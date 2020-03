Urgence COVID-19: quand les effets sur l’économie seront connus

Il est temps de faire le point sur l’économie italienne freinée par l’épidémie de coronavirus.

La crise de Covid-19 il a commencé à investir la population et l’économie chinoises en janvier, puis est arrivé avec ses effets épidémiques en Italie dans la dernière semaine de février.

Les premières mesures généralisées de distanciation sociale, adoptées par la Conte gouvernement et qui ont immédiatement causé des répercussions économiques importantes, ont été introduites au début de mars. De là, dit leISTAT, l’impact sur les données économiques de l’urgence du coronavirus apparaîtra avec les indicateurs économiques se référant à ce mois.

Quand il y aura les premières estimations de l’impact des coronavirus

En ce moment, nous sommes dans une phase d’incertitude absolue sur l’évolution et son heures de retour de l’urgence sanitaire et des effets négatifs généralisés émergent, pour lesquels aucune quantification n’est encore possible.

L’impact immédiat sur les transports et le tourisme s’est ensuite déplacé vers un ensemble de secteurs de plus en plus large, dont la production s’arrête, touchant par contre toutes les composantes de la demande, à l’exception partielle de la consommation essentielle et de la demande publique .

Un seul élément positif, encore anecdotique, semble être la reprise de nombreuses activités industrielles en Chine. N’oubliez pas qu’aujourd’hui la province du Hubei met fin au verrouillage.

Mais quand verrons-nous les effets de l’impact de l’épidémie sur l’économie italienne? Au cours du mois de mai, déclare Istat, plus d’informations s’accumuleront sur ce qui s’est passé en mars et seules les premières données réelles concernant avril seront disponibles début juin 2020.

En outre, selon l’Istat, jusqu’à la fin du mois de mai, il n’y aura que des mesures relatives à la phase initiale de la crise et dans lesquelles il sera presque impossible d’identifier / d’isoler l’ampleur de l’effet de contraction de l’économie découlant de la situation qui s’est progressivement aggravée. .

Il est immédiat de spéculer que l’écart de production / valeur ajoutée il sera déterminé en totalité au deuxième trimestre, avec tous les indicateurs et statistiques relatifs à l’économie et au marché du travail qui enregistreront les résultats.

Dans cette perspective, l’Istat a résumé le calendrier des statistiques qui seront disponibles dans les prochaines semaines, avec les périodes de référence des données associées et la pertinence des informations qui peuvent y être associées:

– 26 mars: commerce extérieur extra-UE: par rapport à février, ils sont significatifs pour la consolidation des effets sur les flux d’importation et d’exportation avec la Chine et FarEast.

– 27 mars: climat de confiance des entreprises et des consommateurs: sur la base des informations recueillies au cours de la première quinzaine de mars; ils expliqueront probablement des effets importants sur les entreprises et encore plus répandus sur les attentes.

– 1er avril: données mensuelles sur la population active: se référant à février, devrait avoir des effets minimes, car l’impact sur l’emploi était encore marginal au cours de ce mois.

– 7, 9, 21 avril: respectivement, les ventes au détail, la production industrielle et la production de construction: se référant à février, la période pour laquelle des effets minimes sur l’entreprise peuvent être attendus. Les enquêtes respectives permettront de saisir des indications importantes sur le maintien du processus de collecte des données dans les entreprises (une partie des répondants sera fermée).

– 30 avril: données mensuelles sur la population active: en référence à mars, ils enregistreront les premiers effets de la crise sur l’emploi et les autres variables du marché du travail.

– 30 avril: estimation rapide du PIB: réalisée à 30 jours, elle disposera d’un ensemble d’informations peut-être plus fragile que la normale mais constituera la première mesure globale de l’ampleur de la contraction de l’activité (d’ailleurs, relative à un seul mois du trimestre); les comptes trimestriels du premier trimestre seront ensuite achevés avec la publication ultérieure le 29 mai.

L’Institut national de la statistique a fait connaître dans une contribution utile de connaissances à l’examen de l’A.S. 1766 pour la conversion en loi du décret-loi 17 mars 2020, n. 18, contenant des mesures pour renforcer le Service national de santé et un soutien économique aux familles, aux travailleurs et aux entreprises liés à l’urgence épidémiologique de COVID-19.