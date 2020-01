Une journée dans la vie de … Steph Chaplin, responsable mondial des campagnes chez Takumi – Econsultancy

Steph Chaplin est le responsable mondial des campagnes du service de marketing d’influence Instagram Takumi.

Elle a parlé à Econsultancy de la façon dont elle a commencé à travailler dans le marketing d’influence, des campagnes innovantes qui ont attiré son attention et de ses conseils pour un nouveau responsable marketing.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

En tant que responsable mondial des campagnes, il est de mon devoir de veiller à ce que les campagnes de marketing d’influence de Takumi soient menées à un niveau constamment élevé sur nos marchés mondiaux et de développer et d’améliorer les processus de campagne internes. Ce qui est formidable dans mon travail, c’est la possibilité de travailler en étroite collaboration avec différentes équipes de l’entreprise. Parallèlement aux produits, aux finances et au marketing, je travaille à fournir le meilleur parcours client de bout en bout possible, en travaillant avec des marques dans presque tous les secteurs.

Où êtes-vous assis au sein de l’organisation? À qui faites-vous rapport?

J’ai récemment été promu pour gérer les équipes de campagne mondiale dans nos trois bureaux à Londres, Berlin et New York. Nous venons d’emménager dans un tout nouveau bureau dans le centre de Londres et notre hotdesk, ce qui signifie que j’ai l’opportunité de m’asseoir avec différents membres de l’équipe au quotidien. Je relève du PDG, Adam Williams, qui a rejoint Takumi de Spotify il y a deux ans. Il a plus de 18 ans d’expérience dans les médias, c’est donc un mentor fantastique!

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Mon rôle est relativement nouveau et chaque jour, j’ai l’impression de développer les compétences de mon temps lorsque j’ai commencé en tant que responsable de campagne jusqu’au responsable des campagnes au Royaume-Uni. La supervision d’un certain nombre de campagnes sur plusieurs marchés nécessite que je sois organisé et axé sur les solutions, mais l’essentiel de ma responsabilité comprend la gestion des autres membres de l’équipe, donc être empathique et avoir de solides compétences en communication interpersonnelle aide vraiment!

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Une journée de travail typique commence pour moi vers 8h30. J’aime être l’une des premières personnes au bureau et je prends mon petit-déjeuner tout en vérifiant les nouvelles campagnes ou le contenu mis en ligne du jour au lendemain.

Je travaille avec une équipe soudée de 10 directeurs de campagne. Je m’assurerai donc de les rencontrer en tête-à-tête au moins une fois par semaine pour discuter des campagnes sur lesquelles ils travaillent.

J’essaie toujours de sortir du bureau à l’heure du déjeuner – je suis un grand partisan de prendre toute l’heure et j’encourage toujours l’équipe à faire de même. J’apporte toujours un livre avec moi et je lis actuellement “The Grapes of Wrath” de John Steinbeck. Maintenant que nous avons déménagé à Holborn, je dois trouver un nouveau lieu de lecture!

Peu importe où je travaille dans le monde, je prends du temps pour des réunions en face-à-face avec nos influenceurs, car c’est une bonne occasion d’obtenir des commentaires directs de ceux qui utilisent la plateforme.

Je suis conscient du décalage horaire avec notre équipe de New York, mais la plupart du temps, j’essaie de sortir du bureau à 18h30.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Depuis que j’ai commencé mon rôle en tant que responsable mondial des campagnes et que je me suis éloigné de la gestion directe des campagnes, j’ai beaucoup appris sur la gestion des personnes. Ce fut un voyage en montagnes russes pour découvrir comment gérer les équipes dans nos trois bureaux et apprendre à les connaître à un niveau plus personnel. J’apprécie vraiment les nuances de l’apprentissage des besoins individuels de mes collègues et de la façon de faire ressortir leurs meilleures qualités dans le travail qu’ils font.

L’un des autres aspects de mon travail que j’aime est de voir nos mémoires prendre vie et de voir nos influenceurs produire un contenu aussi remarquable. Nous sommes convaincus que les influenceurs devraient être leur propre directeur créatif, donc j’aime voir quelles idées de campagne originales ils proposent.

Quelque chose qui craint dans mon travail est la prévalence de la fraude des influenceurs et des paramètres gonflés qui affligent l’industrie, tels que les faux abonnés. Il est dommage de voir que le problème a influencé négativement la perception du public du marketing d’influence, mais il existe toujours des talents créatifs extraordinairement efficaces pour faire avancer l’industrie. Nous luttons durement contre la fraude et une plus grande sensibilisation ne peut être qu’une bonne chose.

Chez Takumi, nous avons un processus de vérification en 11 étapes très rigoureux pour vérifier les influenceurs avec lesquels nous travaillons, et nous identifions et abordons les influenceurs avec de faux adeptes en utilisant une combinaison d’IA et d’évaluation manuelle. Une partie importante de cela est de se tenir au courant des dernières innovations technologiques de l’industrie – que ce soit en rapport avec l’évolution des robots et comment ils deviennent plus avancés ou comment les combattre.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Mes objectifs sont axés sur la croissance internationale de l’entreprise et sur le développement des meilleurs talents au sein de mon équipe et avec nos influenceurs. En termes d’objectifs de l’entreprise, nous voulons être le leader du marketing d’influence et offrir la meilleure expérience possible à nos clients et influenceurs de l’industrie.

En ce qui concerne la mesure de la campagne, depuis qu’Instagram a essayé de supprimer les likes des publications, la mesure du succès de la campagne est passée des mesures de vanité à un véritable engagement, comme les commentaires, les impressions et les messages directs. Ces mesures varient d’un client à l’autre, en fonction des objectifs de leur campagne, nous nous assurons donc toujours d’aligner nos mesures de campagne avec les mesures appropriées pour une évaluation précise. À mesure que l’industrie évolue, je pense que la valeur du sentiment deviendra de plus en plus importante pour les marques.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

En équipe, nous communiquons beaucoup via Slack. Il est vraiment facile à utiliser et nous permet de suivre et de gérer nos campagnes internationales. J’utilise également Trello pour garder une trace de ma liste de tâches – il y en a beaucoup en déplacement, il est donc très utile de tout garder au même endroit.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Takumi et où pouvez-vous aller d’ici?

J’ai rejoint Takumi après avoir obtenu mon diplôme universitaire en 2015. J’ai postulé pour le poste après l’avoir vu sur un site d’emploi diplômé. Le marketing d’influence m’avait toujours intéressé et l’opportunité de travailler dans une start-up dès ses balbutiements semblait être un grand défi à essayer!

La société n’avait pas officiellement été lancée à ce moment-là, donc mon rôle était principalement axé sur la création de notre base de données d’influenceurs. Depuis lors, j’ai grandi avec la société, progressant jusqu’à mon poste actuel de responsable mondial des campagnes.

En ce qui concerne ma prochaine destination, je n’ai pas l’intention de quitter Takumi prochainement – mon objectif est d’aider à développer et à cultiver nos nouveaux marchés et à développer notre réputation et notre base de données d’influenceurs à l’international. Nous avons fait de réels progrès cette année pour étendre notre portée mondiale – et à un rythme sain et durable. 2020 consiste à consolider ces progrès et à éduquer les marques et les spécialistes du marketing à mesure que l’industrie des influenceurs continue de mûrir.

Quelles campagnes vous ont impressionné récemment?

Un grand projet sur lequel j’ai travaillé récemment était la campagne “1 minute de maquillage des héros” avec Clarins. Dans un geste audacieux, nous avons exploré les formats vidéo sur Instagram plutôt que l’avenue plus traditionnelle de YouTube. Nous avons recruté des influenceurs Instagram pour créer du contenu vidéo authentique et luxueux, en accord avec le ton de la marque. Nous avons démontré que le contenu vidéo Instagram peut donner de meilleurs résultats en termes d’engagement et de sentiment positif.

Une campagne marketing plus large qui a attiré mon attention est la campagne «Nous ne sommes pas une île» de HSBC, qui célèbre la manière dont la culture britannique a été façonnée par les influences mondiales. Il a réussi à faire prendre conscience que nous «prospérons mieux lorsque nous sommes ouverts et connectés», ce qui, à mon avis, est un message puissant et convaincant.

Quels conseils donneriez-vous à un spécialiste du marketing débutant?

N’ayez jamais peur de poser des questions et informez-vous toujours en dehors de votre rôle. L’industrie se développe et évolue constamment à un rythme si rapide que vous devez être à l’écoute des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités de la plateforme. Gardez un œil sur les séminaires à suivre et les livres à lire, et assurez-vous de vous immerger constamment dans l’industrie, de cartographier ses tendances et ses innovations.