnêteté devaient être au cœur de votre culture afin d’avoir un effectif aligné. Après Enron, j’ai pris cinq mois de congé pour me vider la tête, voyageant dans le Pacifique Sud. J’ai fini par rédiger des plans d’affaires et je suis retourné aux études supérieures en sachant que j’avais l’opportunité d’influencer la culture et l’éthique afin que l’histoire ne se répète pas.

En 2005, j’ai fondé Dermolounge, un pionnier dans l’utilisation des nouvelles technologies pour engager et habiliter les clients et les employés à être des défenseurs. J’ai réalisé que la connexion et l’alignement des employés étaient essentiels à la transformation des entreprises et que les communications étaient au cœur même de ce processus. Et en 2008, j’ai cofondé SocialChorus et ce fut l’une de mes plus grandes réalisations en affaires, faisant de l’entreprise un leader technologique mondial utilisé par des millions d’employés dans les plus grandes entreprises mondiales du Global 500.

Où dois-je aller d’ici? Nous avons encore beaucoup à accomplir chez SocialChorus – je suis donc concentré ici pour le moment!

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

Bien que je ne sois pas un grand fan de certains des mauvais comportements dans le leadership, les campagnes de Nike autour des rêves fous sont incroyablement inspirantes. Pour moi, la publicité consiste à créer une connexion viscérale profonde, mieux quand elle est au plus profond de l’âme. Les rêves fous et faire vraiment une différence dans la société se connectent profondément à mon âme et me motivent à faire un travail incroyable.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Mon modèle de rôle commercial le plus important a été l’un de mes premiers patrons chez Enron. Elle reste ma seule femme patronne dans ma carrière, et elle était la seule femme dans une culture agressive très dominée par les hommes. Elle était aussi une personne qui n’était PAS allée en prison et qui a toujours maintenu son sens de l’éthique. Elle était authentique et transparente, forte et sage, et se battait toujours pour ce en quoi elle croyait.

Cela s’applique donc à tout le monde, pas seulement aux spécialistes du marketing. Soyez la vraie version de vous-même, chaque jour. Soyez transparent, défendez ce en quoi vous croyez et ne vous laissez pas tromper par les «fausses nouvelles» ou les «refroidisseurs d’eau numériques». Vous ferez des erreurs au cours de votre carrière, mais apprenez d’eux et passez à autre chose. N’ayez pas peur de prendre le temps de faire une pause et de vous recentrer sur ce que vous voulez.