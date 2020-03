Une nouvelle fuite confirme un écran avancé sur les portes de la Mercedes Classe S 2021

Manquant depuis des mois, une nouvelle fuite confirme notre avancement exclusif d’une partie de la technologie embarquée dans la nouvelle Mercedes Classe S, les panneaux de porte transformés en écran OLED avec technologie 3D. Le vaisseau amiral de la star offrira cet équipement exclusif en option.

La nouvelle Mercedes Classe S aurait dû faire ses débuts demain. The Star Mark avait prévu de dévoiler le modèle de luxe au salon de Pékin, une première mondiale. Mais l’annulation de la foire chinoise a logiquement conduit au lancement de la nouvelle berline de luxe.

Et nous ne le verrons pas au Salon de Paris, qui a également été annulé. Ce que nous savons depuis longtemps, c’est que Les carnets de commande Classe S ouvriront en septembre. Vu de l’extérieur et de l’intérieur, les panneaux de porte n’ont pas réussi à découvrir dans les photos d’espionnage du modèle, sans aucun doute la partie la plus protégée par Mercedes de part en part.

Nous savons que le Classe S sera à nouveau la star de la marque et du marché, pour la technologie. En effet, en août 2018, nous avons dévoilé en exclusivité le panneau de porte converti en écran numérique, une solution développée par deux fournisseurs comme Canatu et Faurecia. Près de deux ans plus tard, une fuite sur Instagram confirme cette nouvelle avancée, un écran OLED avec reproduction 3D installé sur les panneaux de porte devant.

La solution, héritée du concept Mercedes Vision EQS, consiste à élever le niveau de luxe intérieur à un nouveau niveau. Une option exclusive avec une prime qui s’intègre dans un affichage des fonctions de réglage du siège avant, du chauffage, de la fonction de massage ou de la climatisation, ainsi que de nouveaux boutons tactiles 3D.

Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir le fonctionnement de l’écran OLED, qui s’étend au-dessus de l’accoudoir avec une résolution de 2,8 pouces avec des boutons tactiles très discrets. Un capteur tactile détecte la présence des mains pour activer ou désactiver la lumière ambiante de portes, un nouveau niveau de luxe numérique que le W223 peut devenir.

Faurecia est un fournisseur français de la Mercedes Classe S actuelle et de la marque star en général