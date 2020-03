Une liste complète des détaillants qui ont fermé leurs portes au Royaume-Uni

Avec H&M Group, Inditex, New Look, Reiss, River Island, Clarks & Arcadia Group, tous occupant une part de marché importante et tous fermés au Royaume-Uni pour le moment, les rues principales du pays devraient subir un coup dur.

// New Look, H&M, Zara, The Body Shop, River Island, Harrods, Harvey Nichols et d’autres rejoignent une liste croissante de détaillants fermant des magasins au Royaume-Uni

// Les fermetures temporaires sont dues à la pandémie de coronavirus, pour arrêter la transmission dans les lieux publics

// Parmi les autres détaillants qui ont fermé des magasins au Royaume-Uni sans verrouillage obligatoire par le gouvernement, citons John Lewis, Clarks, Ikea & Topshop

New Look, H&M Group, River Island, Gap et Reiss ont rejoint une liste de détaillants en croissance rapide fermant temporairement leur chaîne de magasins au Royaume-Uni alors que la crise des coronavirus se poursuit.

Les autres détaillants qui ont fermé leurs magasins ces derniers jours incluent The Body Shop, Harrods, Harvey Nichols, Michael Kors, Oasis, Lego, Abercrombie & Fitch, Monsoon, Liberty London, la British Heart Foundation et tous les détaillants sous l’empire de détail Inditex, comme Zara, Pull & Bear et Bershka.

La nouvelle survient après que John Lewis, Clarks, Ikea, TK Maxx, Apple, Selfridges, Fenwick, Calvin Klein, Sweaty Betty, Boden, Oxfam et l’empire de vente au détail du groupe Arcadia ont déjà annoncé leurs fermetures de magasins dans le but de contenir la propagation du virus hautement contagieux.

Cependant, la grande majorité de ces détaillants ont souligné que les clients peuvent toujours magasiner avec eux via leurs sites Web et que la livraison est toujours organisée.

Il est également difficile de savoir combien d’entre eux fourniraient le plein salaire pour le personnel – en particulier le personnel de l’atelier – pendant les fermetures, bien que le gouvernement ait annoncé vendredi qu’il couvrirait jusqu’à 80 pour cent des salaires de tous les travailleurs de toutes les industries dont les emplois ont été supprimés. touchés par la pandémie de coronavirus.

La fermeture temporaire de New Look de tous leurs magasins est entrée en vigueur samedi à 17 heures, un jour après avoir pris la même mesure sur son marché irlandais.

Comme pour la plupart des autres détaillants de mode, New Look a déclaré que son site Web newlook.com resterait opérationnel pendant les fermetures temporaires, ajoutant qu’il avait étendu sa politique de remboursement à 90 jours.

Dans un message Twitter, le détaillant a déclaré: “Ce sont des territoires inexplorés pour nous tous et nous vous remercions de votre soutien continu pendant cette période.”

Le géant suédois de la mode H&M Group a également fermé temporairement ses magasins au Royaume-Uni, ce qui signifie que la société a désormais fermé tous les magasins physiques sur ses trois plus grands marchés à la suite de la pandémie de coronavirus.

Les fermetures sont entrées en vigueur le 21 mars et le resteront pendant une période initiale de deux semaines, a déclaré H&M dans un communiqué sur son site Internet.

H&M a également déclaré que sa politique de retour serait étendue à 100 jours alors que leurs commandes en ligne seront toujours exécutées.

La décision intervient après que le détaillant a annoncé la semaine dernière qu’il fermerait les 460 magasins en Allemagne, 590 aux États-Unis ainsi que des magasins au Canada, au Portugal et en Belgique.

L’Allemagne est le plus grand marché du groupe H&M, suivie par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui compte environ 200 magasins.

La firme est propriétaire des chaînes de supermarchés Arket, Weekday, Cos, H&M Home, & Other Stories, Monki et du fleuron éponyme H&M.

“Nous déciderons de ce qui se passera ensuite sur la base des derniers conseils du gouvernement britannique et de l’Organisation mondiale de la santé”, a déclaré H&M.

Pendant ce temps, le géant espagnol de la mode Inditex a pris la décision de fermer temporairement tous ses magasins au Royaume-Uni jeudi – un jour après avoir annoncé qu’ils resteraient ouverts alors que la plupart de ses marchés mondiaux étaient déjà fermés, principalement en raison de fermetures obligatoires imposées par le gouvernement.

Indetix est la société mère de Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius et Zara Home.

Avec H&M Group, Inditex, New Look et Arcadia Group – la société mère de Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge et Evans – tous occupent une part de marché importante de la mode au détail et tous ont fermé au Royaume-Uni pour le À l’heure actuelle, les rues principales et les centres commerciaux du pays devraient subir un coup dur.

Reiss devrait également fermer ses 90 magasins au Royaume-Uni, mais il n’est pas clair quand.

Les autres détaillants de mode qui ont annoncé une fermeture temporaire de leurs magasins sont River Island, Monsoon, Oasis, Warehouse, Lego, Abercrombie & Fitch et Michael Kors.

The Body Shop a également déclaré que leurs magasins seraient tous fermés, mais a ajouté qu’il trouverait des moyens d’obtenir des colis de soins pour les travailleurs du NHS.

Gap a également déclaré qu’ils fermeraient pendant deux semaines, annonçant sur Twitter qu’ils garderaient les clients informés tout en surveillant la pandémie.

La British Heart Foundation a également temporairement fermé sa chaîne de magasins de charité, imitant son rival Oxfam qui a fermé ses 600 magasins la semaine dernière.

Parmi les grands magasins, Harvey Nichols, Liberty London et Harrods se sont joints à Fenwick, Selfridges et John Lewis pour fermer leurs magasins jusqu’à nouvel ordre.

Harvey Nichols gère des magasins à Birmingham, Bristol, Dublin, Édimbourg, Leeds, Liverpool, Manchester et son emblématique phare de Knightsbridge à Londres.

“À la lumière des directives du gouvernement britannique concernant Covid-19, nous avons décidé de fermer temporairement nos magasins et restaurants au Royaume-Uni et en Irlande”, a déclaré le chef de l’exploitation Manju Malhotra.

Harrods a déclaré que son magasin de renommée mondiale de Knightsbridge “fermait pendant un certain temps” après avoir mis fin à son dernier trading vendredi.

Cependant, elle garderait ses halles alimentaires et sa pharmacie ouvertes, et a souligné qu’aucun de ses 5000 employés ne perdrait son emploi.

“Le bien-être de notre communauté de collègues, clients et partenaires a été notre priorité absolue tout au long de cette période d’incertitude”, a déclaré Michael Ward, directeur général de Harrods.

Debenhams et House of Fraser sont les deux principales chaînes de grands magasins qui n’ont pas encore révélé de fermeture temporaire de magasin à la suite de la pandémie de coronavirus.

Cependant, Debenhams a déjà demandé aux propriétaires un congé de loyer de cinq mois car il fait face à des «pressions sans précédent».

Le grand magasin, qui a fermé définitivement 22 succursales depuis le début de l’année et devrait en fermer 28 autres l’année prochaine, était en difficulté avant même que le virus ne frappe et se trouve au milieu d’un AVC.

Liste complète des détaillants (jusqu’à présent) qui ont temporairement fermé leurs magasins britanniques:

John lewis

Clarks

Ikea

Groupe Arcadia (Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Miss Selfridge, Wallis, Evans)

Nouveau look

River Island

Groupe H&M (Weekday, Arket, Monki, Cos, H&M Home et autres histoires, H&M)

Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti, Zara Home)

TK Maxx

Reiss

Selfridges

Harrods

Fenwick

Liberty London

Harvey Nichols

Le magasin du corps

Boden

Michael Kors

Écart

Oasis et entrepôt

Mousson

Oxfam

La British Heart Foundation

Lego

Abercrombie & Fitch

Pomme

Calvin Klein

Sweaty Betty

