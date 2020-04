Vacheron Constantin, de retour au noir

Dédiée à l’esprit du voyage, la collection ‘Overseas’ de Vacheron Constantin propose deux nouveaux modèles avec un cadran laqué noir

Proposé par Elisa Copeta

Le voyage avant tout. Dans cet esprit, la Maison Suisse Vacheron Constantin créé la montre Overseas Dual Time. Chaque détail de cette montre a été étudié en s’inspirant de l’époque d’un globe-trotter: de la lisibilité du nouveau cadran noir à l’ajustement des fonctions, en passant par la polyvalence du bracelet. Après le succès des modèles Overseas Chronograph et Overseas Automatic, la Maison présente deux nouvelles références avec un cadran noir, un détail très recherché par les collectionneurs.

Lancé en 2018, le modèle Overseas Dual Time possède un calibre Manufacture 5110 DT à remontage automatique, qui permet la lecture simultanée de deux fuseaux horaires. A côté de l’heure locale indiquée par l’aiguille centrale, une quatrième aiguille se terminant par une flèche rouge indique l’heure de référence, ainsi qu’un indicateur jour / nuit. L’aiguille de date, qui fonctionne sur un compteur à 6 heures, est synchronisé avec l’heure locale et est réglable avec un bouton. Les deux fuseaux horaires de 12 heures peuvent être réglés via la couronne dans les deux sens.

Le calibre 5110 DT, avec ses 234 composants, a une fréquence de 4Hz (28800 alternances / heure) et une réserve de marche de 60 heures grâce au double barillet et à la masse oscillante en or 22 carats décoré de la rose des vents, visible à travers le verre saphir du fond transparent. Le nouveau cadran laqué noir brillant met en valeur les aiguilles et index dorés.

Pour souligner la grande précision de ce garde-temps, une double échelle de minutes et de secondes apparaît sur la circonférence.

Sur le boîtier en acier de 41 mm, avec la lunette hexagonale emblématique de la collection, la couronne et le bouton date sont étanches et garantissent une étanchéité jusqu’à 150 mètres. L’Overseas Dual Time peut être porté avec un bracelet en acier à maillons brillants ou satinés, dont la forme est inspirée de la croix de Malte, ou avec un bracelet en cuir d’alligator ou en caoutchouc.

Pour la femme à la place, le modèle à quartz Overseas Lady présente une lunette avec 78 diamants taillés en brillant qui illuminent les index et les aiguilles facettées en or blanc luminescents. Le boîtier de 33 mm est étanche jusqu’à 50 mètres.

prix: modèle Overseas Dual Time pour homme 24 800 euros; Quartz Overseas Lady modèle 14,700 euros.