Une seule entreprise a rejoint le MAB jusqu’en mars

Une étude d’Informa a indiqué qu’une seule entreprise en expansion, Making Science, a rejoint le marché boursier alternatif (MAB) jusqu’à présent cette année.

L’an dernier, cinq sociétés se sont jointes: Proeduica Altus, IFFE Futura, Kompuestos, Izertis et Holaluz. Les analystes ont rappelé que 2011 était l’année avec le plus d’ajouts (neuf) après 2015 et 2016, qui ont enregistré six entrées d’entreprise chacune.

L’étude Informa a analysé 34 des 40 entreprises qui font partie du MAB, car l’une d’entre elles est étrangère (Akiles Corporation) et cinq ne sont pas cotées.

82% des entreprises ont plus de dix ans, ce sont donc des entreprises établies à la recherche de financements pour se développer. 18% ont entre cinq et dix ans et aucun n’a été fondé au cours des cinq dernières années.

La capitalisation du mois de mars 2020 était d’un peu plus de 1600 millions d’euros et son chiffre d’affaires s’élevait à 680 millions d’euros, en 2018.

Par taille, 18% des entreprises sont micro, 35% petites, 32% moyennes et 15% entrent dans la grande catégorie.

61% de ces entreprises présentent un risque commercial faible ou moyen faible. Les 39% restants sont dans une situation de risque moyen à élevé, car aucun d’entre eux n’enregistre un risque élevé.

Les entreprises multinationales auditent 71% de ces entreprises, et les autres choisissent des auditeurs nationaux. 80% des avis émis sont favorables.

Onze d’entre eux se trouvent à Madrid (32%), six en Galice, quatre en Andalousie et en Catalogne, deux dans les Asturies et l’Aragon, et un à Valence, aux Baléares, à La Rioja, au Pays basque et à Murcie.

La Catalogne ajoute 35% du chiffre d’affaires de ces entreprises, devant Madrid (19%) et la Galice (17%). La Galice est la communauté où 39% du total génère plus d’emplois, suivie de Madrid, 18% et de la Catalogne, 15%.

