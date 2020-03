Urgence contre les coronavirus, le plan du gouvernement s’élève à 25 milliards. Aujourd’hui le CDM

Le Conseil des ministres se tiendra ce matin à 10 heures pour le lancement de la décret portant mesures de lutte contre l’urgence du coronavirus. On parle d’une injection pour soutenir l’économie, immédiatement, à partir de 22 milliards. Et la possibilité pour le gouvernement d’émettre des obligations d’État, et donc de nouvelles dettes, jusqu’à 25 milliards en 2020. Une réponse à l’effondrement probable du PIB qui vaut plus qu’une manœuvre.

“Personne ne sera laissé seul”, assure le ministre de l’Economie, Roberto Gualtieri: “Nous faisons et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger et soutenir le pays”.

En plus des priorités, le maintenir le système de santé et la sécurité des médecins, des infirmières et de tout le personnel de santé: hôtels nécessaires, cliniques privées à la disposition des hôpitaux publics, création d’usines de fabrication de masques.

Parmi les mesures prévues par l’ANSA, il y a 1,15 milliard pour les soins de santé et 1,5 milliard pour la protection civile. Fonds pour les heures supplémentaires des médecins et des infirmières, possibilité pour les préfets de réquisitionner des hôpitaux et autres structures pour les personnes en quarantaine, pouvoir de protection civile et pour le nouveau commissaire extraordinaire pour l’urgence de la santé de réquisitionner les structures et les moyens de renforcer services hospitaliers.

Le commissaire Domenico Arcuri sera en mesure de faire face à la grande pénurie de masques et autres machines de soins intensifs en démarrant de nouvelles lignes de production.

Voyons quelques-unes des mesures attendues dans le plan du gouvernement italien pour faire face à l’urgence COVID-19:

Soutien à entreprises, à ceux qui se sont arrêtés et à ceux qui continuent de travailler.

Pour les travailleurs indépendants, y compris les travailleurs du tourisme et du divertissement, un paiement unique de 500 euros arrive.

Pour toutes les entreprises, il est possible de bénéficier des licenciements pendant neuf semaines à titre exceptionnel.

rappliquer les délais fiscaux et les hypothèques sont suspendus, jusqu’à 18 mois, pour tous ceux en difficulté économique, y compris les travailleurs indépendants.

Un fonds de 200 millions de «dernier recours» a été créé pour venir en aide à ceux qui, en 2019, avaient gagné moins de 10000 euros et, à cause du virus, il a dû cesser.

Ceux qui ont continué à travailler en mars bénéficieront d’une prime de 100 euros.

Pour les familles avec enfants, ils arrivent à la maison congé spécial payé de 50% jusqu’à 15 jours ou bien un 600 euros de bonus baby-sitter qui vont jusqu’à 1000 euros pour les médecins et techniciens de santé.

Ensuite, il y a les mesures pour protéger les chauffeurs d’autobus scolaires, les chauffeurs de taxi, les facteurs.

Remboursements pour les spectacles, support de publication.