US Intelligence: la Chine a menti sur le nombre de coronavirus

La Chine aurait volontairement caché les chiffres réels de la propagation de l’épidémie de coronavirus dans le pays, limitant à la fois le nombre d’infections et de décès. Trois sources de renseignement américaines confidentielles le disent à l’agence Bloomberg. Les services secrets américains ont compilé un rapport détaillé selon lequel la Chine a agi délibérément pour apporter une réponse adoucie à la situation, en fait beaucoup plus grave.

Le document américain est toujours secret, c’est pourquoi les sources ont décidé de ne parler que de manière anonyme. Selon les rapports de la conférence de presse de la Maison Blanche, la présidence américaine n’aurait reçu aucun rapport de renseignement concernant les chiffres de l’infection en Chine.

Comparaison des chiffres chinois

À l’heure actuelle, la Chine a signalé un peu plus de 82 300 cas, environ la moitié de ceux actuellement signalés aux États-Unis. “Leurs chiffres semblent être un peu optimistes, et je suis gentil quand je le dis”, a déclaré le président Trump lors du briefing quotidien sur le coronavirus à la Maison Blanche.

“La réalité est que nous aurions pu faire mieux si la Chine avait été plus disposée”, a déclaré le vice-président américain Mike Pence à .. “Ce qui est évident maintenant, c’est que bien avant que le monde apprenne en décembre que la Chine était face à cela [problema], l’épidémie était une réalité en Chine. “

“L’affirmation selon laquelle les États-Unis ont plus de morts de coronavirus que la Chine est fausse”, a déclaré le sénateur Ben Sasse à Bloomberg, “sans commenter aucune information classifiée, c’était douloureusement évident: le Parti communiste chinois a menti, ment et continuera de mentir sur le coronavirus pour protéger le régime. “

Même la comparaison avec les chiffres italiens invite à la réflexion. L’Italie, avec plus de 110 000 cas confirmés, dépasse la Chine de près de 30 000, dont la population est 23 fois plus importante que la population italienne. Si la Chine avait eu une propagation du virus comparable à celle de l’Italie (une comparaison numérique et non une illusion), les cas auraient été inférieurs à 25 millions.