Une journée dans la vie de … Richard Reeves, Directeur Général d’AOP – Econsultancy

Richard Reeves est le directeur général de l’Association for Online Publishing (AOP).

Econsultancy lui a parlé de son travail dans le paysage difficile de l’édition numérique, de la raison pour laquelle son rôle requiert de la diplomatie, des compétences humaines et de l’optimisme, et de ses conseils pour quiconque débute dans l’édition.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Richard Reeves: En tant que directeur général de l’Association for Online Publishing, je travaille avec les membres de notre conseil d’administration qui représentent les voix des principaux éditeurs du Royaume-Uni, notamment News UK, TI Media, MailOnline, Dennis, Immediate Media et Guardian Media Group.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Richard Reeves: Pour réussir dans ce que vous faites, un ensemble de compétences équilibré est vital, et je pense que cela sonne vrai à tous les niveaux. D’après mon expérience, la diplomatie et la capacité d’écoute sont deux traits essentiels, et être une personne humaine aide également. Être capable de comprendre les préoccupations et les défis spécifiques à la personne et à son opération, tout en les reconnaissant comme un individu, est essentiel. L’adoption d’une approche juste et équilibrée est nécessaire, notamment en matière de négociation.

Dans l’édition, l’optimisme est crucial. Il peut être facile de se décourager pendant les périodes difficiles – plus récemment, l’industrie a vu le gant sous la forme d’un resserrement des politiques de navigation et des réglementations sur la confidentialité – mais nous avons également appris de notre propre histoire que le changement est souvent ce qui motive l’innovation et encourage le succès futur.

Les humains sont résilients, et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, notre résilience est ce qui nous pousse à continuer et à surmonter. Nous avons vu dans le passé que lorsque les éditeurs travaillent ensemble, ils peuvent aussi devenir une force irrésistible. Je crois que cette approche de collaboration et d’optimisme est tout autant une compétence nécessaire pour être efficace dans mon propre rôle que pour que les éditeurs réussissent dans l’année à venir.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Richard Reeves: De la planification de notre programme d’événements AOP Crunch avec l’équipe et de la participation à des panels lors d’événements, à la représentation d’éditeurs lors de réunions d’organismes professionnels tels que JICWEBS, la variété de ma journée de travail «typique» rend mon rôle passionnant.

La nature en constante évolution et en constante évolution de l’édition numérique oblige AOP à rester à l’écoute et à réagir en conséquence pour aider ses membres et aider à façonner l’industrie pour le mieux. Par exemple, suite à la mise en œuvre du RGPD, travailler avec les membres pour aider l’ICO à comprendre les complexités de l’écosystème de l’édition numérique a été important.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Richard Reeves: Ayant travaillé au sein de l’industrie des médias et de la publicité pendant plus de 30 ans, je suis reconnaissant d’être en mesure d’aider l’industrie et de rassembler les gens. Je pense que le but de l’AOP est d’aider à ouvrir la voie aux éditeurs dans le paysage numérique; s’il s’agit de curling, nous sommes les balayeurs avec les pinceaux! Il y a beaucoup de satisfaction à être un vecteur de changement positif.

Qu’est-ce qui craint? Le sentiment d’impuissance que l’on ressent à ne pas être en mesure d’inverser l’impact que l’ère des nouveaux médias a sur les salles de rédaction locales et les conséquences que cela aura sur les communautés locales à long terme. Ça, et il n’y a pas assez d’heures dans la journée.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Richard Reeves: L’un des facteurs que j’utilise pour mesurer le succès au sein de l’industrie de l’édition – qui pourrait également être considéré comme un objectif – est l’innovation.

Un bon exemple de cela est l’approche adoptée par Marie Claire, qui a identifié les détaillants appropriés et s’est associé avec eux dans le cadre d’une campagne pour développer un produit de commerce affilié. Cela montre que les éditeurs peuvent augmenter leur résultat net en s’éloignant de la seule dépendance à la publicité et en tirant parti de la confiance qu’ils ont bâtie parmi les lecteurs fidèles.

J’ai également vu des éditeurs qui comprennent vraiment leur public et le contexte de leur environnement – comme le magazine Decanter – réussir à créer des modèles d’abonnement, prouvant à nouveau que les créateurs de contenu original de haute qualité peuvent s’éloigner d’une dépendance excessive à la publicité.

Pendant ce temps, AOP participe à l’essai de la façon dont la technologie des registres distribués peut fournir une transparence financière accrue et un écosystème plus responsable. Les enseignements tirés de ces essais aideront à éclairer les futures activités de publication et les lignes directrices sur les meilleures pratiques, notamment par le biais de forums tels que JICWEBS.

L’inspiration est également une grande mesure du succès dans notre industrie. Le projet Ozone a jeté les bases de l’importance de la collaboration pour les éditeurs, les incitant à travailler ensemble pour atteindre son objectif de fournir un inventaire de haute qualité à travers des publications fiables et transparentes.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui débute dans l’industrie?

Richard Reeves: Tout d’abord, soyez ouvert d’esprit. L’industrie de l’édition offre une variété de possibilités à toute personne et, tant qu’ils sont prêts à travailler dur, une myriade de possibilités est ouverte à ceux qui sont capables de les identifier.

Deuxièmement, embrasser le changement; n’en a pas peur. Le changement est le moteur de l’innovation. Comme l’a dit un jour Charles Darwin: «Ce ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents qui survivront, mais ceux qui peuvent le mieux gérer le changement.»

