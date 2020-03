Uniswap héberge sa plateforme de service décentralisé de Sia

Faits saillants:

Pour Uniswap, l’hébergement dans des sites traditionnels n’est pas approprié pour les systèmes décentralisés.

Cette décision permet au bureau de change d’approfondir sa philosophie dans le cadre de l’écosystème DeFi.

La maison d’échange décentralisée Uniswap a annoncé ce 11 mars avoir décentralisé l’hébergement dans le cloud, grâce à son alliance avec Sia, une plateforme qui propose du stockage sans intermédiaires. De cette façon, l’échange de crypto-monnaie approfondit sa philosophie de l’autonomie des utilisateurs dans le cadre de l’écosystème financier décentralisé (DeFi).

Le bureau de change a utilisé un tweet pour annoncer à ses utilisateurs que maintenant votre plateforme est hébergée sur le serveur de stockage décentralisé Sia, qu’il considère comme un fait remarquable étant donné que “l’hébergement de sites Web est généralement un point faible pour les systèmes décentralisés”.

Après que le monde a été touché par l’essor du DeFi et que les particuliers ont découvert qu’ils pouvaient emprunter, prêter, échanger, investir, échanger, couvrir et stocker des crypto-monnaies de manière fiable grâce au nombre croissant d’applications financières décentralisées, il a également connu une croissance ultérieure. dans l’écosystème du incertitude quant à la manière dont la décentralisation peut réellement être maintenue. Surtout, tant que la tendance à l’hébergement de plates-formes sur des sites Web traditionnels et centralisés persiste, d’où un service DeFi peut être retardé ou fermé avec succès.

Les plates-formes décentralisées sont récemment tombées sous le contrôle de la communauté après la double attaque reçue par bZx, qui a généré critiques et discussions autour de la décentralisation et de la centralisation de l’écosystème. Par exemple, Jameson Lopp a déclaré qu’il n’était pas sûr qu’il soit possible de réduire les risques de DeFi. Ceci, en particulier, en pensant que “la complexité et la surface d’attaque de ce système continuent d’augmenter”

Récemment Uniswap a également a déclenché des critiques et des doutes concernant la décentralisation après avoir bloqué l’accès à son site Web aux résidents de Cuba et de neuf autres pays, censurant un groupe d’utilisateurs et limitant leurs droits financiers pour des raisons juridiques ou politiques.

Répondant à cette grêle de critiques, la plateforme d’échange de crypto-monnaie décentralisée a décidé de s’associer à Sia, qui vous propose du stockage sur sa blockchain, ce qui a pour avantage le fait qu’il n’y a pas d’intermédiaires.

🦄 Nous sommes ravis que notre interface open source Uniswap soit hébergée sur la plate-forme de stockage décentralisée de @ SiaTechHQ !!!

🌐 L’hébergement de sites Web est souvent un point faible pour les systèmes décentralisés. Nous sommes ravis de voir l’innovation continue sur ce front! https://t.co/M0oexuMUon

– Uniswap 🦄 (@UniswapExchange) 11 mars 2020

Sia base ses opérations sur la technologie de la blockchain et les contrats intelligents stockés sur la propre blockchain de la plateforme. De plus, ce service permet à tout utilisateur de louer l’espace libre de son disque dur pour créer un réseau mondial de stockage distribué.

En d’autres termes, Sia est un réseau de stockage P2P qui héberge de petits fragments cryptés des informations stockées entre les «hôtes» de stockage dans le monde, éliminant ainsi la figure de serveur centralisé.