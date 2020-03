Une plus forte dose de remède de sauvetage nécessaire pour les PME

Le programme de sauvetage des entreprises du gouvernement dirigé par Jacinda Ardern a été un bon début, déclare Michael Barnett, PDG d’Auckland Business Chamber – mais les PME sont toujours en difficulté. Photo TVNZ

Des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises (PME) se battent pour leur survie, sous le choc et la stupéfaction de la chute des revenus due à Covid-19, selon la Auckland Business Chamber.

«(Les PME sont confrontées à une perturbation incroyable de la vie telle que nous la connaissons et à la gravité de notre situation économique nationale due au coronavirus. Des soins intensifs sont nécessaires maintenant », a déclaré Michael Barnett, PDG d’Auckland Business Chamber.

«Le programme de sauvetage du gouvernement de 12,1 milliards de dollars vise à sauver des emplois et des entreprises avec des salaires et des allégements fiscaux, à contenir la propagation de la contagion et à nous donner des moyens de nous tenir debout lorsque la reprise arrive, était courageux et compatissant, un bon début, mais les PME ont besoin plus », explique Barnett.

«Beaucoup ont du mal à s’acquitter de leurs obligations, non seulement en gardant le personnel, mais en remboursant la dette, en payant les fournisseurs et les loyers pour continuer à fonctionner.

«Le gouvernement peut faire plus pour le secteur en ajustant la taxe provisoire pour refléter la nouvelle réalité froide de la baisse des revenus, le report de la TPS, l’assouplissement des pénalités en souffrance et l’introduction de subventions pour aider les travailleurs licenciés à trouver un autre emploi et à couvrir les déplacements vers différents centres pour saisir des opportunités comme la cueillette des fruits », a-t-il déclaré.

«Les banques doivent prendre les devants et soutenir le secteur des entreprises, et pas seulement les propriétaires de maisons, en répercutant les avantages qu’elles ont retirés du report de l’introduction de nouvelles exigences de fonds propres et de la réduction significative du taux officiel de liquidité d’urgence de la Banque de réserve qui a été réduite de 1% à 0,25%.

«Nous sommes tous dans le même bateau, rappelez-vous que le coût des prêts, des découverts et des hypothèques est une grande inquiétude pour les entreprises au bord du gouffre. Il est dans l’intérêt national pour nos PME, l’élément vital de nos communautés, non seulement de survivre, mais également de se remettre en état », a déclaré M. Barnett.

«La politique, les promesses et l’intérêt personnel doivent être mis de côté. C’est le moment de la négociation, du bon sens et de l’unité nationale. Le temps de sauver des emplois et des entreprises viables pour que nous ayons toujours une économie qui soutient une nation lorsque la pandémie s’éteint. »