Une journée dans la vie de … Sakina Najimi, VP Marketing chez Sandvik – Econsultancy

Sakina Najimi est vice-présidente marketing de la société d’ingénierie Sandvik.

Dans le cadre de notre journée régulière dans la vie, elle a expliqué à Econsultancy comment son travail s’inscrit dans la mission globale de Sanvik, quelles compétences sont les plus importantes pour son rôle et pourquoi la transformation du secteur bancaire l’a impressionnée.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Sakina Najimi: En tant que VP Marketing, je dirige le marketing mondial pour la division de fabrication numérique chez Sandvik. J’ai deux responsabilités principales: créer la marque numérique de Sandvik et stimuler la croissance. Sandvik est le leader du marché de l’espace matériel et s’est récemment lancé dans la quête du premier fournisseur de solutions sur le marché des logiciels. Ma mission est de repositionner Sandvik en tant que leader dans la fourniture de solutions logicielles à l’industrie manufacturière.

En matière de croissance, je suis responsable des stratégies de mise en marché de l’ensemble de notre portefeuille de solutions numériques. Je construis actuellement un département de marketing digital de bout en bout pour offrir une expérience personnalisée à tous nos clients.

En tant que leader du marketing, j’ai la responsabilité d’analyser et de prévoir les tendances non seulement en me basant sur les commentaires des clients et l’évaluation du marché, mais également en suivant et en analysant les parcours des clients en ligne. Nous utilisons ces informations basées sur les données pour établir des stratégies à l’échelle de l’entreprise qui réinventent l’expérience client et, en fin de compte, génèrent des revenus.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Sakina Najimi: En tant que responsable du marketing du côté de la fabrication numérique de l’entreprise, je relève du président.

J’ai la chance que chez Sandvik, le marketing soit vu au-delà du traditionnel «silo marketing». En tant que décideur clé dans l’entreprise, j’ai pu défendre le rôle important que joue le marketing dans la génération de revenus – en lui donnant une voix indispensable à la table du conseil d’administration.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Sakina Najimi: Il existe de nombreuses compétences dont chaque spécialiste du marketing a besoin – mais j’ai clairement un top trois.

Premièrement, le leadership: en plus d’être le responsable marketing, je suis également un haut responsable de l’organisation en général. Cela signifie inspirer les gens à travers l’entreprise et les encourager à penser différemment – et cela nécessite également une compréhension approfondie des pressions individuelles, des différences culturelles et des besoins émotionnels.

La deuxième est la capacité d’expérimenter et d’apprendre. Ayant travaillé en tant que spécialiste du marketing dans de nombreuses industries différentes, j’ai fini par reconnaître l’importance d’un état d’esprit de croissance. Il y a une demi-vie de compétences rapide de nos jours, et nous devons tous constamment apprendre, désapprendre et réapprendre des compétences tout au long de notre vie professionnelle. (J’essaie toujours de consacrer quelques heures par semaine à mettre à jour mes compétences professionnelles et à rechercher d’autres opportunités de formation pour progresser dans ma carrière.)

Enfin, l’embauche des bonnes personnes est une compétence inestimable – et souvent négligée. La constitution d’équipes solides est la clé pour bâtir une organisation solide, et j’aime être entouré de personnes intelligentes et talentueuses.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Sakina Najimi: Je passe une grande partie de mon temps à me concentrer sur les trois priorités ci-dessus. Une grande partie de mon temps est consacrée à la réflexion sur la stratégie et à la collaboration avec d’autres pour définir les fondations clés de l’entreprise, ainsi qu’à travailler avec d’autres divisions pour mettre en place notre stratégie numérique. Je passe ensuite beaucoup de temps à m’assurer que toutes les équipes sont alignées avec le même objectif et le même objectif.

Au-delà de cela, comme je l’ai mentionné brièvement ci-dessus, j’apprécie vraiment d’avoir de grandes équipes remplies de gens intelligents et d’apprendre d’eux – cela signifie donc beaucoup de temps à embaucher de grands talents. Il n’est pas rare que je commence lundi et finisse vendredi avec une interview!

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Sakina Najimi: L’une des meilleures choses à propos de Sandvik est de travailler avec différentes personnes du monde entier et d’apprendre constamment de nouvelles cultures et de nouvelles façons de faire. Je profite également de la direction d’une section plus petite et très innovante d’une énorme entreprise – ce qui signifie que je peux conduire à de véritables changements commerciaux avec un impact significatif. C’est un peu comme être dans une start-up au sein d’une organisation beaucoup plus grande.

Pour ce qui est nul – je ne suis pas basé en Suède, donc le trajet est un peu long. Je commence à mieux connaître les pilotes BA que mon mari…

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Sakina Najimi: En fin de compte, mes objectifs quotidiens sont de développer la marque et de générer des revenus. Cela signifie fixer des objectifs solides et nous assurer de les atteindre – que ce soit de l’argent, des numéros d’abonnés pour nos solutions numériques ou autre chose!

À long terme, cependant, je veux changer la perception fondamentale de Sandvik d’une entreprise spécialisée dans le «matériel» à une entreprise qui combine de façon transparente matériel et logiciel. Il est difficile de suivre cela, mais il existe d’innombrables KPI basés sur l’activité que nous utilisons pour obtenir une idée – pensez aux KPI, aux vues uniques et au suivi des perceptions.

Au-delà du «business», l’un de mes objectifs personnels chez Sandvik est d’augmenter le nombre de femmes au sein de notre équipe dirigeante – et, pour ma part, de changer ce que signifie être une femme leader. Trop souvent, les femmes âgées sont accusées d’adopter des caractéristiques de leadership «masculines» pour réussir. Je souhaite que nous abandonnions l’idée d’un style de leadership fixe – qui est de toute façon irréaliste – et que nous apportions notre identité authentique sur le lieu de travail.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Sakina Najimi: Il y a tellement d’outils là-bas – et chacun joue un rôle crucial dans l’entreprise. Mais les spécialistes du marketing extrêmement talentueux qui sont derrière eux sont bien plus indispensables que tout outil individuel. Leur gestion habile garantit une intégration transparente et garantit que notre stratégie est menée sans accroc tout au long de l’entonnoir de commercialisation.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Sandvik et où pouvez-vous aller d’ici?

Sakina Najimi: J’ai rejoint Sandvik de la société de reciblage Criteo. C’était un travail que j’aimais beaucoup et que je n’avais pas prévu de quitter, mais une seule conversation avec le président de Sandvik m’a vendu la vision ici. J’ai la chance de faire passer une organisation incroyable et respectée au niveau international au niveau supérieur – et c’est extrêmement excitant.

Je ne cherche pas à bouger pendant un certain temps – et je veux dire longtemps – mais si je regardais ailleurs, je serais prêt à relever un défi différent dans une autre grande organisation.

Quelle marque héritée vous a impressionné récemment?

Sakina Najimi: Il est difficile d’en choisir une seule, mais je suis vraiment impressionnée par la transformation du secteur bancaire. Ils font des utilisations vraiment innovantes de la technologie à tous les niveaux et dans toutes les organisations, transformant des processus qui étaient autrefois manuels – et, bien, ennuyeux – en quelque chose d’incroyablement excitant.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Sakina Najimi: regardez au-delà du titre de «marketeur». Les marketeurs B2B performants ne se contentent pas de gérer la notoriété de la marque Ils travaillent jour après jour, dans tous les départements, acquérant de nouvelles compétences, outils et connaissances pour garder une longueur d’avance et aider les autres à le faire aussi.

Ne laissez pas votre rôle restreindre ce que vous faites ou ne vous empêche pas de relever des défis en dehors de l’espace marketing traditionnel. Collaborez avec des experts en technologie numérique pour trouver de nouveaux outils pour communiquer avec des clients de plus en plus exigeants, tout en gérant la marque de manière appropriée. Au bout du compte, si je ne stimule pas la croissance ou n’engage pas les clients, je ne fais tout simplement pas mon travail de responsable marketing.