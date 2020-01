Unibail-Rodamco-Westfield obtient le meilleur score pour l’action climatique

Unibail-Rodamco-Westfield est considéré comme l’un des plus durables

entreprises de son secteur.

// Unibail-Rodamco-Westfield obtient la note la plus élevée de l’évaluation du CDP sur le changement climatique

// Le score montre la force de la stratégie RSE d’URW et son engagement pour le climat

Unibail-Rodamco-Westfield a été désigné comme un leader mondial de la transparence et de l’action climatique des entreprises pour une deuxième année consécutive par Carbon Disclosure Project (CDP).

Le CDP est un organisme sans but lucratif international qui surveille et encourage les entreprises et les gouvernements dans leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger les ressources en eau et protéger les forêts.

La société propriétaire des centres commerciaux Westfield a obtenu un A, le plus élevé de l’évaluation du changement climatique du CDP pour sa réponse au changement climatique en 2019.

La liste des changements climatiques A est publiée chaque année par le CDP, aux côtés de listes similaires pour le leadership en matière de protection des forêts et de la sécurité de l’eau.

Cette note supérieure est un signal de la pertinence et de la force de la stratégie RSE de Westfield et une reconnaissance de son engagement pour le climat.

Better Places 2030 a été lancé par Westfield en 2016 avec pour objectif principal de réduire ses émissions de carbone de 50% d’ici 20301.

Avec cette stratégie, l’exploitant du centre commercial est devenu la première société immobilière cotée à traiter, en plus de ses propres émissions directes, les différentes émissions indirectes résultant des travaux de construction, de la consommation énergétique des locataires et du transport des visiteurs pour accéder à ses actifs.

Actuellement, Better Places 2030 s’attaque à de nouveaux défis tels que la consommation responsable et l’économie circulaire.

La RSE joue également un rôle déterminant dans la stratégie RH de Westfield, grâce à un engagement accru envers la diversité et l’inclusion.

La stratégie, les actions et les résultats RSE du groupe sont régulièrement évalués par des analystes, des chercheurs, des investisseurs et des organismes de certification tiers qui classent Unibail-Radamco-Westfield parmi les entreprises les plus durables du secteur.

Le CDP évalue les entreprises sur l’exhaustivité de leur divulgation, leur sensibilisation et leur gestion des risques environnementaux et leur démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environnemental.

