Valentino Rossi propose un format différent pour le MotoGP en raison de COVID-19

Le pilote italien est toujours très actif en ces jours d’inactivité depuis son domicile de Tavullia et à travers différents réseaux sociaux, le pilote MotoGP avoue qu’il rêve toujours de remporter son dixième titre mondial, c’est pourquoi il propose de récupérer des courses en faisant un double format, similaire au championnat Superbike.

Lors d’une vidéoconférence avec Sky Sports, Rossi a exprimé sa préoccupation face à la crise des coronavirus qui traverse son pays et mentionne que la situation à Tavullia est également difficile, selon le pilote italien de 41 ans. Il a également profité de l’occasion pour envoyer un message d’encouragement aux régions les plus touchées par COVID-19, en particulier dans le nord de l’Italie:

«Je veux encourager tous les habitants de Bergame et de Brescia. J’ai vu des images très dures, ça ressemble à une zone de guerre. J’y ai beaucoup d’amis et aujourd’hui je suis le seul à les encourager alors que normalement ce sont eux qui m’encouragent, je vais essayer de gagner le dixième.

Cela et avoir un enfant sont les deux seules choses qui me manquent “, a déclaré Rossi, qui a neuf championnats du monde de motocyclisme et qui, à 41 ans, ne renonce plus à être champion. Pour cette raison, il propose un format qui imite les Superbikes, avec deux courses longues par week-end, “vous pouvez faire un championnat de douze ou treize courses, perdre sept et garder le format MotoGP, vous n’avez pas à faire le 20 GP”, a-t-il déclaré. Rossi.

Le problème est que, selon les statuts de la Fédération internationale, il doit y avoir au moins treize Grands Prix MotoGP pour qu’il soit considéré comme un championnat du monde.

Quant à la période de quarantaine, Rossi a également reconnu qu’il avait le privilège de passer du temps avec sa mère et sa partenaire, avec toutes sortes de luxes à portée de main.

«C’était difficile parce que nous avons découvert que nous n’allions pas courir seulement dimanche lorsque nous nous préparions à sortir. Cela a compliqué tous mes plans, nous devons encore savoir quand nous pouvons courir.

Il semble que ça va s’allonger, ils ont déjà annulé l’Eurocup. “Quant à moi, j’espérais décider si je continuerais ou non après la première partie de la saison, mais maintenant tout a disparu, je veux faire quelques courses avant de comprendre à quel point je peux être compétitif, ce sera important.”

