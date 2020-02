Unicredit: bénéfice 2019 en baisse mais supérieur aux attentes. Le titre revient à Piazza Affari

UniCredit a terminé 2019 avec un bénéfice net de 3,4 milliards d’euros, en baisse de 17,9% par rapport à l’année précédente, tandis que le bénéfice sans éléments exceptionnels s’établissait à 4,7 milliards d’euros, en hausse de 55 , 5 pour cent. Sur la même période, le chiffre d’affaires recule de 0,7% à 18,8 milliards (un peu mieux que prévu) avec une baisse de la marge d’intérêt de 3,5% et des commissions de 0,4%.

Au quatrième trimestre de l’année groupe de Piazza Gae Aulenti en revanche, il a subi une perte de 835 millions en raison d’importants éléments opérationnels exceptionnels (-2,3 milliards), cependant inférieurs aux attentes des analystes, qui prévoyaient en moyenne un rouge autour de 1,1 milliard. Sans ces impacts, le profit serait de 1,4 milliard.

La réaction du marché est résolument positive. Le titre, coté sur la Piazza Affari, marque une augmentation de 4,25% des échanges à 13,38 euros.

Confirmation des perspectives 2020. Mustier: “un meilleur rachat que les fusions et acquisitions”

Pour l’avenir, la banque a les perspectives pour 2020 se sont confirmées avec un chiffre d’affaires attendu de 18,2 milliards, des coûts inférieurs à 10,2 milliards et un bénéfice net sous-jacent, sans éléments exceptionnels, de 4,3 milliards avec un Rote de 8%. Le conseil a également proposé la distribution d’un dividende en numéraire de 0,63 euro par action (0,27 euro l’an dernier) et le rachat d’actions propres pour 0,5 milliard.

Dans la note le PDG Jean Pierre Mustier réitère qu’il préfère le rachat aux fusions et acquisitions.

“Comme nous l’avons déjà dit, nous préférons le rachat d’actions propres, par rapport aux fusions et acquisitions. Cela n’a pas changé “, a-t-il expliqué, soulignant qu’UniCredit” a exécuté avec succès “le plan Transform 2019 et s’est dit” très fier “de ce résultat. “ Avec le succès de Transform 2019 derrière nous, nous pouvons maintenant consacrer toutes nos énergies et nos efforts pour réaliser notre nouveau plan, Team 23 – a-t-il ajouté – Bien que Transform 2019 soit un plan de restructuration et de réorganisation du groupe, Team 23 se concentre sur le renforcement et la croissance de notre clientèle “.

La banque évaluera l’augmentation de la répartition du capital à 50% pour le reste du plan Team 23, déjà en 2020, et une répartition extraordinaire du capital en 2021 et 2022 basée sur les projections de l’excédent de tampon Cet1 MDa.

En termes d’actifs, UniCredit dispose d’un Cet1 pro forma 13,09% fin 2019 et un tampon MDA de 300 points de base. L’objectif d’un tampon à moyen et long terme Cet1 MDa de 200-250 points de base a été confirmé.

Au quatrième trimestre seulement, le revenu net d’intérêts a diminué de 1,6% par rapport au trimestre, tandis que les frais ont augmenté de 3,8%. La qualité des actifs a connu une baisse de 33,7% des expositions dépréciées avec une incidence sur le total des prêts à 5% au quatrième trimestre, meilleure que les prévisions et en baisse de 2,7 points sur l’année.