USA, Sanders dépasse Biden pour la première fois dans les sondages

12 février 2020, par Alberto Battaglia

Une mission qui semblait impossible il y a encore quelques mois se dessine avec force dans l’opinion publique américaine: Bernie Sanders, le candidat radical qui a promis de fortes redistributions fiscales et un service de santé véritablement universel, a surmonté le visage modéré et expert représenté par l’ancien vice-président américain, Joe Biden. Selon la moyenne des sondages élaborés au jour le jour par RealClear Politics le dépassement a eu lieu le lundi 10 février et se développe à grande vitesse, donnant à Sanders un avantage, à l’échelle nationale, de 4,4 points sur son rival. Jusqu’à un mois plus tôt, l’avantage de Biden sur Sanders était de 10 points; en mai 2019, il était même de 27 points.

Qu’est-il arrivé?

Le dépassement de Sanders est, en premier lieu, justifié par l’effondrement soudain des consentements autour de la figure de Joe Biden, pour lesquels les deux premiers pèsent probablement défaites torrides dans la primaire tenue dans l’Iowa et le New Hampshire (dans ce dernier vote, Biden se serait arrêté à 8%). Du 8 au 12 février, Biden a perdu près de 7 points dans le consensus, passant de 26 à 19,2%.

Parallèlement, les deux contreparties modérées se sont développées dans le défi de la nomination démocratique: Michael Bloomberg est désormais troisième des intentions de vote, 5 points derrière Biden, après avoir doublé sa part en moins d’un mois. Il y a également eu une croissance significative au niveau national pour la révélation Pete Buttigieg, vainqueur en Iowa et deuxième au New Hampshire: au niveau national il reste quatrième avec 10,6%, derrière Elizabeth Warren (12,4%) .

Ce que cela signifie pour la course à la Maison Blanche

Si, il y a encore quelques semaines, on ne pouvait attribuer la direction de l’aile modérée du Parti démocrate à Joe Biden, ses perspectives d’élections semblent désormais décidément réduites. Alors que l’électorat radical se concentre sur «l’abandon» de Sanders, l’âme modérée et pro-business brouille des idées avec la montée parallèle de Bloomberg et Buttigieg. Il est difficile de comprendre si cette fracture finira par favoriser la victoire finale de Bernie Sanders: il est prévisible qu’un éventuel retrait dans les prochains mois de Biden ou Bloomberg ouvrira la voie au cheval le plus rapide du futur. Du point de vue du marché, une consolidation de Sanders, dont le programme d’équité sociale ne pouvait qu’affecter les perspectives de profits des entreprises, ne pouvait être considérée que comme un élément de risque.

