Urgence liée au coronavirus, nouvelle pression du gouvernement. Toutes les activités non essentielles fermées, la liste

12 mars 2020, par Mariangela Tessa

Nouvelle compression des activités commerciales par le gouvernement italien pour faire face à l’urgence du coronavirus. Avec le arrêté du Premier ministre du 11 mars 2020, les activités et services non essentiels sont suspendus à partir d’aujourd’hui jusqu’au 25 mars: arrêtez-vous également dans les bars, pubs et restaurants; entre autres plombiers, mécaniciens, stations-service, buralistes et kiosques à journaux restent actifs. Les services publics essentiels, notamment les transports et les services publics, restent garantis. Le transport est garanti.

Voici la liste des activités ouvertes et fermées, selon le dpcm.

Ils restent ouverts en respectant la distance de sécurité interpersonnelle d’un mètre:

hypermarchés

supermarché

Réduction de nourriture

Mini-marchés et autres magasins d’alimentation non spécialisés

Vente au détail de produits surgelés

Commerce de détail non spécialisé d’ordinateurs, de périphériques, d’équipements de télécommunications, d’appareils électroniques grand public audio et vidéo, d’appareils électroménagers

Commerce de détail d’aliments, de boissons et de tabac en magasin spécialisé (codes ateco: 47.2)

Commerce de détail de carburant automobile en magasin spécialisé

Vente au détail d’équipements informatiques et de télécommunications (TIC) dans des magasins spécialisés

Commerce au détail de ferramenta, peintures, verre plat et matériel électrique et termoidraulico

Commerce de détail d’équipements sanitaires

Commerce de détail d’articles d’éclairage

Commerce au détail des quotidiens, revues et périodiques

pharmacies

Vente au détail dans d’autres magasins spécialisés de médicaments non soumis à prescription médicale

Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

Commerce de détail d’articles de parfumerie, de produits de toilette et d’hygiène personnelle

Commerce au détail des petits animaux domestiques

Commerce au détail du matériel pour l’optique et la photographie

Commerce au détail de combustibles à usage domestique et pour le chauffage

Vente au détail de savons, détergents, produits de polissage et produits connexes

Vente au détail de tout type de produit fabriqué via Internet

Vente au détail de tout type de produit de télévision

Vente au détail de tout type de produit de vente par correspondance, radio, téléphone

Commerce effectué au moyen de distributeurs automatiques

Cantines et restauration continue sur une base contractuelle

Restauration avec livraison à domicile

Exercices pour l’administration de nourriture et de boissons situées dans les zones de service et de ravitaillement situées le long de la route, de l’autoroute et dans les gares ferroviaires et aéroportuaires

Services bancaires, financiers, d’assurance

Activités dans le secteur de la transformation agricole, zootechnique et agroalimentaire, y compris les chaînes d’approvisionnement qui fournissent des biens et des services

Blanchisserie et nettoyage des textiles et de la fourrure

Activités de blanchisserie industrielle

Autres blanchisseries, nettoyeurs à sec

Services funéraires et activités connexes

Ils sont fermés:

Tous les autres commerces de détail

Les marchés, à l’exception des activités visant à vendre uniquement de la nourriture

Activités de services de restauration (y compris bars, pubs, restaurants, glaciers, pâtisseries)

Activités liées aux services personnels (y compris coiffeurs, barbiers, esthéticiennes)

