Une journée dans la vie de … Simba Sagwete, chef d’équipe chez AND Digital – Econsultancy

Simba Sagwete est chef d’équipe et ‘Cycling Geek’ à l’agence de services professionnels AND Digital.

Il a expliqué à Econsultancy pourquoi il avait besoin d’empathie pour être efficace dans son rôle, ce que cela signifie de diriger une équipe et les conseils qu’il donnerait à un chef de produit à ses débuts aujourd’hui.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Simba Sagwete: Mon travail est divisé en trois rôles.

Premièrement, chaque personne chez AND Digital fait partie d’une petite équipe soudée appelée escouade. Je suis responsable hiérarchique pour les 12 personnes de mon équipe et je suis responsable de leurs performances, de leur développement professionnel, de leur bien-être et de leur bonheur.

Deuxièmement, six équipes forment un club (c’est ce que nous appelons nos unités commerciales) et nous sommes tous basés au même bureau. Nous avons beaucoup d’autonomie dans un club et je fais partie de l’équipe de direction de la mienne, aidant à prendre des décisions en ce qui concerne nos employés et nos clients.

Enfin, l’essentiel de mon travail au quotidien est la gestion de produits et le coaching, selon les besoins de nos clients.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Simba Sagwete: AND Digital croit aux structures d’organisation plates. Dans cette optique, chaque club compte 80 à 100 personnes réparties dans six équipes, avec des rôles de spécialistes et une équipe de direction. Je dirige une équipe, d’où le titre de poste de chef d’équipe.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Simba Sagwete: L’empathie est vraiment importante. La chose la plus importante que je fais est de m’assurer que les gens de mon équipe sont dans les bons rôles de client. Il s’agit d’un équilibre entre ce qui est le mieux pour eux, ce qui est le mieux pour nos clients et ce qui est le mieux pour AND. Il n’est pas toujours facile de satisfaire tout le monde, mais nous sommes une entreprise axée sur les gens, je passe donc beaucoup de temps en 1-1 à tirer les motivations et les aspirations de chaque personne.

Le cœur de ce que je fais au quotidien est la gestion des produits logiciels. Il s’agit d’un autre équilibre difficile entre la construction efficace de produits qui répondent aux besoins des clients, tout en générant de la valeur commerciale.

Une gestion efficace des parties prenantes est également essentielle dans mon rôle. Je parle régulièrement à des personnes extérieures à l’équipe qui se soucient du produit, en particulier des utilisateurs finaux. Il est essentiel que toutes les personnes impliquées dans le produit comprennent notre approche et notre raisonnement, même si elles ne sont pas d’accord avec cela. Il y a toujours plus de choses à faire que de temps pour le faire, donc la priorisation est une compétence clé. Mon rôle n’est pas toujours facile, mais c’est très enrichissant.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Simba Sagwete: Je passe la plupart de mon temps à travailler avec une équipe Scrum, concentrée sur un produit numérique. Je travaille actuellement avec un client pour créer un nouveau service numérique à partir de zéro, ce qui ressemble beaucoup à travailler pour une startup car le travail est très varié.

Je m’implique également dans des initiatives autour de notre Club. Par exemple, nous examinons actuellement comment rendre le modèle de progression et de compétences plus juste et plus transparent. C’est déjà mieux que tout ce que j’ai rencontré auparavant – avec des opportunités de progresser tous les trois mois – mais il y a toujours de la place pour améliorer les choses.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Simba Sagwete: C’est difficile, ce qui le rend vraiment gratifiant car j’ai l’impression d’apprendre tous les jours. J’aime aussi aider d’autres personnes dans leur propre croissance professionnelle. ET le numérique a des gens formidables et une culture fantastique, donc j’ai vraiment l’impression de pouvoir m’amener au travail. Nous aimons tous travailler ensemble et créer d’excellents produits aux côtés de nos clients. S’il y a quelque chose qui «craint», c’est d’être un leader et de devoir parfois prendre des décisions impopulaires.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Simba Sagwete: Avec le travail du client, cela varie en fonction du produit sur lequel je travaille. Dans mon rôle interne, nos mesures «North Star» concernent l’engagement et le bonheur de nos employés. Lorsque AND Digital a été créé en 2014, l’un de nos objectifs était d’être la meilleure entreprise pour laquelle travailler au Royaume-Uni. Notre meilleur classement jusqu’à présent est le 15e, mais nous recherchons constamment des commentaires pour trouver des opportunités d’amélioration.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Simba Sagwete: Post-it et tableaux blancs. J’adore faciliter la collaboration et réunir des groupes de personnes pour résoudre des problèmes. Il faut des perspectives diverses pour trouver de bonnes solutions.

Comment vous êtes-vous retrouvé à AND, et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

Simba Sagwete: J’ai rejoint l’équipe en 2015, après avoir été chef de produit pendant quelques années. Je serai ici aussi longtemps que mon rôle continuera de me mettre au défi et, compte tenu de la vitesse à laquelle nous continuons de croître, cela pourrait prendre un certain temps. J’étais l’employé numéro 70 et nous sommes maintenant un peu plus de 600.

J’ai aussi un désir très lointain de démarrer ma propre entreprise, mais cela pourrait toujours être juste cela – un désir lointain.

Quel travail vous a impressionné récemment?

Simba Sagwete: J’ai vraiment aimé regarder Monzo passer d’une «carte prépayée pour les jeunes» à une véritable banque prête à prendre le contrôle des États-Unis. J’adore vraiment leur mission et j’adore leur souci de faciliter la gestion de leur argent pour tout le monde. En plus d’être un investisseur mineur, le fait d’être une entreprise britannique à Londres me donne un attachement émotionnel à leur succès.

Quels conseils donneriez-vous à un chef de produit dès aujourd’hui?

Simba Sagwete: Je suppose que ce ne serait pas de supposer que tout le monde autour de vous sait ce qu’ils font et de remettre en question les figures d’autorité. Le monde est composé de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires et la campagne publicitaire Apple «Think Different» le résume pour moi: «Ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde, sont ceux qui le font réellement».