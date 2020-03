Vaccin contre le coronavirus, l’expérimentation sur les cobayes commence en Australie

Quatre chercheurs de l’Université du Queensland, en Australie, ont identifié une formulation pour un vaccin qui pourrait s’avérer efficace contre le SRAS-Cov-2, mieux connu sous le nom de coronavirus. Les tests sur les souris sont déjà en cours et, selon des chercheurs de l’Australien, l’expérimentation sur l’homme pourrait commencer d’ici six mois.

«Selon toute vraisemblance, l’équipe sera la première au monde à présenter [un vaccino] sur le marché », écrit le magazine sur la base du stade avancé d’expérimentation atteint par les chercheurs Keith Chappell, Paul Young, Trent Munro et Daniel Watterson.

“Si nous parlons de développer un vaccin qui, selon nous, fonctionnera, nous pensons que nous y sommes déjà arrivés“, A déclaré Chappell”, mais le fait de mettre un vaccin à la disposition de sept milliards de personnes sur la planète implique des discours d’échelle et c’est une proposition très différente. Tout dépend du niveau de risque que nous sommes prêts à accepter. ” Pas de risque sanitaire, dans ce cas, mais de «risque commercial» a souligné le chercheur. «Je pense que l’ampleur de cette épidémie implique que nous devons poursuivre la production, mener des essais cliniques et une production parallèle. Donc, au moment où nous réussirons dans les essais cliniques, nous aurons les doses prêtes à la vente “, a déclaré Chappell.

Technologie de pince moléculaire

Le vaccin développé par l’équipe de l’Université du Queensland est basé sur une technologie innovante appelée «pince moléculaire», ou «pince moléculaire» qui s’est déjà avérée efficace dans la lutte contre coronavirus MERS, un proche parent du SRAS Cov-2 le monde est confronté aujourd’hui. “Il s’agit d’un modèle éprouvé pour l’infection grippale. Ce que nous avons montré, c’est que notre vaccin a complètement arrêté la croissance du virus chez les animaux testés, avec une réponse extrêmement puissante “, a déclaré le professeur Young (directeur de la School of Chemistry and Molecular Biosciences de l’Université du Queensland). “Tous ces coronavirus [come MERS, SARS e SARS Cov-2, Ndr.] ils ont une protéine très similaire à la surface, “a ajouté Young”, qui contribue à la fusion de la membrane virale avec la membrane de la cellule hôte … nous avons montré que l’approche clamp fonctionne de manière équivalente dans chacun d’eux. “