Une partie de ce que le Covid-19 a montré (à ce jour)

(Expansion) –“Dans les moments de crise, seule l’imagination est plus importante que la connaissance”: Albert Einstein. Nous traversons une des périodes les plus difficiles des 75 dernières années, le Coronavirus (Covid-19) s’est propagé à travers le monde, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a déclaré pandémie; nous sommes tous attentifs aux dernières nouvelles sur ce sujet heure par heure, nous avons vu des mesures telles que la fermeture de toute activité dans des pays comme l’Italie, l’Espagne et d’autres, le nombre d’infections et de décès augmente quotidiennement. Les dégâts ont été brutaux pour les systèmes de santé, les économies, les entreprises, l’activité productive des gens, les écoles, des industries entières; pour donner un exemple, celui de l’aviation.

À ce jour, certaines choses ont été clarifiées et doivent être gardées à l’esprit, car elles peuvent changer la façon de voir les choses dans un avenir immédiat, leçons qui méritent d’être analysées:

1.- Au Mexique, société civile, écoles, universités, entreprises, organisations professionnelles, médias, etc., nous avons réagi devant le gouvernement fédéral, nous avons adopté des mesures de prévention telles que l’isolement social, l’arrêt des activités, la mise en place de classes en ligne, travail à distance ou “bureau à domicile”, entre autres.

Comme en 1985 avec le tremblement, la société bouge malgré le gouvernement et c’est une très bonne chose.

2.- Avec la mise en place du «home office», il a été démontré que le travail que tout le monde pensait ne pas pouvoir être réalisé à distance est réalisable, pas tous bien sûr, mais en grande partie.

3.- Ce qui précède est très important et montre une problématique très pertinente: beaucoup de femmes et d’hommes qui souffrent d’un handicap doivent être considérés par les entreprises comme des travailleurs capables d’y travailler, ils doivent être pris en compte et formés; L’inclusion professionnelle est présentée comme viable dans les entreprises, c’est une question de justice et de responsabilité sociale; Souvent, nous ne savons pas comment faire les premiers pas vers cela, mais nous pouvons compter sur des guides.

4.- Avec le «home office», l’utilisation de la technologie pour tenir des réunions à distance et non en personne, les entreprises trouvent une très bonne option pour réduire les coûts et réaliser des économies; À l’avenir, de nombreux déplacements professionnels seront remplacés par ce type de réunion, et les bureaux nécessiteront moins d’espace pour les employés, entre autres options.

5.- Les réseaux sociaux ont de nouveau joué un rôle d’une grande importance ces jours-ci, nous devons développer quelques règles de base pour leur utilisation, savoir quels utilisateurs sont une source d’informations véridiques et non de désinformation, apprendre à prendre soin de ce que nous écrivons qui est utile aux autres, évitez les “fausses nouvelles”.

6.- Pour tout ce qui précède, Internet doit être classé comme un besoin fondamental, tout comme l’électricité, l’eau, le gaz.

7.- L’une des leçons les plus importantes: des systèmes de santé universels sont nécessaires dans les pays, qui soient efficaces, qui fournissent des services rapides et de qualité, qui soient gratuits et atteignent l’ensemble de la population.

La santé est un droit humain fondamental, cette pandémie a démontré les carences des systèmes de santé de nombreux pays et les atouts des autres; ce qui est clair, cette urgence met en échec les économies d’une grande partie de la population, même de nombreuses familles n’auraient pas les ressources pour prendre soin d’elles-mêmes.

Une refonte majeure est nécessaire dans la plupart des pays en ce qui concerne le système de santé.

Les économies de tous les pays seront fortement touchées, les entreprises connaîtront une forte baisse de leurs revenus, risquent de ne pas rembourser les crédits, des millions d’emplois risquent d’être perdus, les chaînes de production seront interrompues, des systèmes financiers dotés de portefeuilles la croissance de la mûre, entre autres conséquences.

Ce serait le scénario si des mesures n’étaient pas prises pour éviter cela, ce sont des temps extraordinaires et des mesures extraordinaires sont nécessaires, tant au niveau du pays, de l’entreprise et du système financier.

Certaines mesures que certains pays ont déjà annoncées comprennent, entre autres, la non-perception temporaire des impôts afin de donner plus de liquidités aux entreprises et aux particuliers, la suspension de la collecte de l’électricité, de l’eau, des services de gaz, le soutien aux industries telles que les lignes les compagnies aériennes, exonèrent le paiement des salaires et traitements afin d’éviter les licenciements.

Je considère que l’un des enjeux les plus importants est de fournir des liquidités à la population générale et aux entreprises.

Les systèmes financiers vont jouer un rôle fondamental, afin d’éviter le chaos qui peut se produire, ils devraient étendre les délais de grâce généraux à leurs clients, en raison du fait que les circonstances qui conduisent la grande majorité à avoir des problèmes Pour effectuer leurs paiements, ils sont, comme nous l’avons mentionné précédemment, extraordinaires et indépendants de la volonté des clients.

Des mesures préventives devraient être mises en œuvre au niveau national, mais également rechercher des efforts coordonnés au niveau mondial afin que l’impact économique soit le moins possible.

Face à la crise, l’imagination est indispensable au développement et à la mise en œuvre de ces stratégies, réfléchissant de manière pragmatique et orientée vers le bien commun; Je parie sur la capacité de l’être humain.Note de l’éditeur: Mauricio Hubard est fondateur et président de Juntos Financiera, a étudié les relations industrielles à l’Université Anahuac del Sur, est diplômé de la Harvard Business School, est un membre actif de la Harvard Alumni Association, a suivi divers cours dans cette école connexe. avec Microfinance, Corporate Governance, entre autres; Développement des institutions financières à la JFK School of Governance de Harvard, également de responsabilité sociale des entreprises par l’Université de Stanford et ESADE à Barcelone. Écrivez à hubardm@gmail.com. Suivez-le sur son compte Twitter. Les opinions exprimées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets sur la chaîne Opinion.

