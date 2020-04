Une occasion d’aller à la lecture, un autre côté de la quarantaine

Avec un esprit clair et un esprit renouvelé, il reprend ensuite ses activités de leadership à la tête de projets titanesques pour inverser le changement climatique et combattre les menaces pour la santé publique mondiale.

Certes, l’un des passe-temps préférés des grands génies des affaires est la lecture, un passe-temps aux multiples avantages connus. Nous savons que la lecture augmente considérablement notre bagage culturel, stimule la créativité et nous fournit une richesse de connaissances qui, plus tard, seront utiles pour prendre des décisions dans le domaine professionnel.

Cependant, le rythme rapide du monde du travail a tendance à consommer une grande partie du temps dont nous disposons, limitant le nombre d’heures disponibles à la lecture de livres ou à la consultation de textes académiques.

Il convient de noter que, depuis la création de l’imprimerie au XVe siècle, le monde du livre a considérablement évolué, ce qui a été vérifié avec ponctualité ces dernières années. Les médias électroniques et les outils numériques nous donnent accès à la lecture; les possibilités se sont multipliées.

Aujourd’hui, il existe des sites Web où les livres sont proposés à des prix raisonnables. Dans le même temps, la lecture de textes sur des gadgets tels que les tablettes et les smartphones est extrêmement attrayante et confortable, en particulier pour les jeunes. De plus, les livres audio se sont positionnés sur le marché pour une consommation facile.

