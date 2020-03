Une petite “grande” Jaguar | WSI

La nouvelle voiture anglaise a un design attrayant, une conduite audacieuse et est pratique au quotidien

Proposé par Motori.it

la E-Pace a permis au jaguar pour faire ses débuts dans le segment des SUV compacts premium, en entrant par le prix et la taille en dessous de la sœur aînée F-Pace. Long de 4,4 mètres, il est construit sur une évolution de la plate-forme LR-MS, également utilisée par les «cousins» Land Rover.

Ce modèle a un design attrayant, avec un charme de course, qui rappelle certaines caractéristiques stylistiques de la sportive F-Type. Sa ligne frappante, caractérisée par des formes bien équilibrées, est accentuée par le grand masque avant qui sépare les projecteurs. La queue haute arbore une lunette arrière particulièrement inclinée, rodée dans la partie supérieure par un généreux becquet et en partie basse par les phares, qui se développent horizontalement et rappellent ceux de la F-Type. Ce modèle peut être personnalisé avec un large choix de roues en alliage jusqu’à 21 pouces.

La taille compacte de l’extérieur ils cachent un habitacle pouvant accueillir quatre adultes, tandis que pour les bagages il y a un compartiment de chargement de 577 litres qui devient 1234 si le canapé arrière est rabattu. Le tableau de bord de haute technologie est équipé d’une console centrale qui recueille les principales commandes de la voiture. Dans la zone supérieure, il y a l’écran tactile de 10,2 pouces du système d’infodivertissement, équipé de services de connectivité pour smartphones, tandis que plus bas se trouvent les commandes de la climatisation automatique.

La dotation d’E-Pace il peut être mis en œuvre avec l’affichage tête haute avec la technologie Tft, mais aussi avec la technologie Jaguar Smart Settings grâce à laquelle la voiture peut apprendre les habitudes de conduite du conducteur, en anticipant ses choix. Les algorithmes utilisés par l’électronique embarquée permettent au conducteur de trouver le siège dans sa position préférée, le climat comme il le préfère habituellement, les rétroviseurs comme il les règle normalement et même la lumière dans l’habitacle et la musique la plus écoutée.

Cette voiture peut également être gérée par le bracelet d’activité Key, qui agit comme une clé et vous permet de contrôler à distance les nombreuses fonctions de la voiture via votre smartphone. Il existe également la fonction de rappel intelligent du téléphone, qui avertit le conducteur s’il oublie son téléphone.

L’offre de moteurs propose une gamme de moteurs turbocompressés en aluminium de 2,0 litres appartenant à la famille Ingenium: la proposition d’unité diesel commence par la version 150 ch (D150), la seule également disponible avec traction avant. Ensuite, il y a la variante 180 CV (D180) et enfin le haut de gamme avec double suralimentation, capable de proposer jusqu’à 240 CV (D240). Les moteurs essence turbocompressés de 2,0 litres sont proposés dans une triple déclinaison de puissance: P200, P250 et le plus puissant P300, capable d’une vitesse maximale de 243 km / h et d’un sprint de 0 à 100 km / h en seulement 6,4 secondes . La transmission automatique à 9 rapports est proposée de série sur tous les modèles à l’exception des deux variantes diesel moins puissantes, pour lesquelles la transmission manuelle 6 + R peut être commandée.

La réactivité et l’agilité de la voiture ils sont assurés par la suspension arrière Integral Link et par le dispositif sophistiqué Configurable Dynamics, qui vous permet de personnaliser les paramètres de l’accélérateur, de la transmission automatique, de la direction et du système de suspension Adaptive Dynamics.

La sécurité est plutôt garantie à partir d’une série de capteurs et d’appareils électroniques qui font partie du freinage d’urgence, de l’assistance au maintien de voie, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, du limiteur de vitesse adaptatif et du moniteur d’état du conducteur.

La Jaguar E-Pace il est proposé en Base, S, SE, HSE et en variante R-Dynamic, avec des prix à partir de 37.450 euros pour le 2.0 litres 150 HP diesel (D150) et jusqu’à 63.850 euros pour la version la plus puissante, le 2.0 essence HSE automatique AWD avec une puissance maximale de 300 HP.

L’article complet a été publié dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia.