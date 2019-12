Une journée dans la vie de … Talia Shani, directrice du marketing chez Yotpo UK – Econsultancy

Yotpo se décrit comme une «plate-forme de marketing e-commerce avec les solutions les plus avancées pour les avis clients, le marketing visuel, la fidélité et les références».

La société a été fondée en 2011 et a son siège à New York.

Pour cette interview «jour dans la vie», nous avons rencontré Talia Shani, directrice du marketing, Yotpo UK.

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

En tant que directeur du marketing pour Yotpo UK, je dirige la stratégie pour tous nos efforts de marketing pour le Royaume-Uni et l'Europe. J'ai la chance d'aider certaines des marques les plus intéressantes et les plus inspirantes à redéfinir la vente au détail en utilisant notre plate-forme de marketing en ligne – qu'elles transforment leur entreprise pour mieux servir les consommateurs en ligne, ou qu'elles soient des pionnières créant de nouvelles expériences passionnantes sur le numérique et hors ligne .

Où êtes-vous assis au sein de l'organisation? À qui faites-vous rapport?

Je fais partie de l'équipe marketing, qui relève du vice-président du marketing.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

Comme tout spécialiste du marketing moderne, il s'agit d'un équilibre: être analytique est aussi important qu'être empathique pour les besoins des marques avec lesquelles nous travaillons.

Parlez-nous d'une journée de travail typique…

Une grande partie de ce que je fais consiste à créer du contenu et des expériences qui résonneraient avec des marques incroyables dans l'espace de commerce électronique. Compte tenu des fuseaux horaires, je passe ma matinée à travailler avec nos équipes basées à Tel Aviv et l'après-midi à travailler avec des équipes basées à New York. Ainsi, cela se résume naturellement à travailler sur le contenu, la conception, les projets de croissance avant le déjeuner et les projets de marque, de demande et de génération après.

Souvent, je travaille également avec nos partenaires comme Shopify, Magento, Salesforce, Born Group, We Make Websites ou Astound. Ensemble, nous allons lancer des recherches ou produire un panel ou un webinaire ou – mon préféré – des événements incroyables. En ce qui concerne les événements, notre philosophie est de tout faire pour les marques. Il n'y a pas de tangage, pas de jeux de diapositives, pas de roll-ups. Rassembler des gens incroyables de grandes marques est tout ce dont il s'agit – voir les dirigeants du commerce électronique de Champion et Sweaty Betty se connecter autour d'un petit-déjeuner à The Ivy, ou d'un dîner à Sketch avec des directeurs d'Orlebar Brown et Made.com se connecter autour d'un beau repas – c'est les trucs qui rendent ma journée de travail typique amusante!

Qu'aimez-vous dans votre travail? Qu'est-ce qui craint?

J'adore faire partie de ce mouvement transformateur vers les marques et le marketing axés sur le consommateur, où je suis aux premières loges de ce que font des entreprises comme Gymshark, Away Travel et Rebecca Minkoff pour raviver une passion pour les marques chez les acheteurs aujourd'hui. Les femmes sont une force principale dans ce mouvement, c'est pourquoi nous avons introduit Amazing Women in eCommerce et l'étendons maintenant à l'industrie du commerce de détail au Royaume-Uni avec des événements de réseautage en direct. C'est un programme que Yotpo a lancé l'année dernière pour mettre en lumière les femmes révolutionnaires qui travaillent dans cet espace et créer une communauté de partage et d'autonomisation.

Pour ce que je n'aime pas, je manque de passer du temps avec mes coéquipiers marketing à Tel Aviv et à New York.

Quel genre d'objectifs avez-vous? Quelles sont les métriques et les KPI les plus utiles pour mesurer le succès?

Je partage beaucoup de points faibles avec nos utilisateurs Yotpo – je dois découvrir comment être efficace et efficient en matière d'acquisition de clients, que ce soit en ligne ou hors ligne. Donc, je regarde toujours des choses comme le taux de conversion et le coût d'acquisition et comment maximiser le LTV.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Fondamentalement, toute ma journée se déroule dans Google Suite, Salesforce, Tableau, Slack ou divers groupes de travail WhatsApp.

Comment vous êtes-vous retrouvé à Yotpo et où pouvez-vous aller d'ici?

J'ai commencé mon parcours chez Yotpo il y a six ans en tant que l'une des quatre seules personnes qui ne faisaient pas partie de la R&D ou du support client. Ce fut incroyable de nous voir passer de 20 à 375+ au cours des six dernières années et de faire partie de l'équipe fondatrice au Royaume-Uni. Prochain? Le plan est d'évangéliser de fantastiques expériences de commerce électronique dans le reste de l'Europe.

Quelles expériences de commerce électronique vous ont impressionné récemment?

Je fais des achats presque entièrement sur mon téléphone. Glossier a une expérience mobile incroyable – j'adore la façon dont lorsque vous cliquez sur un produit à partir d'une page de catégorie, ils affichent une belle expérience minimale qui facilite l'achat (mais vous permet également d'explorer la page complète si vous le souhaitez). L'application Asos est également une masterclass dans ce qui est une excellente application mobile – super facile à parcourir et à acheter et j'adore la fonction vidéo – mais j'aimerais qu'ils aient des critiques! Sans oublier l'application Ocado, qui a changé la donne pour ma boutique hebdomadaire. Ils offrent une grande expérience du shopping à la livraison.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Trouvez un emploi dans une entreprise ou une marque que vous aimez et où vous aimez les gens – cela signifie que vous êtes heureux de venir travailler tous les jours.