Utilisation d’évaluations comportementales et de tests psychométriques pour les emplois d’agent d’accueil

Comment les évaluations comportementales et les tests psychométriques peuvent aider à qualifier les candidats

Ces dernières années, de nombreux professionnels ont prédit que le pourcentage d’agents des centres de contact à distance continuerait d’augmenter.

C’est une bonne nouvelle car les agents distants représentent des opportunités de grande valeur pour améliorer la qualité du personnel et la satisfaction des clients.

Cependant, aujourd’hui, les employeurs s’appuient principalement sur des méthodes traditionnelles de sélection des candidats telles que les entretiens comportementaux, les vérifications des antécédents criminels et les tests de dépistage de drogues.

Bien que cela puisse fonctionner pour certaines entreprises selon les rôles qui sont embauchés, la vérité est que les entreprises peuvent manquer un élément clé qui peut les aider à obtenir un profil plus complet des candidats… évaluations psychométriques.

On estime que plus de 80% des entreprises utilisent actuellement un entretien comportemental, mais seulement 20% des entreprises utilisent des tests psychométriques. Pour voir comment la combinaison peut fournir l’image complète, il est important de comprendre ce qui est inclus dans chacun.

Qu’est-ce que l’entretien comportemental?

L’entrevue comportementale est un type d’évaluation préalable à l’emploi qui aide les gestionnaires d’embauche à identifier les candidats qui ont les compétences nécessaires pour effectuer une tâche spécifique. Ces évaluations demandent généralement aux candidats d’indiquer leur connaissance des qualités de performance souhaitables et d’identifier les comportements appropriés dans le service à la clientèle et les ventes, comme le travail en équipe et la résolution des conflits avec les clients et les autres employés.

Avantages de l’entrevue comportementale

Certains des avantages de l’entretien comportemental incluent:

Permettre aux gestionnaires d’embauche de surmonter les limites des CV. Bien que les curriculum vitae donnent un aperçu des compétences et de l’expérience des candidats, ils nous disent rarement comment ils réagissent dans des situations difficiles ou s’ils ont le bon tempérament pour le travail. Donner aux gestionnaires d’embauche la capacité de décrire et d’identifier les compétences comportementales de leur candidat idéal. compétences générales, essentielles pour la performance au travail, mais moins facilement quantifiables que les compétences techniques. Normaliser le processus d’embauche et fournir des données précises aux décideurs

Risques des entrevues comportementales

Chaque stratégie d’entrevue a ses risques. Certains des risques des entretiens comportementaux comprennent:

Manque de critères de notation objectifs Mauvais intervieweurs qui ne sont pas formés pour mener une interview structurée Les entrevues se sont avérées moins prédictives que d’autres types d’outils de sélection des talents

Donc, avec une compréhension de base de ce que les entretiens comportementaux offrent, nous pouvons maintenant examiner les tests psychométriques et en quoi ils sont différents, ainsi que certains avantages des tests psychométriques.

Qu’est-ce que le test psychométrique?

Les tests psychométriques sont un type d’évaluation préalable à l’emploi qui tente de quantifier le comportement subjectif et des traits comme personnalité, motivation, capacité et éthique.

Avantages des tests psychométriques

Certains des avantages des tests psychométriques comprennent:

Présélection des candidats pour les traits de personnalité tels que l’honnêteté qui ne sont pas toujours apparents lors des entretiens en personne et des CV La capacité de noter tous les candidats sur une échelle standardisée

Types de tests psychométriques les plus courants

Trois des types de tests psychométriques les plus courants sont les simulations, les évaluations de la personnalité et les tests de capacité cognitive:

Tests de simulation

Les simulations testent la capacité d’un candidat à exécuter les fonctions essentielles d’un emploi. Une simulation pour un représentant du centre de contact peut inclure la prise d’appels et l’enregistrement des interactions avec les clients.

Évaluations de la personnalité

Les évaluations de la personnalité aident à déterminer si un candidat possède les bons traits de personnalité pour réussir au travail. Une évaluation de la personnalité d’un emploi qui nécessite une bonne gestion du temps ou des tâches multiples peut demander à un candidat comment il gère plusieurs délais.

Tests de capacité cognitive

Les tests de capacité cognitive examinent l’aptitude du candidat à des compétences telles que les mathématiques, la communication écrite et verbale et la capacité technique. Un travail qui nécessite que les employés calculent des remises peut nécessiter un test mathématique pour déterminer si les candidats comprennent les pourcentages.

Évaluations comportementales ou tests psychométriques: lequel convient à votre organisation?

La réponse est soit les deux, soit les deux. Tout dépend de votre modèle commercial et des objectifs commerciaux définis pour les rôles spécifiques à filtrer. En examinant à la fois les évaluations comportementales et les tests psychométriques, vous pouvez remplir des informations sur un candidat qui n’apparaissent pas dans leur curriculum vitae ou lors d’un entretien en personne. La combinaison donnera également à vos gestionnaires d’embauche la chance de comparer les candidats objectivement et d’embaucher en fonction des traits de personnalité, des valeurs et des compétences dont un candidat fait preuve.