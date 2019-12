Une journée dans la vie de … Pierre-Loic Assayag, PDG & Co-fondateur, Traackr – Econsultancy

Pierre-Loic Assayag est PDG et co-fondateur de Traackr, une plateforme de marketing d'influence.

Nous l'avons rencontré pour savoir pourquoi il se qualifiait de «spécialiste du marketing en rétablissement» et quels conseils il donnerait à ceux qui débutent.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

En tant que «spécialiste du marketing de récupération» autoproclamé, je considère comme ma passion et mon travail d'aider le marketing à évoluer d'un modèle programmatique automatisé à un modèle qui reconnaît la voix du consommateur basée sur le développement de relations précieuses et qui échange volontiers le contrôle du processus créatif. pour l'impact sur les entreprises.

Mon travail aujourd'hui est de continuer à faire de Traackr le partenaire stratégique des marques qui investissent stratégiquement dans le marketing d'influence et qui ont besoin de technologie et d'expertise pour réaliser leurs ambitions.

Où êtes-vous assis au sein de l'organisation? À qui faites-vous rapport?

En tant que PDG, ma mission est de veiller à l'épanouissement de nos employés, clients et investisseurs.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

En tant que PDG d'une entreprise technologique en pleine croissance dans une catégorie émergente, je dois être à moitié philosophe, à moitié phoque marine: trouver la présence d'esprit pour anticiper et influer sur l'évolution du marché afin de nous assurer que notre entreprise est prête à montrer la voie, en attendant, soyez décisif sur les leviers clés pour que Traackr puisse pousser ou tirer.

Parlez-nous d'une journée de travail typique…

Il y a une journée typique sur la route et une journée typique à notre bureau de San Francisco où je suis basé. Lorsque je suis en Californie, mes journées commencent à 5 heures du matin et je passe les cinq premières heures à maximiser mon temps avec nos clients et notre équipe basés en Europe. Les matins tardifs sont pour NYC. Je suis un partisan des réunions à pied, donc une belle journée comprend 10 000 étapes tout en faisant un remue-méninges avec mon équipe.

Qu'aimez-vous dans votre travail? Qu'est-ce qui craint?

L'un de nos principes d'embauche est de «recruter», de toujours trouver des personnes qui élèvent la barre et nous rendent plus intelligents. La meilleure partie de mon travail, c'est quand je vois des gens de mon équipe donner vie à une idée ou améliorer quelque chose que nous faisons et penser qu'ils ont fait un meilleur travail que jamais.

J'ai une capacité inhabituelle à simplifier des situations et des problèmes complexes pour me concentrer sur leur essence. Le pire de mon travail (et de la vie en général), c'est quand je dois consacrer du temps et de l'énergie à des problèmes qui ne devraient pas exister au départ.

Quel genre d'objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

C'est une question intéressante étant donné que nous sommes tous au milieu de la planification de 2020 … Mon objectif est de faire de Traackr la plate-forme indispensable pour les entreprises qui embrassent la notion de marketing axé sur les personnes, qu'elles y soient nées ou y aient migré. La façon dont je mesure le succès est notre part de marché dans le segment décrit ci-dessus.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

J'ai beaucoup appris de l'industrie du génie logiciel, notamment comment organiser des réunions efficaces et gérer des projets complexes. Par exemple, nous avons adopté le concept de «rétrospectives» pour la gestion des initiatives de notre équipe de direction.

Je suis également un grand fan de Trello, que j'ai découvert grâce à notre équipe produit. Aujourd'hui, nous l'utilisons dans toute l'organisation et j'organise personnellement mes priorités avec. C’est le seul système de «gestion des tâches» avec lequel je suis resté au fil des ans.

Comment avez-vous fini par fonder Traackr, et où pourriez-vous aller d'ici?

J'ai commencé ma carrière dans le marketing pour Procter & Gamble et Peugeot en Europe, avant d'immigrer aux États-Unis depuis la France, en passant par le Royaume-Uni et l'Espagne. Aujourd'hui, je me réfère à moi-même en tant que «marketeur en reprise», car lorsque j'ai commencé dans le marketing, c'était à l'époque du marketing traditionnel, appelé «l'art de la persuasion», qui n'a jamais eu de sens pour moi. Il a toujours estimé que le succès du marketing à sens unique était dû au manque d'alternatives.

Lorsque mon cofondateur, David Chancogne et moi avons commencé à construire Traackr il y a 10 ans, nous avons vu une opportunité d'organiser le Web, non par pages, mais par personnes. Cette prémisse est ce qui a créé la base de Traackr, qui alimente aujourd'hui le marketing d'influence pour les meilleures marques du monde entier qui sont passionnées par le maintien de la pertinence pour leurs consommateurs.

Après Traackr, je veux résoudre le problème des fausses nouvelles.

Quelles campagnes vous ont impressionné récemment?

Je suis très impressionné par les entreprises qui vivent les valeurs de leur marque et s'efforcent d'être aussi authentiques que possible. Le travail de Nike avec Colin Kaepernick et le soutien de Calvin Klein à la communauté LGBTQ en sont des exemples notables. Il s'agit de deux cas où les marques ont associé un sens de l'objectif à leur entreprise d'une manière qui a un impact significatif sur leur communauté.

Quels conseils donneriez-vous à un responsable marketing dès aujourd'hui?

Les marques qui gagnent et continueront de gagner sont celles qui placent les gens au cœur de leur marketing. L'ère de la persuasion est révolue. Pour réussir en tant que marketeur aujourd'hui, vous devez cultiver votre sens de l'empathie et apprendre à traduire l'objectif de la marque en programmes significatifs.