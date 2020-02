US primaire, qui est Bernie Sanders et quel est son programme

Quatre ans après la dure campagne menée contre Hillary Clinton, Bernie Sanders, 78 ans, a repris sa course à la Maison Blanche. Parmi les principaux candidats aux primaires du Parti démocrate américain, Sanders propose le programme politique le plus audacieux au sens progressiste. Sanders lui-même, dans une interview accordée au Washington Post en 2015, s’est qualifié de “socialiste” qui pensait que “la société pouvait être profondément différente”. Les chevaux de travail de Sanders n’ont pas changé depuis: plus équité sociale, soins de santé pour tous, réglementations plus strictes pour Wall Street et pour les banques. Comme nous le verrons, les points clés sont très forts, mais le programme ne fournit pas beaucoup de détails sur la façon de mettre en œuvre ces propositions en cas d’élection. Une chose est cependant déjà certaine: en cas de victoire, la majorité des observateurs et analystes prévoient une forte correction des marchés, prévoyant un durcissement de la fiscalité qui compressera les bénéfices des entreprises.

Sanders, l’histoire

Avant d’être élu sénateur du Vermont en 2006, la carrière politique de Sanders était en cours depuis longtemps. Né à New York en 1941, Sanders est diplômé de l’Université de Chicago avec un diplôme en sciences politiques, a passé quelques mois dans un kibboutz israélien après avoir terminé ses études et a ensuite consacré plusieurs emplois “humbles”: de charpentier à travailleur social. Fort de ces expériences, Sanders continue de se proposer aux électeurs comme un homme de la «classe ouvrière». Il s’installe au Vermont en 1968, parallèlement à son travail de réalisateur de documentaires. Dans sa jeunesse, Sanders avait immédiatement exprimé ses sympathies de gauche en rejoignant l’affiliation du Parti socialiste d’Amérique. La véritable carrière politique de Sanders a cependant commencé en 1971, quand il a rejoint le Liberty Union Party, une formation d’inspiration socialiste claire. En 1980 Sanders a obtenu sa première victoire politique en devenant maire de Burlington, le plus grand centre du Vermont et la ville où il réside actuellement. La première élection municipale (remportée avec seulement dix votes rejetés) a été suivie de trois autres mandats de deux ans. Après son mandat de maire en 1989, deux ans plus tard, Sanders a fait sa première entrée à la Chambre des représentants, dont la présence sera ininterrompue de 1991 à janvier 2007. Ainsi a commencé la dernière phase politique en tant que sénateur des démocrates.

Le programme Sanders

Tirant parti des inégalités croissantes de la société américaine, Sanders se propose comme porteur d’un nouvel équilibre social qui place l’équité et les intérêts de la «classe ouvrière» au centre. En face, un solide plan de discipline financière est présenté. Voici les propositions du sénateur du Vermont:

“Briser” des banques “trop ​​grandes pour faire faillite” et mettre fin à la doctrine trop “importante pour être emprisonné”.

Rétablissement de la loi Glass-Steagall, qui prévoit une séparation claire entre les banques d’affaires et les banques commerciales.

“Contrôlez la Réserve fédérale et faites-en une institution plus démocratique pour qu’elle réponde aux besoins des Américains ordinaires, et pas seulement des milliardaires de Wall Street.”

“Limitez la spéculation financière à court terme avec une taxe sur les transactions financières.”

D’un point de vue fiscal, La promesse de Sanders est de faire payer aux classes les plus riches “une part plus équitable des impôts”. Plus précisément:

“Supprimer les allégements fiscaux spéciaux sur les gains en capital et les dividendes au profit des 1% les plus riches.”

“Augmenter considérablement le taux marginal d’imposition sur les revenus de plus de 10 millions de dollars.”

“Combler les échappatoires fiscales au profit des grandes entreprises.”

Pour la plupart des promesses électorales de Sanders, les principes sont clairs, mais pas les détails de la mise en œuvre. Par exemple, il n’est pas expliqué comment les grandes banques seraient obligées de réduire leurs effectifs pour éviter le statut privilégié de «trop grand pour faire faillite»; ou, on ne sait pas dans quelle mesure le taux de revenu dépasserait 10 millions de dollars.

Le programme de politique étrangère il suit la même approche “par titres”, mettant en évidence certains points en forte discontinuité avec l’administration Trump:

“Mettre fin au soutien américain à l’intervention dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen, qui a provoqué la pire catastrophe humanitaire au monde.”

“Rejoignez l’accord nucléaire iranien et discutez avec l’Iran sur un certain nombre d’autres questions”.

“Mettre un terme aux réponses militaires en Afghanistan, en Irak et en Syrie de manière responsable” et ramener nos troupes à la maison. ”

Les chances de victoire de Sanders

Selon la moyenne des sondages élaborée par RealClearPolitics (mise à jour le 4 février), Bernie Sanders a consolidé sa deuxième place, laissant l’autre candidate à gauche, Elizabeth Warren. Son consensus est actuellement de 23,7% contre 27% de Joe Biden, considéré comme le candidat le plus solide, et 15% de Warren. L’ancien maire de New York Michael Bloomberg reçoit 8%.