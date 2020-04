Une stratégie enrichissante pour les prospects de syndication de contenu

J’ai récemment posté sur LinkedIn que, dans le climat actuel, les pistes de syndication de contenu et d’autres programmes CPL peuvent remplacer idéalement les foires commerciales et autres événements perdus, et peuvent en effet être un moyen efficace de rester engagé sur le marché à un moment où de nombreux acheteurs sont bas.

Cependant, bien qu’il ait la réputation de générer des prospects «garantis», la syndication de contenu n’est pas un remède universel et, en fait, plus que la plupart des canaux de génération de demande, est susceptible de générer des prospects qui gravitent vers les premiers stades. du cycle d’achat.

En effet, une grande partie du succès que les entreprises voient avec la syndication de contenu a plus à voir avec ce qui se passe avec les prospects APRÈS qu’ils ont été générés – c’est-à-dire comment ces prospects sont traités, nourris et finalement convertis. Voici quelques bonnes pratiques qui sont souvent des facteurs communs lorsque les entreprises obtiennent le meilleur rendement de leur programme de syndication de contenu:

Définissez les attentes appropriées.

Si votre cycle de vente moyen est de 6 mois, ne vous attendez pas à ce que la syndication de contenu se transforme comme par magie en opportunités en quelques jours. La syndication de contenu PEUT générer des prospects qualifiés – cela est en grande partie lié au type de contenu (voir ci-dessous) – mais il est plus probable que la majorité des prospects auront besoin de plus de formation et de formation avant d’être prêts à s’engager dans les ventes.

Contenu de qualité = prospects de qualité.

La qualité de votre contenu fait une grande différence dans le succès ultime de votre programme CPL. Un résumé bien rédigé peut rendre bon tout élément de contenu, mais le fait que la personne qui télécharge cet élément s’engage finalement dans les ventes a plus à voir avec la quantité de contenu qui fournit de véritables informations de valeur, des informations qui positionnent votre marque en tant que ressource de confiance.

Minimisez les risques en publiant plusieurs actifs avec un mélange de sujets et de facteurs de forme (livres électroniques, webinaires, rapports de tiers). Vous pouvez toujours échanger du contenu si nécessaire. N’oubliez pas que le contenu de leadership pensé génère généralement plus de prospects, mais les prospects qui se convertissent plus lentement. Le contenu MOFU et BOFU, comme les études de cas et les rapports d’analystes, entraînera moins de téléchargements et un rythme plus lent de prospects, mais généralement à partir de prospects plus avancés dans le cycle d’achat.

Placer les fils immédiatement dans le nurture.

En clair, un prospect de syndication de contenu n’est pas prêt pour la vente sans signes clairs d’intention ou d’engagement au-delà du téléchargement initial. Les programmes CPL les plus performants que nous exécutons pour les clients acheminent de nouvelles pistes nettes vers un programme structuré et nourri de leads qui 1) garantit que toutes les pistes sont traitées rapidement et systématiquement, et 2) sert à identifier ces pistes (en vertu de actions ou données) qui méritent un suivi des ventes.

Remarque: il ne suffit pas de simplement vider ces pistes dans votre flux régulier, même celui qui est spécifique à la personne ou au produit. Selon la façon dont le prospect a été généré par un éditeur individuel, le prospect peut ne pas se souvenir de votre marque ou même se rappeler qu’il / elle a téléchargé votre contenu. Le simple fait d’envoyer une chaîne de messages marketing génériques sans contexte générera peu d’engagement et fera probablement plus de mal que de bien.

Les programmes Nurture varient, mais un nurture de syndication de contenu typique peut ressembler à ceci:

* Un simple e-mail de bienvenue, envoyé immédiatement après la réception du prospect, qui fait référence au fait que le contenu téléchargé individuel (et quel actif, si possible) et prépare le terrain pour une communication ultérieure de votre marque

* 2-3 e-mails supplémentaires envoyés en succession rapide (disons, sur une période de 3 à 14 jours) qui, encore une fois, reconnaissent le contexte de l’e-mail (c’est-à-dire le téléchargement original) et offrent un contenu supplémentaire pertinent, y compris (mais pas exclusivement ) CTAS tels que des démos, des études de cas ou des rapports d’analystes qui pourraient démontrer l’intention

Fixez des seuils appropriés pour le suivi des ventes.

Il va sans dire que les prospects d’un programme de syndication de contenu expriment de l’intérêt pour un sujet (le sujet de l’actif de contenu qu’ils ont téléchargé), pas pour votre produit. À ce titre, une seule action à ce jour est rarement, voire jamais, suffisante pour justifier un suivi des ventes, même de la part d’une équipe de BDR. Pour éviter toute déception, définissez des seuils minimaux appropriés pour le moment où ce suivi doit avoir lieu, en utilisant des facteurs tels que le score principal, l’engagement supplémentaire, l’intention de tiers ou une combinaison de tout ce qui précède.

Encore une fois, les entreprises qui convertissent plus de pistes de syndication de contenu au fil du temps interagissent avec ces pistes de manière très intentionnelle et sur mesure. En tant que spécialiste du marketing, envisagez de développer une cadence d’e-mail de suivi spécifique dans une plate-forme d’activation des ventes comme SalesLoft, un programme que les représentants peuvent déclencher à la demande lorsqu’ils sont avertis de le faire. Le suivi aura plus de contexte et sera plus efficace pour lui.

Pour plus de conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de la syndication de contenu, y compris des conseils sur le type de contenu qui fonctionne le mieux et comment choisir un éditeur / fournisseur, téléchargez notre livre blanc gratuit: «8 conseils pour réussir la syndication de contenu».

