Une partie de la période de transition, en vue de la phase deux. Les activités qui rouvrent aujourd’hui

Un redémarrage progressif, mais avec quelques différences entre les régions. C’est ainsi que commence la phase de transition, qui commence aujourd’hui le 14 avril, en vue de la phase 2, qui devrait décoller à partir du 4 mai prochain. Ce sont les premiers aperçus de la fermeture du coronavirus, prévue par la Dpcm du 10 avril.

la activités qui rouvriront aujourd’hui Je suis:

papetiers,

bibliothèques,

magasins pour enfants et bébés

Ils peuvent recommencer différemment activités productives:

sylviculture

entretien des zones forestières

travaux hydrauliques

Et démarrer ces entreprises qui font du commerce

papier et carton,

ordinateur

Matériel informatique et de télécommunications,

appareils,

électronique grand public audio et vidéo,

quincailleries,

peintures,

verre plat,

matériel électrique et thermo-hydraulique

combustible à usage domestique et pour le chauffage,

savons,

détergents,

produits de polissage

en plus de tout type de produit acheté via Internet, par télévision, par courrier, radio, téléphone et au moyen de distributeurs automatiques.

Pour toutes les activités, 1. Est confirméObligation de respecter une série de règles et de mesures d’hygiène. L’espacement, l’utilisation de gants et de masques, l’accès échelonné des clients, à adapter en fonction de la taille des locaux, la disponibilité des systèmes de désinfection des mains sont les principales «règles» imposées à ceux qui ont l’intention de reprendre le activités ainsi que la recommandation de se laver les mains souvent, d’éviter tout contact étroit avec les personnes souffrant d’infections, de garder un mètre loin d’une autre personne, de ne pas toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains.

Certaines régions (dont la Lombardie) ne rouvrent pas

Mais toutes les régions n’accepteront pas le contenu du dpcm du 10 avril. «Principalement» Lombardie et Piémont, où la réouverture des librairies et papeteries ne sera pas autorisée. Il sera à nouveau discuté le 3 mai. La vente de produits de papeterie se poursuivra dans les magasins déjà autorisés.

Le resserrement Emilie-Romagne où le gouverneur Bonaccini a dit oui aux réouvertures nationales sauf dans les provinces de Plaisance et de Rimini.

Le gouverneur de Vénétie, Luca Zaia, auteur d’une nouvelle ordonnance, qui a confirmé la fermeture de magasins tels que les supermarchés le dimanche et les jours fériés et a également confirmé les limites dans la gestion des marchés en plein air.

Les activités motrices sont autorisées même au-delà de 200 mètres de la maison, “mais vous ne pouvez certainement pas atteindre 4-5 km, bien sûr, vous avez besoin de bon sens”, explique le gouverneur. Pour quitter la maison, cependant, vous aurez besoin d’un masque, de gants et de gel, tandis que ceux qui ont plus de 37,5 fièvre ne pourront pas sortir dans la rue. La distance sociale est également passée de 1 à 2 mètres.

en Région du Latium, au lieu de cela, les librairies rouvriront à partir du 20 avril pour assurer les mesures de sécurité nécessaires. C’est le point culminant de la nouvelle ordonnance régionale qui prévoit également la fermeture des activités commerciales les 25 avril et 1er mai et la prolongation de l’actuelle réglementation horaire des commerces jusqu’au 3 mai.