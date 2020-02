Uniqlo rouvre ses magasins chinois malgré la menace persistante du coronavirus

Le détaillant japonais détenu par Fast Retailing, a déclaré que la Chine est son principal marché de croissance

Uniqlo aurait rouvert plus de 100 magasins en Chine au cours de la semaine dernière, bien que 125 magasins soient restés fermés en raison de l’épidémie de coronavirus, selon ..

Le détaillant japonais détenu par Fast Retailing exploite 750 magasins en Chine, qui est son principal marché de croissance à un moment où il est confronté à une baisse des ventes au Japon.

Fast Retailing possède également 128 de ses 242 usines de couture mondiales situées en Chine.

Les effets de l’épidémie de coronavirus sur les affaires ont commencé à se manifester la semaine dernière dans la collection printemps / été d’Uniqlo, lorsque quelques articles ont été portés disparus, ce qui fait craindre une perturbation de la chaîne d’approvisionnement en Chine.

Presque toutes les usines partenaires ont redémarré, bien que tous les travailleurs ne soient pas retournés au travail, a déclaré vendredi Fast Retailing.

«À l’heure actuelle, nous avons obtenu la plupart des stocks nécessaires pour nos besoins actuels», a-t-il déclaré.

“Alors qu’Uniqlo continue de se développer sur de nouveaux marchés dans des régions telles que l’Europe et l’Asie par exemple, la Grande Chine (Chine continentale, Hong Kong et Taïwan) et l’Asie du Sud-Est continueront de servir de piliers clés de la croissance de son entreprise.”

