Une perte de 14 milliards de livres sterling attendue pour le secteur britannique de l’habillement et des chaussures

Les dépenses en vêtements et chaussures devraient chuter de 26,1% par rapport à 2019 // Le secteur britannique de l’habillement et des chaussures devrait subir une perte de 14 milliards de livres sterling en raison du blocage des coronavirus // Les ventes en ligne devraient chuter de 7,9%

Le marché britannique de l’habillement et des chaussures devrait devenir le secteur le plus touché, faisant face à une baisse de 14 milliards de livres sterling alors que la pandémie de coronavirus pèse lourdement sur le commerce.

Les dépenses en vêtements et chaussures devraient chuter de 26,1% par rapport à 2019, selon la société de données et d’analyse GlobalData.

En raison de l’extension du verrouillage, le secteur devrait faire face à une baisse de 7,9% des ventes en ligne. Bien que ce ne soit pas une baisse significative contrairement à la baisse des ventes de briques et de mortier, GlobalData a déclaré que cela ne serait pas suffisant pour compenser la perte de dépenses des magasins physiques.

“Alors que nous prévoyons que les magasins de mode commenceront à rouvrir progressivement en juin, la fréquentation devrait rester faible car les consommateurs seront prudents quant à la visite des zones surpeuplées”, a déclaré Chloe Collins, analyste principale du commerce de détail chez GlobalData.

«Nous nous attendons à plusieurs pertes de détail dans le secteur de la mode dans les semaines à venir, Debenhams, Oasis et Warehouse entrant déjà dans l’administration, et Arcadia devrait envisager d’autres fermetures de magasins. Par conséquent, plus d’espaces vides sont prévus dans la rue principale, ce qui limite davantage les dépenses de mode physique. »

Collins ajoute: «Après sa fermeture initiale le 26 mars, Next a rouvert son site Web la semaine dernière, bien qu’à capacité limitée en raison de mesures de sécurité renforcées, ce qui a mis la pression sur d’autres joueurs dont les opérations en ligne étaient fermées pour emboîter le pas.

“Quiz, Fenwick et River Island ont tous recommencé à vendre en ligne, et TK Maxx a rendu son site Web uniquement disponible pour la navigation, bien qu’il devrait viser à redémarrer les opérations de l’entrepôt dès que possible afin qu’il puisse prendre des commandes, car il a un fort potentiel. pour stimuler les ventes de vêtements de sport pendant le verrouillage. “

La pandémie a continué d’avoir un impact sur le secteur, car le dernier moniteur de fréquentation BRC-ShopperTrak a découvert lundi que la fréquentation des commerces de détail au Royaume-Uni a connu sa plus forte baisse jamais enregistrée.

La fréquentation globale a chuté de 44,7% en mars en raison du verrouillage imposé par le gouvernement.

Il a également révélé que la fréquentation du Royaume-Uni avait diminué de 17,7% au cours des trois semaines précédant le verrouillage du 23 mars.

Dans les deux semaines suivant l’annonce du verrouillage, la fréquentation a baissé en moyenne de 83,2% après la fermeture des magasins non essentiels et les gens ont été invités à rester chez eux.

Les rues principales ont enregistré une baisse de fréquentation de 41,8% en mars par rapport à l’année précédente, car l’augmentation de l’utilisation des dépanneurs a fourni un effet positif rare.

Les centres commerciaux ont été plus durement touchés par le verrouillage, faisant état d’une baisse de fréquentation de 43,6% pour le mois.

Parallèlement, les parcs commerciaux ont enregistré une baisse de 23,5% en mars.

