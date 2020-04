Utilisation des outils de la Google Search Console pour nettoyer votre (404) loi

Cet article est une réécriture complète de sa version originale de 2012. Lorsque Google a lancé la nouvelle Search Console (tuant ainsi l’ancien rapport 404), cela a rendu l’ancienne version de ce message inutile.

La mauvaise nouvelle – le nouvel inspecteur d’URL ne fonctionne pas de la même manière que le rapport hérité. Dans le rapport précédent, vous pouviez consulter 404 URL et voir quelles pages leur renvoyaient, à la fois en interne et en externe. Les URL externes pourraient être de très bons sites Web! Ainsi, l’article précédent expliquait comment facilement trouver de bons liens qui sont rompus en raison de vos 404.

La réécriture de l’article (celui que vous lisez maintenant) vous aidera également à identifier les opportunités de lien, mais grâce à Google, vous en avez pris la facilité. Eh bien, arrêtons de nous attarder sur le passé et abordons le sujet.

Le rapport de couverture

Le rapport de couverture (à gauche sous «index») est un rapport polyvalent. Si vous cliquez sur le bloc d’erreurs (en rouge ci-dessous), vous obtiendrez une liste des erreurs rencontrées par Google. Dans ce cas, il y a des erreurs de redirection qui conduisent à des 404. Mais vous verrez probablement d’autres erreurs similaires.

Cliquez sur l’erreur dans laquelle vous souhaitez creuser. Vous obtiendrez une liste:

Soyez prêt à parcourir chaque URL. Si vous en avez beaucoup, prenez une bière.

Après avoir cliqué sur le lien que vous souhaitez consulter, cliquez sur:

Vous verrez alors un nouveau rapport d’URL individuel:

La zone que j’ai mise en évidence est un exemple de la page que Google a suivie pour trouver l’erreur. Ce n’est pas très impressionnant par rapport au rapport hérité de la Search Console qui répertorie de nombreuses URL. Dans l’outil hérité, vous pouvez voir un lien d’un bon site Web que vous souhaitez reconnecter (avec une redirection). Cela vous aiderait à établir une liste de priorités.

Cependant, vous devrez désormais compter sur un outil tiers comme Majestic, Ahrefs, Moz ou partout où vous récupérez vos données de backlink. Chez Greenlane, nous utilisons des Ahrefs:

En regardant ce rapport, je vois quelques liens internes qui seront restaurés en redirigeant correctement mon URL erronée. Mais je vois également un lien à partir d’un article Blogspot. Il s’agit d’une republication non autorisée, de moindre qualité et non autorisée de mon message. Avec ces informations, je donnerais la priorité à celle-ci plus bas dans ma liste de redirections.

Répétez ces étapes pour chaque URL que vous devez consulter.

Conclusion

Oui, c’est un processus manuel. Il peut être accéléré par le biais d’API à l’avenir (pour le moment, je ne pense pas que l’API Ahrefs puisse extraire les URL réelles comme elles s’affichent dans l’outil). Essayez de le diviser avec plusieurs membres de l’équipe. C’est aussi une tâche formidable pour les débutants ou les stagiaires.

J’essaie de faire cet exercice une fois par mois sur les grands sites et une fois par trimestre sur les petits sites. Si vous avez des centaines ou des milliers de 404, vous comprendrez rapidement pourquoi je suggère un processus de priorisation. C’est un peu comme tirer des mauvaises herbes dans votre jardin. Vous aurez cela un jour où vous obtiendrez la majeure partie des mauvaises herbes. Ensuite, il vous suffit de le faire de temps en temps pour la maintenance. Mais si vous voulez un site Web (et une pelouse) sains, c’est une tâche que vous ne devriez tout simplement pas éviter.