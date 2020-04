Une tendance à la direction qui mérite d’être poursuivie

Un regard sur la façon dont les entrepreneurs qui réussissent sont devenus des perturbateurs dans la sphère politique, mettant en œuvre de véritables changements à l’échelle de l’État

Avril

18, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Partout dans le pays, les États élisent des hommes d’affaires et des entrepreneurs au poste de gouverneur. Cette tendance entraîne des changements radicaux, stimule la croissance économique et a été un catalyseur pour la résolution de problèmes majeurs. Les gouverneurs extérieurs au système politique font preuve de leadership sur certaines des questions les plus difficiles d’aujourd’hui. L’embauche d’un étranger politique en tant que directeur général d’un État entraîne souvent un effort pour mettre le gouvernement à l’écart et encourage une nouvelle façon de penser. L’embauche de cet entrepreneur étranger permet de comprendre l’économie grâce à une expérience du monde réel.

Les hommes d’affaires et les entrepreneurs de l’extérieur du système politique sont libres d’être audacieux et de poursuivre de grandes visions parce qu’ils sont politiquement libres et ne sont pas enchevêtrés politiquement, ils ne doivent à personne des faveurs spéciales et ils ne choisissent pas les gagnants et les perdants. Il y a des gouverneurs étrangers dans tout le pays qui mènent leurs États vers de nouveaux sommets.

Connexes: 4 choses que les employés attendent des dirigeants en période d’incertitude

Le gouverneur Doug Ducey de l’Arizona, l’ancien PDG de Cold Stone Creamery, a accru l’activité économique et les opportunités pour les Arizonans en faisant de l’Arizona l’un des États les plus propices aux affaires du pays. Il a sabré la réglementation sur les petites entreprises et a dirigé les efforts pour promulguer une réforme des licences. De nombreuses lois sur les licences empêchent les gens de s’épanouir. Le gouverneur Ducey s’est fait un devoir d’abroger et de réformer ces mauvaises lois. Il est maintenant plus facile que jamais de démarrer une entreprise ou de devenir certifié en Arizona.

Le gouverneur (maintenant sénateur) Rick Scott était un homme d’affaires qui a transformé la Floride en une machine créatrice d’emplois. Lors de sa première élection, le gouverneur Scott a promis que l’économie de la Floride connaîtrait une augmentation de 700 000 emplois sous sa responsabilité. Pendant le mandat de Scott en tant que gouverneur, les employeurs de Floride ont créé près de 1,5 million d’emplois, et l’emploi de l’État a augmenté de 20,3%, contre 12,5% pour les États-Unis. dans son ensemble. Le gouverneur Scott s’est donné pour priorité de créer un environnement fiscalement avantageux pour les entreprises. Il avait passé sa carrière dans le secteur privé et comprend le fonctionnement de l’économie et la création réelle d’emplois. Les emplois sont créés en éloignant le gouvernement. Le gouvernement ne crée pas d’emplois, et les entrepreneurs en sont pleinement conscients!

Connexes: 3 leçons pour les nouveaux PDG de quelqu’un qui a été là

Le gouverneur Kevin Stitt d’Oklahoma a une formation en services financiers. Il est passé de PDG de son entreprise à PDG de son État. Au cours de ses premières années au pouvoir, le gouverneur Stitt a augmenté le financement de l’éducation, donnant aux enseignants une augmentation, sans augmenter les impôts. En tant qu’homme d’affaires, il comprend les budgets et sait comment hiérarchiser le financement dans les domaines où cela compte le plus. Stitt a également signé un projet de loi établissant le bureau législatif de l’Oklahoma pour la transparence fiscale. Ce bureau effectue des audits et des évaluations des budgets de l’État. La transparence au sein du gouvernement est nécessaire. Il est important de savoir où et comment nos impôts sont dépensés. Il a également concentré ses efforts sur la réforme de la justice pénale; apporter rétroactivement des modifications récemment apportées aux lois sur la détermination de la peine, réduisant ainsi le temps que les gens passent en prison. Une fois de plus, nous voyons un étranger penser différemment et voir les choses à travers un nouvel objectif pour résoudre certains des problèmes les plus difficiles d’aujourd’hui.

L’Utah s’apprête à son élection au poste de gouverneur en 2020. Ce sera le premier siège de gouverneur ouvert depuis 2004. L’Utah suivra-t-il la tendance nationale qui produit des résultats en embauchant un étranger politique ayant une expérience réelle des affaires? L’un des principaux entrepreneurs de l’Utah, Jeff Burningham, est entré dans la course avec des décennies d’expérience dans la construction de l’économie de l’Utah. N’ayant jamais été candidat, il a une vision audacieuse de ce que l’Utah peut devenir. Il est un outsider innovant avec un plan intelligent pour gérer la croissance de l’Utah, moderniser le gouvernement, réformer l’éducation, accéder aux terres publiques de l’Utah et maintenir l’économie en marche. Jeff a bâti une entreprise qui a créé plus de 4 000 emplois en Utah.

Connexes: 8 conseils pour exécuter une startup comme un vrai leader

Le secteur privé est sur le point de faire des voitures autonomes une réalité, mais le gouvernement nous oblige toujours à faire la queue pendant des heures juste pour renouveler un permis de conduire. Les politiciens opèrent en grande partie dans le statu quo; ils facilitent les systèmes qui les ont créés. Mais les entrepreneurs conduisent et embrassent le progrès; ce sont des perturbateurs qui rendent possible de plus grandes choses. Les États qui élisent des perturbateurs à des postes où ils peuvent adopter de nouveaux changements et innovations audacieux voient des résultats extraordinaires. Le gouvernement devrait mieux servir ses électeurs. Il y a des problèmes concernant les taxes, les infrastructures, la qualité de l’air, la circulation, l’abordabilité du logement, l’éducation, les dépenses publiques, les soins de santé et l’économie qui doivent être résolus. Ce pays a besoin d’entrepreneurs avec de grandes idées et une solide éthique de travail à la barre pour diriger, enseigner, inspirer et créer un vrai changement.

.