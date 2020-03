UNIFIN Google lance la plateforme numérique Uniclick pour les PME

“Avec cette alliance, Unifin réaffirme son engagement envers les PME au Mexique en soutenant sa numérisation, en utilisant correctement les outils numériques, une PME peut augmenter sa rentabilité jusqu’à 33%, en plus de générer des informations et une histoire qui lui permettent d’accéder à des instruments financiers formels”, a-t-il déclaré. Sergio Camacho, PDG d’Unifin.

Les clients d’Unifin et d’Uniclick auront un accès privilégié aux outils numériques pour augmenter leurs ventes et améliorer leur croissance, a déclaré Unifin dans un communiqué.

Avec cette alliance, souligne Unifin, elle accélérera la croissance de son réseau d’entreprises affiliées et améliorera ainsi l’écosystème financier des PME grâce à l’utilisation de la technologie.

Les outils technologiques de Google stimuleront les capacités numériques d’Unifin, établiront des relations plus solides et plus durables avec ses clients et augmenteront son portefeuille de solutions proposées.

En outre, les deux sociétés développeront des programmes de formation numérique et travailleront sur un pilote d’accélération avec les clients actuels d’Unifin.

«Les petites et moyennes entreprises sont la force motrice de l’économie mexicaine et lorsqu’elles prospèrent, l’économie en général en profite. Selon une étude de The Nielsen Company, les PME qui utilisent Internet comme principale source d’activité peuvent augmenter leurs ventes d’environ 35% », a déclaré Rafael Andrade, responsable des solutions pour les PME chez Google Mexico.

Du point de vue de Google, l’opportunité commerciale se trouve dans l’Internet mobile. «66% des internautes mexicains préfèrent acheter un produit ou louer un service auprès d’une entreprise qui possède son propre site Web; cependant, 54% des petites entreprises au Mexique n’ont pas de site en ligne », a-t-il ajouté.

.