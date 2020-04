Utilisez cette formule de contenu en 5 étapes pour stimuler instantanément l’engagement sur vos publications sur les réseaux sociaux

Le marketing de contenu est le thème de la ville en 2020.

C’est le moyen le meilleur et le plus rapide de créer une marque personnelle puissante et de créer des prospects entrants qui VEULENT réellement acheter chez vous.

Mais créer du contenu n’est jamais aussi simple qu’il y paraît lorsque vous vous asseyez pour le créer.

Vous passez des heures à penser à un sujet ou à la bonne façon de transférer vos pensées sur la page.

Franchement, c’est une perte d’énergie et de temps.

Mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi.

Si vous utilisez cette formule en 5 étapes que j’ai développée, vous passerez du vide mental à la création de contenu puissant en un clin d’œil.

1. Trouvez un sujet

La première étape consiste à trouver un sujet à écrire que votre public souhaite réellement connaître.

Quelles questions brûlantes votre public a-t-il? C’est difficile à savoir.

Heureusement, il existe quelques outils simples que vous pouvez utiliser pour le découvrir très rapidement.

Rechercher Quora – Quora est un site de questions-réponses, où vous pouvez trouver des questions courantes sur votre secteur. Recherchez votre créneau dans Quora et vous verrez une liste de questions que de vraies personnes ont réellement posées. Répondre à l’une de ces questions peut constituer le sujet de votre message.

Utilisez Répondre au public – Répondez aux pools publics ensemble à toutes les questions posées dans Google et Bing et organisez-les en sujets connexes. Recherchez votre créneau et vous trouverez une tonne de questions générales et spécifiques auxquelles vous pouvez répondre.

Utilisez Buzzsumo – Buzzsumo rassemble le contenu, les tendances, les sujets et les questions les plus performants du Web, qu’il s’agisse d’un article de blog, d’une mise à jour Facebook ou d’un Tweet. Vous pouvez voir les sujets d’actualité dans votre industrie.

L’utilisation de ces sites vous donnera rapidement une idée des questions que pose votre public.

2. Créez un titre accrocheur

Votre titre est sans doute la partie la plus importante de votre message. C’est la première chose que les gens verront et déterminera finalement si quelqu’un lira votre contenu.

Il a une fonction: faire lire le lecteur.

Les titres devraient répondre à une douleur ou à un désir de votre auditoire, et devraient indiquer une solution qui soit simple à faire ou éprouvée.

Pensez-y, il y a de fortes chances que vous lisiez ceci parce que vous avez le désir de “stimuler instantanément l’engagement” sur vos messages et que vous vouliez une simple “formule en 5 étapes” pour le faire.

Un mauvais titre pourrait être «Comment obtenir des résultats pour vos clients»

Mais nous pouvons l’améliorer en disant: «Utilisez ce système éprouvé pour générer des résultats prévisibles pour vos clients sans sacrifier tout votre temps»

3. Utilisez Problème, Agitez, Résolvez dans le corps du texte

Qu’est-ce que j’entends par «problème, agiter, résoudre»?

Ce sont les 3 éléments dont votre corps de texte doit disposer pour que les gens continuent de le lire.

Tout d’abord, attirez l’attention sur le problème auquel votre public est confronté. Par exemple, ont-ils besoin de résultats pour leurs clients mais leurs anciennes méthodes ne fonctionnent pas?

Une fois que vous avez identifié cela, agitez cette douleur. Pensez aux conséquences émotionnelles des problèmes. Par exemple, stress, malaise, culpabilité.

Ensuite, vous voulez résoudre le problème C’est votre chance d’être le héros qui sauve la mise. Que peut faire votre public pour résoudre le problème et atténuer sa douleur.

4. Appel à l’action / question

Maintenant que vous avez résolu leur problème, vous avez gagné le droit de demander l’engagement.

Il y a deux façons de faire ça.

Vous pouvez inclure un appel à l’action qui oblige le lecteur à lier ou à commenter le message.

Par exemple, “marquer quelqu’un qui a besoin de lire ceci” est un bon appel général à l’action.

Mais vous pouvez devenir plus précis, par exemple “Commentez votre conseil préféré ci-dessous”.

Cela permet également au lecteur de se vanter de son propre succès, ce que les gens aiment faire.

Alternativement, vous pouvez poser une question.

Je préfère cette méthode car elle génère des conversations. Plutôt que de commenter une fois, les gens sont susceptibles d’engager une discussion, ce qui augmente de manière exponentielle votre engagement.

Par exemple, vous pourriez demander: «comment vous assurez-vous d’obtenir des résultats pour vos clients?»

Ceci est lié au contenu du message, permet aux gens de parler d’eux-mêmes et génère une conversation que vous pouvez continuer.

Une chose importante à noter est qu’il est vraiment important que vous suiviez et répondiez aux commentaires, car vous cherchez à démarrer des conversations!

5. Format

La dernière chose à retenir est la façon dont vous formatez votre contenu.

Demandez-vous si c’est agréable à regarder et facile à lire.

Vous devez diviser les paragraphes en une ou deux phrases, de préférence pas plus de 3 lignes.

Cela rend le morceau beaucoup plus attrayant, ce qui signifie que plus de gens commenceront à le lire en premier lieu.

Vous devriez également envisager l’utilisation de sous-titres, de puces et de nombres pour segmenter votre pièce. Encore une fois, cela rend beaucoup plus facile à consommer.

Enfin, il est important de considérer le flux.

Demandez-vous, chaque ligne suit-elle la dernière?

Un excellent moyen de vous assurer que votre morceau se déroule est de vous concentrer à faire lire au lecteur la ligne suivante avec chaque phrase que vous écrivez.

Résumé

Vous êtes désormais équipé de la formule en 5 étapes que j’utilise pour générer de manière cohérente un engagement sur mes publications sur les réseaux sociaux.

Trouver un sujetÉcrire un titre accrocheurUtiliser un problème, agiter, résoudreInclure un appel à l’action ou une questionFormater soigneusement le message

Auteur: Sam Winsbury

Je transforme les coachs et les prestataires de services en puissantes marques personnelles sur les réseaux sociaux pour développer votre clientèle, augmenter les taux de conversion et diversifier les sources de revenus.

Pourquoi s’embêter? Parce que vous avez essayé les appels à froid, les références, les listes de diffusion et l’espoir désespéré, mais rien de tout cela ne convainc systématiquement les clients de votre expertise. Vous détestez vendre et les gens… Voir le profil complet ›