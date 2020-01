Une journée dans la vie de … Simon Dalley, fondateur et directeur de GrowTraffic – Econsultancy

Simon Dalley est le fondateur et directeur de l’agence de marketing numérique GrowTraffic, qui se décrit comme «un type différent d’agence de marketing numérique».

Pour notre article Day in the Life, il a expliqué à Econsultancy comment il avait créé GrowTraffic au milieu d’une récession, pourquoi l’entreprise se positionne comme “ un antidote aux agences de référencement ”, ses outils préférés pour faire le travail, et ses conseils aux spécialistes du marketing numérique qui débutent.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Simon Dalley: Avec Rachel et Hannah Weinhold, je fais partie du triumvirat des administrateurs de GrowTraffic, une agence de marketing numérique basée dans le Lancashire et le South Yorkshire, qui se concentre sur le référencement et l’utilisation d’une approche de marketing de contenu pour augmenter durablement le trafic et les ventes pour nos clients.

En termes de ce que je fais, mon rôle change en fonction de ce que l’entreprise exige de moi. Je peux parfois être dirigé vers le bas en tant que SEO technique ou créer du contenu pour les clients, parfois je travaille en tant que gestionnaire de compte en marketing numérique, parfois je suis sur la route en vantant nos marchandises, et tout en essayant généralement de pousser les membres de l’équipe (que nous appelons affectueusement GrowFos) dans les directions souvent étranges que je pense que nous devrions prendre.

En fin de compte, je crois que si vous avez une grande équipe, ils obtiendront les résultats et bâtiront une grande entreprise autour de vous. Mon rôle, en partie, est de nourrir cela.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

Simon Dalley: J’utilise normalement juste le titre de directeur car cela me donne la flexibilité de changer mon rôle comme requis, mais il n’est pas rare que je me réfère ironiquement à moi-même en tant que directeur de la circulation. Alors que j’ai fondé GrowTraffic il y a plus de 10 ans, il y a deux autres directeurs au sein de l’entreprise et notre prise de décision est assez égale. Entre nous trois, nous couvrons le rôle d’un MD ou PDG.

Donc, bien que je ne rende compte à personne, la prise de décision est généralement partagée entre l’équipe senior et, si possible, nous essayons d’inclure toute l’équipe dans de nombreuses décisions concernant l’entreprise. Heureusement, comme nous avons grandi de façon organique, il n’y a pas d’investisseurs extérieurs auxquels répondre.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Simon Dalley: Je suis passionné par le marketing numérique, et en particulier le marketing de recherche et le référencement, depuis mes débuts dans le domaine. Je pense que maintenir cette passion, avoir une vision et comprendre mes propres forces et faiblesses sont des compétences clés. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours mieux réussi lorsque j’avais les bonnes personnes autour de moi et cela continue à ce jour.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Simon Dalley: J’ai tendance à me réveiller à 5 heures du matin. J’essaie de courir environ 5 à 10 miles le matin plusieurs fois par semaine. Quand je ne cours pas, j’utilise ce temps pour lire et apprendre. Mais une grande partie de la matinée est consacrée à l’opportunité de passer un peu de temps avec mon fils, bien qu’il ne soit pas très intéressé à passer du temps avec moi ces jours-ci.

Je me dirige ensuite vers le bureau quand je suis prêt. J’ai tendance à entrer entre 8h30 et 10h30 en fonction des réunions, de ce sur quoi je travaille et de ce avec quoi je dois m’impliquer.

Nous travaillons tous de manière flexible. Nous avons des membres de l’équipe travaillant à plusieurs endroits et ceux d’entre nous qui utilisent un bureau décident souvent le jour où nous serons au bureau ou non. Cela signifie qu’il y a beaucoup de communication, généralement sur WhatsApp et Zoom, pour discuter de qui va être où et quand, et qui va travailler sur quoi. Mais cela fonctionne bien pour nous.

Ma journée sera déterminée par le fait que je travaille sur l’un de nos clients mandataires, sur une tâche ponctuelle, si nous avons un client sur le point de lancer un nouveau produit ou service ou si je travaille sur le marketing ou l’administration de GrowTraffic.

Mais j’essaierai toujours de faire une différence chaque jour et il y a toujours une opportunité de faire avancer un élément du travail du client ou de l’entreprise.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Simon Dalley: Il y a eu une période dans l’histoire de GrowTraffic où je travaillais toujours à plein temps dans un rôle de gestion marketing, en naviguant une heure et demie dans chaque sens, chaque jour, pour soutenir la croissance de l’entreprise. J’adore donc ne plus avoir à faire la navette entre Manchester et moi chaque jour. Mais c’est bien plus que ça.

Lorsque nos premiers employés ont commencé, ils travaillaient des mamans, ce qui a contribué à la culture et à l’éthique fondatrices de l’entreprise. Rachel Weinhold a parlé de la création d’une culture d’entreprise qui facilite les femmes et cela signifie que nous avons intégré la flexibilité dès le début. C’est quelque chose qui n’a pas changé à mesure que nous grandissions.

Quand j’ai pu passer de ma vie de marketing d’entreprise à un travail à temps plein sur GrowTraffic, bien que j’aie travaillé pour des entreprises technologiques relativement flexibles, cette culture était encore une révélation pour moi. Pour la première fois, j’ai pu emmener mon fils à l’école et venir le chercher presque tous les jours, et je n’ai jamais manqué une soirée avec les parents, alors qu’auparavant je n’avais souvent pu au mieux que me connecter.

Plus largement, je suis libre d’explorer un éventail d’opportunités et d’intérêts, tout en travaillant sur l’entreprise, qui est un sentiment si libérateur et épanouissant.

Il n’y a également nulle part où se cacher. Si les choses tournent mal ou si j’ai une mauvaise journée, c’est sur moi. Parce que c’est ma marque et à cause de ma passion pour cette entreprise, je me trouve parfois trop proche des situations et je suis plus affectée par elles que je ne l’aurais été lorsque je travaillais dans des postes d’agence ou de client. Cela a été à la fois une expérience éclairante et frustrante et quelque chose sur laquelle j’ai dû travailler. Alors parfois ça craint d’être moi.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Simon Dalley: Les paramètres les plus importants pour nous sont les paramètres de croissance de la clientèle ainsi que notre marge et nos revenus. Je dis la croissance de la clientèle parce que si nous pouvons la mesurer et la démontrer, nous pouvons prouver notre valeur à nos clients et nous pouvons également montrer aux clients potentiels quels niveaux de croissance ils peuvent anticiper avec un certain niveau d’investissement, sur une certaine période de temps.

En termes d’objectifs, j’ai mes propres objectifs personnels qui sont de plus en plus étroitement liés à ceux de l’entreprise. Nous comprenons bien où nous voulons que GrowTraffic se rende, le nombre d’employés que nous voulons et le nombre et la composition des clients dont nous avons besoin pour réaliser nos aspirations pour l’entreprise. Si nous continuons sur notre trajectoire de croissance actuelle, nous atteindrons certainement ces objectifs.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Simon Dalley: En tant que responsable marketing, je trouve toujours de nouveaux outils pour m’aider et en tant qu’entreprise, nous utilisons un certain nombre d’outils différents chaque jour. Pour communiquer, nous comptons sur WhatsApp et Zoom. Pour la gestion de projet, nous utilisons Asana avec différentes extensions. Nous utilisons Quickbooks pour la comptabilité. Ensuite, nous avons divers anciens fidèles tels que Google Analytics, SERanking, Hootsuite etc. Je suis également un grand fan de la G-Suite pour collaborer.

Comment avez-vous fini par fonder GrowTraffic, et où pouvez-vous aller à partir d’ici?

Simon Dalley: J’avais fait du marketing et des études de marché sur une base indépendante, mais c’est en travaillant dans l’équipe marketing de la société d’hébergement de serveurs UKFast en 2009 que j’ai commencé à formuler l’idée de GrowTraffic. Pendant mon séjour à UKFast, nous sommes entrés en récession et cela m’a rappelé l’importance de développer un projet parallèle pour me protéger à l’avenir, si jamais je devais lutter pour trouver du travail.

L’expression «augmenter le trafic» était devenue mon slogan et était un peu une blague dans l’équipe marketing; cependant, j’étais sûr que cela me donnerait une marque que je pourrais passer d’un conseil indépendant à une agence, si jamais c’était la direction que je voulais prendre.

Pendant la plupart des cinq premières années, ce n’était que mon agitation latérale. Mon plan principal était de créer une clientèle sur laquelle je pouvais me rabattre lorsque j’arrêtais de travailler dans le domaine du marketing d’entreprise.

Cependant, pendant cette période, je travaillais également à la tête de rôles marketing pour les entreprises technologiques et il n’était plus approprié ni viable de gérer GrowTraffic pendant mon temps libre avec une banque de pigistes parfois moins fiables. Ainsi, après quelques faux départs, fausses aubes et mauvaises voies, l’entreprise a pu décoller après que Rachel ait commencé à travailler sur les clients de GrowTraffic en 2014.

L’équipe a travaillé sans relâche pour développer notre réputation en se concentrant sur nos valeurs d’honnêteté, d’intégrité et de transparence. Nos valeurs sont importantes car «agence de référencement» est un gros mot pour beaucoup de gens d’affaires. Nous avons décidé de changer cela en nous positionnant comme «l’antidote aux agences de référencement», en nous concentrant sur nos valeurs et en utilisant une approche de marketing de contenu plus durable pour le référencement, tout en enseignant à nos clients comment faire leur propre référencement et marketing numérique.

Notre clientèle continue de croître et nous prévoyons de recruter un nouveau personnel avant la fin de l’année. Nous sommes également en train d’acquérir un immeuble à nous pour servir de nouveau siège social pour GrowTraffic et de centre d’affaires numérique, avec des bureaux pour d’autres entreprises.

Quelles marques vous ont impressionné récemment?

Simon Dalley: Nous travaillons actuellement avec la marque de poussettes de luxe appelée Juniorjones. Ils viennent de lancer un énorme lancement de marque qui a été incroyablement bien accueilli par l’industrie et les clients potentiels. J’ai été impressionné par leur dévouement à mettre sur le marché une gamme de produits qui ne ressemble à rien d’autre.

J’aime généralement quand les marques proposent des éléments personnalisables à leur personnel et à leurs clients. C’est quelque chose qu’Airbnb a fait avec son logo Belo personnalisable, c’est quelque chose que nous avons présenté aux clients utilisant l’application BrightHR, et c’est quelque chose que Juniorjones a fait avec leurs poussettes.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur à partir de 2020?

Simon Dalley: J’ai travaillé dans le marketing pendant la majeure partie de deux décennies et j’ai vu beaucoup de changements au fil des ans. Quand j’ai commencé à travailler dans le marketing, la plupart du marketing étaient toujours envoyés par la poste ou placés dans des publications physiques.

Beaucoup de choses ont changé et je pense que cela continue de changer à un rythme soutenu. Beaucoup de spécialistes du marketing de l’ère pré-Internet ont eu du mal à suivre les changements et j’ai toujours été clair que chaque jour, j’ai besoin d’apprendre quelque chose de nouveau et je dois être adaptable.

Dans notre secteur, la technologie continue de progresser; Le référencement, le PPC et les médias sociaux n’existaient pas vraiment lorsque j’ai commencé dans le marketing. Les smartphones ont eu un impact énorme sur le fonctionnement du marketing de recherche depuis que je suis entré dans ce domaine. Je trouve beaucoup plus de contenu qu’auparavant via la magie de l’algorithme de Facebook plutôt que de Google. Lorsqu’elle atteindra le point de basculement, la recherche vocale changera à nouveau les choses, tout comme la prochaine génération d’Internet mobile ultra-rapide. Soyez prêt pour ce changement.

Je dirais aussi que j’aime ça. Tout au long de ma carrière dans le marketing, j’ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes, j’ai voyagé dans différents pays et j’ai eu une variété d’expériences incroyables que je n’aurais pas eues si j’avais choisi un cheminement de carrière moins créatif.

GrowTraffic a récemment eu dix ans. Le voir se développer en une entreprise primée et prendre sa propre vie est probablement l’une des expériences les plus satisfaisantes de ma vie. Je dirais qu’une fois que vous avez une bonne expérience à votre actif, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas faire cavalier seul.