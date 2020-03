Une nouvelle assurance propriétaire couvre un domaine que beaucoup auraient pu manquer

L’assurance des propriétaires est un incontournable pour la majorité des propriétaires à louer. Maintenant, vous pouvez vous protéger de ce qui était autrefois une zone grise pour beaucoup.

Pour de nombreux propriétaires qui possèdent une propriété à bail, le propriétaire foncier fournira une assurance qui couvre le bâtiment lui-même. Cela signifie que les propriétaires ne doivent couvrir que leur propre appartement ou propriété dans le bâtiment.

En règle générale, l’assurance du contenu pour les propriétaires n’est nécessaire que si une propriété est meublée ou partiellement meublée. L’assurance propriétaire peut également prévoir d’autres éventualités, telles que la couverture de protection du loyer si les locataires ne paient pas. Mais généralement, l’assurance ne couvre pas les fixations permanentes de l’habitation.

Maintenant, Direct Line for Business a dévoilé une nouvelle assurance «Fixtures and Fittings» qui comble cet écart. Il est spécifiquement destiné aux propriétaires à bail et comprend les installations permanentes internes qui ne sont pas couvertes par l’assurance des bâtiments existants.

Que couvre l’assurance?

Les salles de bains, les cuisines équipées, les unités encastrées, les plinthes et les portes sont toutes couvertes par l’assurance des agencements et accessoires. Il comprend également un certain nombre de revêtements de sol, tels que des tapis, des carreaux et des sols en vinyle. Cependant, l’assurance exclut les murs, les plafonds, les planchers et les planchers en béton, les portes et fenêtres extérieures, les tuyaux, les câbles et les services. L’assurance des immeubles du propriétaire foncier devrait couvrir cela.

L’assurance du propriétaire doit payer en cas d’incendie, de vol, d’inondation ou de fuite d’eau. Selon Householdquotes.co.uk, la salle de bains moyenne coûte environ 1 000 £, c’est donc un article coûteux à remplacer s’il est gravement endommagé pendant une location.

Jamie Chaplin, directeur commercial propriétaire chez Direct Line for Business, a déclaré: «Nous développons continuellement notre produit d’assurance propriétaire afin de répondre aux besoins des clients.

«Notre couverture étendue pour les propriétaires qui louent des propriétés à bail les aide à protéger leur investissement en leur permettant d’assurer leurs installations et aménagements permanents internes qui ne sont pas couverts par la politique immobilière des propriétaires.»

Pourquoi l’assurance des propriétaires est importante

Pour la plupart des gens, leur propriété (ou leurs propriétés) est leur atout le plus important et le plus cher. Pour les propriétaires, il s’agit d’un investissement qui fournit une partie sinon la totalité de leurs revenus.

La location d’une propriété comporte ses propres risques, qu’ils soient liés au locataire ou à des événements externes. L’assurance habitation normale ne couvre pas entièrement cette situation. De plus, de nombreux assureurs ne couvrent tout simplement pas les propriétés louées avec une police standard non propriétaire. Cela laisse le propriétaire entièrement exposé au risque.

Certains peuvent reculer au détriment de la couverture complète. Cependant, lors du calcul du montant qui pourrait être perdu si le locataire cesse de payer le loyer, par exemple, la plupart constateront que cela en vaut vraiment le coût.

Nous pouvons vous mettre en relation avec un spécialiste de l’assurance propriétaire, qui pourra vous aider à obtenir la bonne couverture. Pour en savoir plus, envoyez une demande en ligne ou appelez-nous au +44 (0) 333 123 0320 (UK) ou +852 2554 5509 (HK).