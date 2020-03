Une «voiture de démonstration» originale de la Bugatti EB110 apparaît à la vente aux États-Unis

Une copie de la Bugatti EB110 classique vient d’être mise en vente chez un spécialiste américain classique. C’est assez particulier, car il s’agit d’une unité de démonstration de l’usine italienne dont le premier propriétaire n’était autre que Jean-Marc Borel, le directeur de Bugatti Automobili lui-même.

Une copie de la Bugatti EB110 a été mise en vente par un concessionnaire spécialisé dans les classiques de la Floride. Bien que ces unités soient assez rares, il n’est pas rare de trouver de temps en temps des copies de ce type sur le marché classique. Cependant, cette unité est assez spéciale, car même si ce n’est pas un prototype, pendant ses premières années, il appartenait à l’origine à la marque et a été utilisé par l’usine italienne.

Selon l’annonce des ventes, il s’agissait de l’une des 3 dernières unités de la Bugatti EB110 en 1993. Depuis lors, a été utilisé comme véhicule de démonstration de l’usine, jusqu’à ce qu’il soit vendu, en tant que véhicule neuf, à son premier propriétaire. C’était également lié à la marque, car c’était la même chose Jean-Marc Borel, le directeur de Bugatti Automobili. Celui-ci a été enregistré au Luxembourg en 1996 et n’a été vendu qu’en 2001, date à laquelle il a été acquis par Mike Dawud des Pays-Bas.

L’un des 84 Bugatti EB110 fabriqués et l’un des 3 derniers assemblés en 1993.

Cette unité correspond à la version GT, la première présentée et la plus basique de la gamme. J’avais le V12 de 3,5 litres et 4 turbos de 560 ch et 611 Nm de couple maximal. Cette version est facilement reconnaissable à ses roues dont le design s’inspire de celles de la Bugatti Royale, de ses vitres latérales arrière et de son becquet arrière escamotable. Curieusement, ce spécimen montre la même couleur grise dans laquelle nous sommes habitués à voir les versions EB110 Super Sport, bien que l’intérieur ait la même combinaison de cuir gris avec des applications en bois que la première Bugatti EB110 présentée en 1991.

Cette unité est actuellement en Floride et a environ 11 000 km d’utilisation, pratiquement rien pour un mannequin avec près de 30 ans de retard. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait un état de conservation exceptionnel. Comme d’habitude dans ce type de pièces, le spécialiste qui a annoncé sa vente n’a pas dévoilé son prix, donc tous les intéressés n’auront d’autre choix que de le consulter directement.

Ce spécialiste est Curated, le même qui a mis en vente la première Lamborghini Countach Turbo S. L’un des deux seuls exemplaires produits en privé de la version suralimentée de la Countach et qui il y a des années, il avait été abandonné pour perdu, jusqu’à ce qu’il soit récemment découvert dans un entrepôt du Nevada. Cette copie extrêmement rare et brutale de 758 CV a été vendue jusqu’à présent à un prix non divulgué.