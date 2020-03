Une journée dans la vie de … Paul Sampson, co-fondateur et PDG de Lickd – Econsultancy

Paul Sampson est le PDG et co-fondateur de Lickd, une plate-forme numérique qui concède des licences musicales aux créateurs de contenu YouTube.

Pour notre article régulier Day in the Life, Paul a expliqué à Econsultancy comment il avait créé la première société de synchronisation destinée aux consommateurs, pourquoi bien embaucher était si important au début d’une start-up et comment les spécialistes du marketing pouvaient bruit avec le marketing vidéo et la publicité.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Paul Sampson: Je suis le co-fondateur et PDG de Lickd – la principale plate-forme mondiale de licences de musique commerciale pour les créateurs de vidéos sociales.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Paul Sampson: Essentiellement, je suis le chef de l’organisation en tant que chef de la direction, mais nous avons des investisseurs et un conseil d’administration, auquel je siège également, auxquels nous rendons compte et que nous consultons tous les mois.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Paul Sampson: Eh bien, vous devez commencer par une vision forte et claire à la fois pour un produit et pour l’offre aux consommateurs avant même de commencer à faire quoi que ce soit. Je pense que vous devez également être un bon communicateur pour être en mesure de transmettre efficacement cette vision non seulement à votre équipe et aux futurs employés, mais aussi aux investisseurs et partenaires potentiels – dans notre cas, qui comprend les labels, les éditeurs, les distributeurs et, bien sûr, notre les clients potentiels.

En plus de cela, bien gérer à la fois vers le haut et vers le bas tout en développant une équipe et en travaillant avec des investisseurs.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Paul Sampson: Je suis d’abord au bureau, généralement. J’aime avoir un peu de temps pour moi pour planifier la journée ou la semaine avant que les autres entrent au travail car vous êtes très rapidement submergé de réunions ou de questions de l’équipe pour laquelle vous devez être disponible.

Dans l’ensemble, je dirige constamment la direction de l’entreprise et cela, récemment, comprendra des entretiens avec de nouvelles recrues pour un ajustement culturel, la planification des 12 à 24 prochains mois et une ou deux réunions de présentation à un label ou un éditeur, suivi d’une réunion avec de nouveaux investisseurs potentiels ou en préparation de la prochaine réunion du conseil d’administration.

Dans les premières étapes d’une start-up, vous passez beaucoup de temps à collecter des fonds et à préparer des decks qui décrivent la vision de l’entreprise, ce qui vous laisse moins de temps que vous ne le souhaiteriez pour gérer votre équipe aussi étroitement que vous le souhaitez. . C’est pourquoi il est si important de bien embaucher. La constitution d’une équipe de gestion pleinement alignée sur les objectifs et la vision de l’entreprise signifie que vous pouvez commencer à déléguer une partie de cette gestion.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Paul Sampson: J’adore presque tout à ce sujet. J’ai vraiment hâte de venir travailler le matin et, parce que j’aime les personnes que nous avons embauchées et que je pense que ce sont des gens honnêtes et motivés, j’ai hâte de travailler avec eux chaque jour. J’aime que nous défions l’industrie de la musique de penser différemment et que nous réussissions – ces victoires sont très douces.

Sans aucun doute, la pire partie du travail est le stress associé à la gestion de la piste et à la collecte de fonds. Lorsque vous avez l’avenir d’une équipe entière entre vos mains et que cet avenir dépend non seulement de sa capacité à atteindre vos objectifs (et que vous avez raison à ce sujet), mais également de votre capacité à lever des fonds pour livrer contre eux, cela prend son péage . Notre deuxième ronde de financement a pris neuf mois complets de tangage… beaucoup de rejet et beaucoup de nuits blanches.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Paul Sampson: La plate-forme que nous avons toujours envisagée de construire abrite TOUTE la musique du monde. Il est extrêmement difficile de signer les droits sur autant de contenu pour un modèle commercial que personne ne connaît, mais nous y arrivons. En conséquence, les KPI initiaux que nous mesurons sont centrés sur le «nombre de titulaires de droits signés» et le «nombre de pistes en direct sur la plate-forme», ainsi que sur les «taux d’inscription des utilisateurs». Tout le reste prend un siège arrière à ceux des premiers stades.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Paul Sampson: Honnêtement, mes outils préférés que nous utilisons ont été construits en interne. Notre tableau de bord d’administration et la segmentation des données qu’il nous offre sont incroyablement utiles dans le processus de présentation.

Cependant, en tant qu’entreprise, nous comptons sur d’excellents outils tiers tels que Zendesk et Slack. Slack est, sans aucun doute, le meilleur outil tiers que j’ai jamais rencontré pour les communications internes et la communication directe avec les différents services.

Comment avez-vous fini par fonder Lickd, et où pourriez-vous aller d’ici?

Paul Sampson: Eh bien, comme je l’ai mentionné plus tôt, je suis en licence de synchronisation depuis 2005. Tous ceux à qui j’avais une licence – que ce soit pour un film, une bande-annonce, une émission de télévision ou une publicité – étaient essentiellement une production professionnelle compagnie.

Je savais que l’industrie de la synchronisation avait besoin de perturbations et de plus d’automatisation, mais quand j’ai réalisé que 2,8 milliards de personnes dans le monde avaient essentiellement une société de production personnelle dans leur poche (leur téléphone) – j’ai réalisé que la synchronisation avec les consommateurs n’était pas encore une chose et devait être. Une fois que j’ai réalisé cela, je savais qu’il y avait un marché énorme et inexploité à satisfaire et je devais être la personne pour le livrer.

Quelle publicité vous a impressionné récemment?

Paul Sampson: IKEA! IKEA! IKEA! Cela fait 15 ans que je travaille dans le domaine des licences de synchronisation et j’ai vu de nombreuses marques de publicité essayer de synchroniser l’ensemble de la musique et des partenariats de marque. Si peu l’ont bien fait. Mais la campagne Ikea mettant en vedette le morceau personnalisé de D Double E est de loin le dernier porte-étendard en termes de capture d’attention, de création de contenu attrayant et de divertissement à grande échelle.

Certaines personnes regardent cette campagne juste pour entendre la chanson, d’autres pour voir le film, mais dans tous les cas, tout le monde se sent positif sur la marque et cherche probablement plus de musique de l’artiste. De plus, Ikea a gagné un excellent plaidoyer auprès d’une nouvelle génération de clients potentiels.

Quels conseils donneriez-vous aux spécialistes du marketing qui essaient de réduire le bruit avec le marketing / publicité vidéo?

Paul Sampson: Simple! Mettez-vous à la place de la personne à qui vous faites du marketing. Pensez à ce qu’est une journée type et à tous les types de messages qu’ils reçoivent de vos concurrents et faites quelque chose qui rompt leur routine ou qui est empathique envers cette monotonie. Mettez un sourire sur leur visage. Créez un point culminant émotionnel dans leur routine autrement homogène et vous pourrez, à coup sûr, transformer une piste autrement froide en une piste chaude – et gagner!