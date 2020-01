Vacheron Constantin: une exposition pour célébrer le lien avec l’Italie

Installée dans la boutique milanaise, l’exposition raconte la relation unique entre la célèbre maison horlogère et le Bel Paese. Entre modèles iconiques et pièces symboliques

Commissaire: Francesca Gastaldi

Une montre de poche en or jaune avec un cadran argenté et des chiffres romains, décorée au dos d’une carte de l’Italie en émail champlevé: l’exposition qui s’ouvre avec cette pièce-symbole de 1824 ouvre l’exposition qui Vacheron Constantin, la célèbre haute horlogerie fondée à Genève en 1755, dédiée à la relation avec le Bel Paese.

Le plan de l’exposition

Installée dans la boutique milanaise de la Via Pietro Verri 9, l’exposition raconte les temps forts d’un lien né au début des années 1800 et jamais interrompu à travers les créations les plus représentatives de la Maison.

La boutique Vacheron Constantin à Milan, via Pietro Verri 9

“La tradition historique et le millésime sont d’actualité et suscitent un intérêt croissant de la part des amateurs d’horlogerie”, commente-t-il Marco Pagani, Brand Manager Italie. «C’est un privilège pour notre boutique de Milan de pouvoir exposer au public une sélection de ces pièces emblématiques du patrimoine de Vacheron Constantin. Le design, le savoir-faire artisanal et la technique horlogère fascineront le public qui pourra apprécier la modernité que Vacheron Constantin a toujours exprimée à travers ses créations respectant toujours la plus haute tradition “.

Montre de poche de 1905, boîtier en or jaune orné d’émaux cloisonnés et représentant un motif floral composé de chardons

Les 13 créations présentées, qui font partie du précieux héritage de la Maison, comprennent 6 montres de poche, dont le modèle historique de 1905 présenté à l’occasion de l’exposition internationale Simplon qui s’est tenue à Milan en 1906, et 7 montres-bracelets; parmi ces derniers, le modèle 4461 de 1950, une montre en or jaune caractérisée par la présence des deux fenêtres sur le cadran à partir desquelles le jour de la semaine et le mois peuvent être lus, écrits en italien.

Les croquis du modèle ‘222’ de Vacheron Constantin, la pièce d’horlogerie qui a inspiré la naissance de la collection Overseas

Le parcours historique est également rythmé par certains documents, dont les lettres envoyées par Jacques-Barthélémy Vacheron à la Maison, la correspondance avec les partenaires commerciaux de l’époque et les pages publicitaires. Pour introduire les collections contemporaines, il y a le célèbre modèle «222», la pièce d’horlogerie qui a inspiré la naissance de la collection Overseas.

L’exposition, jusqu’au 29 février 2020, se veut également un hommage aux 260 ans d’histoire de la Maison qui au cours de sa longue tradition a vu des générations de maîtres horlogers et a su fasciner collectionneurs et passionnés du monde entier avec des modèles uniques , à la fois esthétiquement et techniquement.

Ces créations retracent l’histoire de la Maison liée à notre pays qui vit toujours en partenariat avec Pise Orologeria, une relation qui remonte à l’après-guerre.

Christian Selmoni, directeur artistique de Vacheron Constantin, et Marco Pagani, responsable de la marque italienne de la Maison