Une opportunité d’investissement pour une meilleure industrie pharmaceutique

NowRx améliore la façon dont nous obtenons nos ordonnances.

Mars

29, 2020

Ce n’est un secret pour personne que l’industrie pharmaceutique américaine est fermement enracinée dans ses voies. Et ce n’est pas nécessairement une bonne chose pour les clients. La pharmacie de détail est une industrie de 330 milliards de dollars, tirée par les coûts élevés des médicaments et les moyens de livraison rigoureux dans les magasins physiques.

NowRx, cependant, perturbe le marché. Fondé en 2016, NowRx est le fer de lance des innovations en matière de technologie, de commodité et de service, se taillant une part importante du marché pharmaceutique. Ils disent avoir vu une augmentation de 280% de leurs revenus depuis 2017 et un taux de croissance de 1000% depuis 2016, démontrant une résonance claire sur un marché qui cherche désespérément à changer.

Le modèle commercial moderne de NowRx se concentre sur les micro-centres de traitement des commandes à faible coût et hautement automatisés qui facilitent la livraison le jour même aux patients dans les villes des États-Unis. Leurs consultations de pharmacien rapides et par téléphone permettent aux clients d’obtenir rapidement des ordonnances, ce qui élimine les pharmacies intermédiaires et réduit les frais généraux à une fraction du prix d’une pharmacie ordinaire. En bref, NowRx est le pionnier d’un moyen meilleur et plus pratique pour les gens d’obtenir les ordonnances dont ils ont besoin.

Alors que NowRx continue de croître, il recherche de nouveaux investisseurs pour l’aider à continuer de bouger le terrain. À l’heure actuelle, vous pouvez investir à n’importe quel niveau que vous souhaitez, ce qui vous donne la possibilité d’être au rez-de-chaussée d’une nouvelle innovation passionnante dans l’industrie pharmaceutique.

Vous pouvez trouver NowRx sur la plate-forme SeedInvest, qui offre des opportunités d’investissement au rez-de-chaussée à des startups hautement contrôlées sur le point d’exploser dans le courant dominant. En savoir plus sur NowRx ici.

