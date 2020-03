Une journée dans la vie de … Sam Hodges, Directeur de la croissance chez Numan – Econsultancy

Sam Hodges est directeur de la croissance chez Numan, une clinique de santé numérique pour hommes.

Il a parlé à Econsultancy de son rôle et pourquoi les compétences techniques et une exécution rapide sont essentielles, les mesures qu’il utilise pour mesurer le succès et ses outils préférés pour faire le travail.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Sam Hodges: je suis directeur de la croissance chez Numan; Je suis responsable de l’acquisition de nouveaux clients et de l’augmentation de la clientèle active globale tout en améliorant l’économie de l’unité et en réduisant les CPA.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Sam Hodges: J’ai rendu compte au PDG de nos principaux paramètres de croissance; sur le plan organisationnel, nous sommes une hiérarchie assez plate. En tant que startup, nous voulons garder les lignes hiérarchiques courtes et localiser la prise de décision autant que possible entre les mains de ceux qui font le travail afin que nous puissions être aussi agiles et rapides que possible.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Sam Hodges: Mon rôle est très varié; en tant que leader dans l’organisation, les compétences en gestion sont essentielles, mais comme nous sommes dans une startup, les compétences techniques et l’exécution rapide sont tout aussi importantes. Mes antécédents étant dans la performance et le Martech, je gère souvent directement des campagnes, j’apporte des modifications au code, ainsi que la modélisation des performances commerciales à long terme, le même jour.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Sam Hodges: Varié! Nous sommes toujours une petite équipe pour la quantité de travail que nous avons accompli et le nombre de patients que nous traitons par mois. En règle générale, mes premières actions de la journée seront de fournir une mise à jour globale à l’entreprise sur les mesures de performance de la veille / de la semaine, en rattrapant les e-mails et les messages Slack et en m’assurant que tous les travaux antérieurs de la veille sont terminés.

En dehors de ces tâches répétées, le travail est très différent au jour le jour. Un jour, je construirai peut-être une plate-forme pour les investisseurs, la prochaine construction et lancement de campagnes d’e-mails. Ainsi, chaque jour est différent.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Sam Hodges: J’adore construire quelque chose de nouveau à partir de zéro. Auparavant, j’ai travaillé pour ou au nom d’organisations plus importantes comme T.M.Lewin, Microsoft et Nokia, donc être dans une petite start-up et créer une entreprise de 0 £ à MM £ de revenus est une expérience passionnante et enrichissante.

En termes de points négatifs pour le rôle, il faut donner la priorité à ce qu’il faut faire et laisser les projets que vous voulez faire assis sur l’étagère parce que nous n’avons pas les ressources pour pouvoir les faire correctement. Au fur et à mesure que Numan grandit et que nous embauchons plus de membres de l’équipe, cela va certainement céder la place à une autre frustration!

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Sam Hodges: Nous nous préoccupons principalement de deux choses: le coût d’acquisition de nouveaux utilisateurs (CAC) et la valeur des utilisateurs une fois que nous les avons acquis (LTV). Les spécialistes du marketing se battent toujours pour minimiser le CAC tout en maximisant le LTV et nous ne sommes pas différents. Nous avons réussi à apporter des améliorations spectaculaires aux deux et cela a un impact important sur les résultats de l’entreprise.

Dans la plupart des organisations, l’accent est mis sur un grand nombre de paramètres (CR, Bounce, CPC, CTR, ROAS entre autres), mais la clé du succès est de maximiser le rapport CAC: LTV à un nombre 3+ qui indique un programme sain. Tout le reste est formidable de voir aller dans la bonne direction mais ils sont indicatifs, en fin de compte, le succès conduit le plus de clients pour le moins de dépenses!

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Sam Hodges: Je suis un geek Martech, donc je ne suis jamais plus heureux que lorsque je travaille sur un problème compliqué qui nécessite un traitement des données et du travail de code, donc mes outils préférés sont ceux qui aident à simplifier les données complexes dans plusieurs sources à un système unique propre et facile à utiliser.

J’ai récemment utilisé Stich Data (stitchdata.com) pour répliquer toutes nos données Google, Facebook et analytiques et la préparation des données Cloud de Google pour traiter nos données. Cela nous permet de normaliser toutes nos données de performances sans dépenser des milliers par mois sur des systèmes ETL complexes – et plus important encore, je n’ai plus à exécuter manuellement des rapports de coûts.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Numan et où pouvez-vous aller d’ici?

Sam Hodges: J’ai rejoint Numan directement de T.M.Lewin, via un recruteur avec lequel j’avais une relation existante, et j’ai rencontré notre fondateur Sokratis – quelques mois plus tard, j’étais dans l’entreprise. À l’avenir, je cherche à continuer de grandir en tant que leader du marketing et à élargir encore mes compétences en vue de gérer éventuellement ma propre entreprise.

Quel marketing ou expérience vous a impressionné récemment?

Sam Hodges: J’ai été très impressionné par le lancement au Royaume-Uni de The Athletic: leur sélection d’influenceurs était sur le point et le placement publicitaire et l’optimisation créative via les canaux de performance ont été vraiment bons.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Sam Hodges: Testez toujours une hypothèse et n’acceptez jamais une opinion non vérifiée simplement parce que quelqu’un la dit avec autorité. Je ne suis jamais plus heureux que lorsque je dis quelque chose à quelqu’un qui travaille dans l’une de mes équipes et qu’il le remet en question. Et je pense que la performance en particulier valorise désormais fortement les personnes qui peuvent remettre en question leurs propres préjugés et prendre une décision impartiale sur la base des données.