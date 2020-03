Urgence coronavirus, S&P: la récession mondiale est déjà en marche

Alors que la pandémie de coronavirus s’intensifie et que la croissance se dirige vers le bas, dans un contexte de marchés volatils et de tensions croissantes sur le crédit, les économistes de S&P Global s’attendent à une récession mondiale déjà cette année. Dans un rapport intitulé “COVID-19 Macroeconomic Update: The Global Recession Is Here And Now”, les économistes de l’agence estiment que croissance du PIB mondial en 2020 à seulement 1,0% -1,5%, avec des risques qui restent nettement à la baisse.

“Les données initiales de la Chine suggèrent que son économie a été touchée beaucoup plus durement que prévu, même si une stabilisation timide a commencé”, a-t-il déclaré. Paul Gruenwald, économiste en chef de S&P Global. “L’Europe et les États-Unis suivent une voie similaire, car les restrictions croissantes sur les contacts personnels prédisent une baisse de la demande qui entraînera une baisse significative de l’activité au deuxième trimestre avant le début de la reprise plus tard dans l’année.”

Depuis la dernière mise à jour, qui a eu lieu le 3 mars, la propagation du coronavirus s’est accélérée et son effet économique s’est considérablement aggravé. Les données économiques restent rares, mais les données initiales tant attendues de la Chine pour janvier et février étaient bien pires que prévu.

La propagation du virus, que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré pandémique le 11 mars, semble maintenant s’être stabilisée dans une grande partie de l’Asie. Cependant, les mesures restrictives croissantes prises en Europe et aux États-Unis ont fait vaciller les marchés, souligne S&P.

Plusieurs choses à considérer, selon Gruenwald. Premièrement, comme les premières données chinoises l’ont montré, les restrictions croissantes sur les contacts personnels auront une incidence sur l’activité économique. Il n’y a pas de règles empiriques pour estimer comment cet éloignement social peut influencer les variables économiques clés.

Maintenant, la Chine est un modèle de la façon dont la propagation du virus pourrait se stabiliser et la société pourrait commencer à revenir à la normale. Cependant, comme l’a montré la Chine, les restrictions pourraient être levées beaucoup plus lentement que prévu, car les problèmes de santé publique persistent.