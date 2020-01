Une journée dans la vie de … Tom Jarvis, fondateur et directeur général de Wilderness Agency – Econsultancy

Wilderness est “à surveiller” selon le rapport des 100 meilleures agences numériques d’Econsultancy en 2019, nous avons donc pensé qu’il valait la peine de discuter avec le directeur général et fondateur de l’agence.

Selon les propres mots de Jarvis, il a fondé l’agence au début de 2015, «avec la vision de devenir la plus grande agence de médias sociaux indépendante» et a dirigé la croissance de l’agence plusieurs fois primée au Royaume-Uni et en Europe.

Voici à quoi ressemble une journée typique dans la vie de Jarvis…

Veuillez décrire votre travail: que faites-vous?

Je suis le fondateur et directeur général de Wilderness Agency. Cela signifie que je dirige l’équipe d’une trentaine de personnes à Londres et que je soutiens Meredith notre MD pour la région EMEA basée à Amsterdam.

Mon rôle consiste à équilibrer les besoins des gens en me concentrant sur la croissance de l’agence et sur le développement d’une stratégie à long terme pour nous garder en tête.

Une grande partie de mon travail consiste à nous assurer de relever tous les défis dans un état d’esprit positif.

De quel type de compétences avez-vous besoin pour être efficace dans votre rôle?

En tant que fondateur d’agence, vous devez porter de nombreux chapeaux. Mon travail consiste à être un bon auditeur et à devoir prendre des décisions décisives rapidement chaque jour.

Il est essentiel de pouvoir hiérarchiser les tâches et comprendre les besoins d’une large équipe et d’une clientèle croissante.

Parlez-nous d’une journée de travail typique…

Il n’existe pas de journée type, mais je dépose habituellement ma fille à la garderie et je me rends au bureau. J’essaie de lire mes e-mails avant de me rendre au travail, puis de quitter Gmail aussi longtemps que possible pendant la journée.

Une fois au bureau, je suis généralement content d’aller chercher au moins une grande tasse de thé. Mon temps est ensuite partagé entre des réunions pour me mettre à jour sur divers aspects de l’entreprise et de l’équipe, et répondre aux nouveaux dossiers d’affaires et aux demandes de proposition. On me retrouve souvent les pieds sur un canapé en train de travailler sur un pont.

Il y a une énorme partie des opérations de l’entreprise que je soutiens ainsi que de travailler avec l’équipe de direction pour tirer le meilleur parti de notre travail, de notre équipe et de nos clients.

Qu’aimez-vous dans votre travail? Qu’est-ce qui craint?

Facile, j’aime les gens. Je ne pourrais pas être plus fier de l’équipe que nous construisons et je suis reconnaissant à ceux qui ont franchi le pas pour rejoindre notre petite fusée. Je suis encore parfois étonné quand je suis entré dans le bureau de Londres pour voir plus de 30 personnes travailler à l’extérieur, prendre les appels des clients, tenir des réunions, se mettre au travail tous les jours. Je ne sais pas comment cela s’est produit, mais je ressens un énorme sentiment de responsabilité pour les garder motivés et enthousiasmés par le voyage que nous faisons.

Je pense que cela vient de mon amour pour les sports d’équipe, mais l’idée de créer une équipe a toujours été un puissant facteur de motivation pour créer ma propre agence. C’est extrêmement gratifiant de voir des individus s’épanouir et grandir et quand je vois des membres de l’équipe assumer une plus grande responsabilité, recevoir une reconnaissance ou être promu, vous réalisez l’importance de prendre les bonnes décisions pour permettre cette croissance et cette progression.

Ce qui est nul, c’est quand vous vous trompez, et croyez-moi, cela arrive beaucoup! Lorsque vous faites un mauvais appel, les meilleures intentions et les implications peuvent être très difficiles pour l’entreprise et, plus important encore, pour les gens. J’essaie d’apprendre des leçons rapidement et de m’entourer de gens expérimentés et talentueux afin qu’en tant que groupe, nous obtenions plus de bien que de mal, mais cela n’arrive pas à chaque fois et ça craint.

Quel genre d’objectifs avez-vous? Quelles sont les mesures les plus utiles pour mesurer le succès?

Notre objectif à long terme est de tirer parti de la nature changeante du paysage médiatique et publicitaire. Avec la démocratisation de la publicité et l’essor des plates-formes libre-service, le secteur des médias traditionnels changera à mesure que les clients recherchent plus de perspicacité, de transparence et d’intelligence lors de l’achat et de la planification multiplateforme.

L’époque où le pouvoir d’achat était votre principal facteur de différenciation est révolue depuis longtemps, et nous pensons que notre approche centrée sur l’humain pour l’achat de médias à grande échelle, soutenue par une vision stratégique approfondie et une collaboration client passionnée, et une exécution créative primée signifient que nous sommes dans un endroit idéal pour tirer le meilleur parti de ce changement.

Un autre objectif clé pour nous est d’avoir un impact positif en tant qu’entreprise sur nos employés, nos clients, l’industrie et la société en général. C’est pourquoi nous développons une charte de communication consciente, un ensemble écrit de principes pour guider notre travail, notre équipe et nos clients et nous assurer que nous utilisons les outils sociaux dont nous disposons pour apporter un changement positif. Que ce soit pour s’assurer que nos clients utilisent une gamme diversifiée de modèles ou que nous veillons à ce que notre travail ne place pas d’attentes irréalistes sur ceux qu’il atteint.

Nous en sommes aux premiers stades de ce processus et la façon dont nous mesurerons son succès au fil du temps changera, mais je crois vraiment que ce qui est bon pour le public et vos clients sera pour nous une entreprise à long terme. Nous avons besoin des médias sociaux pour tenir la promesse d’avoir un impact extrêmement positif sur la société et en tant qu’agence qui travaille avec certaines des plus grandes marques de divertissement et de consommation du monde dans cet espace, il est de notre responsabilité de soutenir ce changement.

Quels sont vos outils préférés pour vous aider à faire le travail?

Je trouve que le courrier électronique me distrait énormément et j’essaie de réserver du temps chaque jour pour fouiller dans ma boîte de réception. J’utilise Simplify, une extension chrome magnifiquement simple qui apporte de la simplicité à ma boîte de réception. J’utilise également Momentum qui fait de l’ouverture d’un nouvel onglet une expérience apaisante avec de belles photographies quotidiennes et une citation inspirante pour améliorer la productivité.

Je suis un grand fan des produits Google et j’utilise Hangouts quotidiennement. Utiliser Skype ou Zoom semble toujours compliqué et pouvoir simplement cliquer sur une réunion dans mon calendrier et afficher un lien d’appel vers tout le monde, peu importe où ils travaillent, est si simple. Nous avons récemment ouvert un bureau à Amsterdam et notre équipe est en mesure de travailler à distance un jour par semaine, il est donc essentiel de pouvoir répondre rapidement et facilement à un appel.

Pour l’écriture, je trouve Medium une plate-forme simple et facile pour descendre les articles de blog. Il y a quelque chose à propos de la simplicité de la page avec l’invite “Racontez votre histoire …” qui semble me déconcerter. Je suis un preneur de notes car j’ai une mémoire terrible mais je n’ai pas encore trouvé l’application de prise de notes que je cherche. Actuellement, j’utilise Simplenote, qui fait exactement ce que vous imaginez, mais si quelqu’un a des recommandations, contactez-nous!

Nous utilisons également depuis longtemps Pleo chez Wilderness, un excellent moyen de conserver et de suivre les dépenses de toute votre entreprise. L’application est simple à utiliser et vous pouvez obtenir une carte pour n’importe qui dans l’entreprise, je le recommande vivement.

Quel marketing / publicité vous a impressionné récemment?

J’ai vu cette semaine que Patagonia avait lancé le premier magasin «Worn Wear» aux États-Unis avec exclusivement du stock de Patagonia retourné. Il a également présenté leur collection ReCrafted, une nouvelle ligne de produits fabriqués à partir d’autres vêtements irréparables.

Un exemple brillant d’une marque qui remplit sa mission d’une manière belle et opportune. Regardez la vidéo car mes mots ne peuvent pas vraiment lui rendre justice.

Quels conseils donneriez-vous à un marketeur débutant?

Ne sois pas une bite! C’est une chose facile à dire, mais vous serez étonné du nombre de personnes qui ne le suivent pas. Les liens faibles comptent, n’oubliez pas d’être humble, mais utilisez votre réseau et trouvez des moyens de toujours l’étendre.

Trouvez votre voix, identifiez le domaine qui vous passionne le plus, puis trouvez des moyens de partager votre opinion avec nous. Vous serez étonné de ce que cela fait pour votre travail et votre confiance.

