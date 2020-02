Une journée dans la vie de … Samantha Sawyer, CCO chez B2B music services company 7digital – Econsultancy

Après avoir travaillé dans un grand cabinet d’avocats de la ville, Polygram et la BBC, Samatha Sawyer fait maintenant partie de l’équipe de direction de 7digital, une entreprise de services musicaux B2B.

Nous avons demandé à Sawyer en quoi consistait son travail et nous avons obtenu des informations sur les licences musicales et les services numériques.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je m’occupe de l’intégralité du contenu vertical pour 7digital – je suis responsable de la supervision de tous les domaines qui touchent le contenu dans son parcours à travers la plate-forme 7digital à nos clients. Cela commence par l’ingestion de contenu (c’est-à-dire la façon dont nous recevons les métadonnées et les fichiers audio des titulaires de droits), comprend les licences et les conditions juridiques applicables à l’exploitation du contenu; et se termine par le processus de déclaration.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Mon rôle concerne l’un des piliers clés de l’entreprise: le contenu. Je fais partie de l’équipe de direction et je relève du PDG.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Comme le contenu est au cœur de l’entreprise, je travaille régulièrement avec des équipes interfonctionnelles dans les ventes, les produits, l’ingénierie et les services à la clientèle, donc être ouvert et communicatif est un must. Il est également utile que je sois issu d’un milieu juridique de l’industrie musicale. J’ai travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine des licences de musique numérique et je comprends la complexité des accords et les domaines qui nécessitent une attention particulière.

Grâce à mon expérience, je suis capable de reconnaître les problèmes à portée de main et de résoudre les problèmes le cas échéant. Je trouve que parce que j’ai travaillé dans les deux labels et dans le service numérique, je peux aborder les problèmes sous plusieurs angles et prendre une perspective pratique pour trouver des solutions.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

C’est juste de dire qu’il n’y a vraiment pas de journée de travail typique!

Un des principaux objectifs de mon rôle est de gérer les relations avec les titulaires de droits, de consulter les clients sur la stratégie pour atteindre leurs objectifs commerciaux, de négocier des accords avec les titulaires de droits et d’aider notre équipe de développement commercial à délivrer des droits pour les services à la clientèle. Parallèlement à cela, je suis chargé de déterminer et d’exécuter de nouvelles priorités stratégiques liées à la technologie 7digital pour le contenu, les licences et les rapports.

Nous sommes très proches de nos clients, et je suis souvent appelé à fournir des conseils et à dépanner – avec une telle gamme de clients et de services que nous soutenons, il y a des nuances dans l’exécution de chaque transaction qui nécessitent parfois des considérations spécifiques .

Qu’aimez-vous dans votre travail?

Chaque jour est unique. Nos clients sont tous si variés. Ils ont divers produits qui utilisent la musique de différentes manières et opèrent sur plusieurs territoires à travers le monde. L’apprentissage ne s’arrête jamais. J’ai souvent affaire à un nouveau marché ou à un nouveau type de produit pour la première fois.

Chez 7digital, mon exposition aux offres a été multidimensionnelle d’une manière qui ne l’était pas lorsque je faisais partie de l’exploitation britannique d’un grand label. Je m’occupe maintenant des droits principaux, des droits de publication multiterritoriaux et des subtilités des services eux-mêmes. Avant 7digital, je n’avais qu’une exposition limitée aux marchés internationaux. En raison de l’empreinte multiterritoriale de nos clients, j’ai dû développer une compréhension et une connaissance des régimes de licences musicales au-delà du Royaume-Uni.

Qu’est-ce qui craint?

Il est toujours décevant de voir des clients décider de cesser leurs activités musicales. Au cours de la dernière décennie, de nombreux services de musique pure-play ont fermé et de nombreuses sociétés non musicales qui ont entrepris des initiatives musicales (par exemple, des fabricants de matériel ou des fournisseurs de large bande) ont décidé de regarder dans les verticales de contenu en dehors de la musique pour des campagnes de marketing (par exemple, sports, films, etc. ).

Dans certains cas, cela a été le reflet de services essayant de concurrencer les opérateurs historiques dans l’espace d’abonnement traditionnel mais pas toujours. Il serait à courte vue d’ignorer les avantages considérables que la musique peut apporter à une entreprise non musicale sous forme d’acquisition de clients et de réduction du taux de désabonnement, ce qui apporte un avantage financier important à l’opération. À cette fin, nous développons une application de streaming clé en main complète qui offre une expérience de streaming sur marque attrayante et facile à mettre en œuvre par les marques pour leurs utilisateurs. De cette façon, les marques peuvent accéder rapidement au marché pour profiter des avantages de la musique – en restant simple tout en coulisses 7digital s’occupe de la complexité des licences de droits, des rapports et de la comptabilité.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Nous sommes ici pour faciliter et permettre la fourniture de services musicaux et pour soutenir l’innovation. Notre ambition est de contribuer à la croissance du marché de la musique au profit de nos clients ainsi que de l’industrie dans son ensemble. Si nous sommes capables de le faire, alors l’importance de notre rôle dans l’écosystème augmentera également, ce qui joue dans notre propre succès commercial.

Une mesure clé pour déterminer notre succès est le succès de nos clients. Les clients qui réussissent deviennent une carte d’appel pour les nouveaux clients et les entreprises. Cela devient un cercle vertueux. Avoir une solide réputation d’être un fournisseur de services de premier ordre est primordial. Cela signifie disposer d’une plate-forme et d’une infrastructure fiables et stables et d’une approche de service client ciblée et dédiée.

Quels sont vos attributs qui vous aident à faire le travail?

J’aime à penser que je suis collaboratif, transparent et un communicateur ouvert. Ce sont des qualités qui engendrent la confiance, désamorcent les conflits et renforcent la coopération. Comme nous le savons, de temps en temps, les choses ne se déroulent pas entièrement comme prévu. C’est dans des moments comme ceux-ci que les relations sont tout.

Comment vous êtes-vous retrouvé chez 7digital, et où pouvez-vous aller d’ici?

J’ai commencé comme avocat et j’ai suivi une formation dans un grand cabinet d’avocats de la ville. Quand je me suis qualifiée, je savais que la pratique privée n’était pas pour moi. Peu de temps après la qualification, j’ai pris mon premier rôle interne dans l’industrie musicale avec Polygram (maintenant Universal). J’ai passé quatre ans à comprendre l’industrie de la musique enregistrée avant de déménager à BBC Worldwide où j’ai travaillé sur une grande variété de propriétés et d’initiatives musicales.

Après la BBC, je suis retourné dans un grand label (Sony Music) où j’ai passé près de dix ans à travailler dans l’espace de la musique numérique (entre autres). C’était à l’époque de la perturbation numérique sismique et de la croissance exponentielle de la musique numérique qui en a résulté. Ayant traversé tout le parcours de la musique numérique, il était inévitable que je trouve ma niche dans un environnement musical numérique.

À votre question, où ensuite? Je pense qu’il y a encore tellement de potentiel inexploité dans 7digital. Je voudrais contribuer à façonner l’entreprise 7digital pour l’avenir alors qu’elle consolide sa position à l’avant-garde du marché B2B.

Comment les marketeurs peuvent-ils se positionner pour profiter du boom du streaming musical?

La musique est quelque chose qui touche plus ou moins la vie de chacun d’entre nous. Même pour les consommateurs de musique légère, il y aura toujours de la musique qui les émeut, évoque des souvenirs, etc. En proposant des produits musicaux dans le cadre d’une campagne intégrée avec un produit ou service tiers, en particulier pour les segments du marché qui ne paient pas actuellement pour la musique via les services de streaming existants, il existe un réel potentiel pour attirer de nouveaux clients, engager les clients existants et fidéliser la marque, et par conséquent apporter plus de valeur aux titulaires de droits.

Les principaux domaines d’une telle initiative pourraient être dans le monde des systèmes de récompenses de fidélité au détail ou dans des secteurs où il existe un réel besoin de différenciation des produits et de valeur ajoutée pour le client. La connaissance approfondie des clients et la stratégie musicale unique d’une entreprise peuvent créer une expérience attrayante personnalisée et attrayante tout en laissant de la place à la flexibilité autour de nouveaux modèles commerciaux et de la créativité au sein de l’offre.