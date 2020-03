Une nouvelle loi interdira le commerce et l’émission de crypto-monnaies en Russie

Une nouvelle version du projet de loi retardé de la Russie sur les actifs numériques comprendra une interdiction d’émettre et de vendre des crypto-monnaies, selon la banque centrale du pays.

La Banque de Russie (BoR) reste favorable à ce qu’elle appelle les actifs financiers numériques et a même testé un projet pilote de tokenisation dans un bac à sable réglementaire mené en décembre dernier.

Cependant, dans une interview à l’agence de presse russe Interfax, le chef du bureau juridique, Alexey Guznov, a déclaré que l’institution ne croyait pas que l’émission et la vente de crypto-monnaies devraient être légales dans le pays.

Guznov a expliqué qu’il existe de grands risques dans la légalisation des opérations de crypto-monnaie, du point de vue de la stabilité financière, de la prévention du blanchiment d’argent et de la protection des consommateurs.

La banque a activement participé à la discussion sur la législation relative aux actifs numériques, qui attend d’être entendue au Parlement russe depuis le deuxième trimestre de l’année dernière. Le projet, jusqu’à présent, ne décrit que les règles d’émission de jetons de sécurité en Russie, sans parler des crypto-monnaies du tout.

L’agence a contribué à la rédaction d’un deuxième projet de loi fin 2019, clarifiant les exigences pour les émetteurs de tels jetons, a déclaré Guznov. En particulier, il note que l’émetteur doit déclarer un capital d’au moins 660 000 USD (5 millions de roubles russes) et être en mesure, si nécessaire, de donner accès aux livres comptables aux forces de police.

Cependant, la Banque de Russie reste réticente à autoriser les jetons non liés à la sécurité, tels que le bitcoin (BTC) ou l’éther (ETH), à obtenir une position juridique en Russie. À ce sujet, Guznov a déclaré:

Nous nous rapprochons maintenant d’un consensus avec d’autres agences gouvernementales et des membres du marché participant au débat. Ce consensus pourrait être que personne ne va interdire la possession de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, au final, ne sont ni des drogues ni des armes (…) Mais, la légalisation du problème et, plus important encore, la circulation des crypto-monnaies posent un risque injustifié. C’est pourquoi la loi en préparation interdirait l’émission et l’organisation du marché des crypto-monnaies, et introduirait également la sanction pour violation de l’interdiction.

Les gens ne seront pas punis pour posséder des crypto-monnaies “s’ils ont conclu un accord dans une juridiction qui ne l’interdit pas”, a expliqué Guznov, mais les institutions qui rendent possible le commerce et l’utilisation des crypto-monnaies seraient interdites en vertu de cette nouvelle loi.

Le projet Il pourrait enfin être approuvé lors de la session du Parlement prévue pour le deuxième trimestre de cette année.

Les dirigeants de la Bank of Russia ont toujours été sceptiques quant aux crypto-monnaies ces dernières années. En octobre 2017, le président de l’organisme de réglementation, Elvira Nabiullina, a déclaré que les crypto-monnaies, comme l’argent privé, ne devraient pas être légales en Russie. L’année dernière, il a également déclaré que la Russie n’avait pas besoin de sa propre crypto-monnaie nationale.

La Banque de Russie a annoncé en décembre qu’elle exécutait le premier projet pilote pour la société minière et de raffinage Nornickel, qui prévoit de symboliser des lots de palladium, de cobalt et de cuivre, en plus de vendre un stablecoin à support métallique. L’entreprise teste son marché des jetons, enregistrés en Suisse. Des crypto-monnaies stables comme celles-ci, a déclaré Guznov, seraient dans le cadre de la loi sur les actifs numériques.

Version traduite de l’article de Nikhilesh De publiée sur CoinDesk.