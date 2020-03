USA, Mnuchin: plan anti-coronavirus de 4 000 milliards de dollars

Si la guerre contre le coronavirus est désormais considérée comme une guerre à l’étranger également, le gouvernement américain est prêt à déclencher de l’artillerie lourde: un “chèque” ponctuel pour 3 mille dollars à chaque famille américaine et un soutien conjoint à la liquidité de la Fed et du Trésor qu’il pourrait obtenir 4 billions de dollars.

Ces derniers jours, Mnuchin lui-même avait évoqué l’idée de distribuer un soutien économique de 1 000 $ à tous les résidents américains: la barre aurait donc atteint un chiffre beaucoup plus élevé.

C’est ce que le secrétaire américain au Trésor a annoncé dimanche, Steven Mnuchin lors d’une interview avec Fox News. Le plan, a assuré Mnuchin, est sur le point d’être finalisé au Congrès et sera un stimulus conjoint du Trésor uni à la Fed.

Par exemple, le ministère fournira une garantie de 10 milliards de dollars sur le financement des entreprises à court terme qui pourrait être utilisée pour soutenir un billion de financement.

Dimanche, au Sénat, la majorité qualifiée requise pour approuver le plan d’urgence n’était pas encore atteinte. En fait, les démocrates n’ont pas jugé les mesures contenues dans le plan suffisamment ambitieuses. Les républicains, pour leur part, ont appelé les forces politiques à parvenir à un accord aujourd’hui, lundi, compte tenu de l’urgence de la situation.

“Nous sommes en mesure de débloquer jusqu’à 4 000 milliards de dollars pour aider tout le monde alors que nous gagnons cette guerre dans les 90 à 120 prochains jours, des petites aux grandes entreprises”, a déclaré Mnuchin.

La moitié du chiffre en question, 2 000 milliards, devrait provenir uniquement de stimuli fiscaux (dépenses publiques), comme l’ont indiqué Mnuchin et le directeur du Conseil économique national Larry Kudlow. Par rapport aux hypothèses diffusées tout juste le 18 mars dernier, le paquet d’aide des stimuli fiscaux aurait considérablement augmenté, étant donné qu’il y a quelques jours à peine on parlait d’un plan d’un milliard de dollars.

“Maintenant, nous devons mettre de l’argent dans l’économie”, a déclaré Mnuchin, “si nous le faisons, nous pensons que nous pouvons stabiliser l’économie […] Il s’agit d’une situation vraiment unique que nous n’avons jamais connue auparavant. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a imposé la fermeture d’une grande partie de l’économie. Et dès que nous aurons le contrôle de la situation médicale, nous la rouvrirons “, a-t-il ajouté.

Les conséquences sur l’épargne

«Investir devient difficile lorsque les décideurs paniquent, ce qui semble maintenant se produire.

On dit que les marchés cessent de paniquer lorsque les décideurs politiques en sont victimes “, a déclaré Charles Hepworth, directeur des investissements de GAM Investments”, mais nous pensons qu’à ce stade, abandonner la panique est un choix réservé uniquement aux courageux investisseurs. Nous ne sommes qu’à quelques semaines du début de la pandémie et la Chine a dû attendre huit semaines pour voir les cas actifs commencer à diminuer. Les investisseurs sont avertis. “